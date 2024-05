Quordle hoy – pistas y respuestas para el jueves, 2 de mayo (juego #829)

Hoy en Quordle no es uno de esos ultra difíciles, al menos esa fue mi experiencia. Pero tampoco es uno ultra fácil. Hay un par de trampas esperando a los desprevenidos Quordlers, así que sigue leyendo si quieres algunas pistas, o saltea a mi comentario si solo quieres ver cómo me fue.

ADVERTENCIA DE SPOILERS: La información sobre Quordle hoy está a continuación, así que no sigas leyendo si no quieres conocer las respuestas.

Tu experto en Quordle

Marc McLaren

Editor en Jefe Global

Quordle hoy (juego #829) – pista #1 – Vocales

¿Cuántas vocales diferentes hay en Quordle hoy?

• El número de vocales diferentes en Quordle hoy es 4*.

* Nota que por vocal nos referimos a las cinco vocales estándar (A, E, I, O, U), no a la Y (que a veces también se cuenta como una vocal).

Quordle hoy (juego #829) – pista #2 – letras repetidas

¿Algunas de las respuestas de Quordle hoy contienen letras repetidas?

• El número de respuestas de Quordle que contienen una letra repetida hoy es 1.

Quordle hoy (juego #829) – pista #3 – letras poco comunes

¿Las letras Q, Z, X o J aparecen en Quordle hoy?

• Sí. Una de las letras Q, Z, X o J aparece entre las respuestas de Quordle hoy.

Quordle hoy (juego #829) – pista #4 – letras iniciales (1)

¿Alguno de los acertijos de Quordle hoy comienza con la misma letra?

• El número de respuestas de Quordle de hoy que comienzan con la misma letra es 0.

Si solo quieres conocer las respuestas en esta etapa, simplemente sigue desplazándote hacia abajo. Si aún no estás listo, aquí hay una pista más para facilitar las cosas:

Quordle hoy (juego #829) – pista #5 – letras iniciales (2)

¿Con qué letras comienzan las respuestas de Quordle de hoy?

• T

• D

• P

• S

Bien, las respuestas están abajo, así que NO SIGAS BAJANDO SI NO QUIERES VERLAS.

Quordle hoy (juego #829) – las respuestas

Las respuestas de Quordle de hoy, juego #829, son…

¿Cuál es la palabra más difícil para Quordle? Probablemente no hay una sola palabra que tenga ese honor, pero PLAZA estaría seguramente en la competencia. No solo contiene dos As, no es una letra que se repita con frecuencia, sino que uno está al final de la palabra, donde los As no se encuentran comúnmente. Y, por supuesto, contiene una Z, una de las letras menos comunes en el juego o en el alfabeto en general.

Afortunadamente, esta no es mi primera vez. Con una P en verde y una A en el medio, y con una L amarilla también acechando, lo descubrí después de un poco de tormenta de ideas interna. DAILY y SINGE fueron ambos ultra fáciles debido a las letras que ya había descubierto en ese momento, y aunque TULIP requirió un poco más de pensamiento, pude resolver el Quordle de hoy con dos intentos restantes.

¿Cómo te fue hoy? Envíame un correo electrónico y házmelo saber.

Secuencia Diaria hoy (juego #829) – las respuestas

Las respuestas de la Secuencia Diaria de Quordle de hoy, juego #829, son…

