Apple revelará el nuevo MacBook Air M3 y nuevos iPads a principios de 2024

Se espera que Apple revele actualizaciones para varias de sus líneas de productos clave a principios de 2024, según un reciente artículo de Bloomberg. La lista de productos actualizados incluye nuevas versiones de las tabletas iPad Air y iPad Pro, así como una nueva computadora portátil MacBook Air.

Pero ¿por qué el esfuerzo total para lanzar nuevos productos tan temprano en 2024? Según el artículo, una razón clave es que Apple espera revertir la disminución en las ventas de Mac e iPad. El informe y la conferencia de ingresos revelaron que, por el momento, la situación financiera era mixta. Sin embargo, el informe mostró que los ingresos de Mac en 2023 habían disminuido significativamente, a solo $7.6 mil millones, o un 34% año tras año. Además, el informe reveló que los ingresos de iPad disminuyeron a $6.4 mil millones, o un 10% año tras año. El artículo de Bloomberg también señaló que lo preocupante era que las ventas de Mac e iPad representaban el 15% de los ingresos de Apple, un segmento que había sido “muy afectado por la disminución del gasto tecnológico del consumidor”.

La falta de nuevos modelos de iPad de Apple también ha contribuido a la disminución de las ventas de la empresa: “De hecho”, dice el artículo, “2023 será el primer año calendario de la historia del producto en que no se lanzaron nuevas versiones.” Sin embargo, Apple espera que la introducción de nuevos modelos de iPad y un nuevo Mac Air ayudará a “revitalizar la demanda” en 2024.

Aquí hay algunos detalles sobre lo que Apple presentará a principios de 2024:

Los iPad Air de Apple, que actualmente solo se ofrecen en un tamaño (10.9 pulgadas), se ofrecerán en un modelo adicional más grande de 12.9 pulgadas. El nuevo modelo de iPad Pro vendrá con una pantalla de diodo orgánico emisor de luz, u OLED, que muestra una gama más amplia de colores. El nuevo MacBook Air funcionará con su nuevo procesador M3.

La estrategia de Apple podría ser más desafiante en 2024 que en años anteriores, principalmente debido a las nuevas ofertas esperadas de empresas de tecnología competidoras. De hecho, algunos analistas dudan que Apple pueda cumplir. Por ejemplo, el analista tecnológico Patrick Moorhead, CEO de Moor Insights & Strategy, tuiteó en su cuenta de Twitter: “¿El encanto de Mac se ha desvanecido? Todavía no estoy seguro, pero los Mac ciertamente no parecen el juggernaut que parecían.” También señaló en el tuit que a mediados de 2024, Apple verá una competencia sin precedentes en el segmento de computadoras portátiles de AMD, Intel y Qualcomm. Eso podría ser un problema para Apple, ya que algunas personas han informado que el último chip M3 de Apple puede no funcionar de manera muy diferente de las computadoras portátiles con chips M2.

Pero, por otro lado, también es bastante posible que las nuevas ofertas de productos de Apple en 2024 no se vean afectadas por la competencia y no se traduzcan en ventas decrecientes. Eso se debe a que los consumidores que compran productos de Apple a menudo continúan comprando productos de Apple. Por ejemplo, un estudio de 2021 señaló que Apple tenía una lealtad excepcional a la marca (92%) en comparación con Samsung (65.2%) y Google (62.6%). Esa lealtad podría ocultar si los consumidores están algo descontentos con los nuevos productos de Apple en 2024.

El artículo de Bloomberg también dijo que otros lanzamientos esperados en 2024 incluían el auricular Vision Pro de Apple, una actualización de Apple Watch, un nuevo iPad mini, una pluma Apple Pencil renovada y accesorios Magic Keyboard, entre otros.