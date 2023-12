Apple revela las mejores aplicaciones y juegos de 2023

A medida que nos acercamos al final de 2023, Apple acaba de anunciar las aplicaciones y juegos más descargados en la App Store en los Estados Unidos.

Aquí está la lista completa.

Principales aplicaciones gratuitas para iPhone

1. Temu: Shop Like a Billionaire

2. CapCut – Video Editor

3. Max: Stream HBO, TV, & Movies

4. Threads, una aplicación de Instagram

5. TikTok

6. Instagram

7. Google

8. YouTube: Watch, Listen, Stream

9. WhatsApp Messenger

10. Gmail – Email by Google

Principales aplicaciones pagas para iPhone

Shadowrocket

HotSchedules

Procreate Pocket

The Wonder Weeks

75 Hard

AutoSleep Track Sleep on Watch

Goblin Tools

TonalEnergy Tuner & Metronome

SkyView

AnkiMobile Flashcards

Principales juegos gratuitos para iPhone

MONOPOLY GO!

Roblox

Royal Match

Subway Surfers

Gardenscapes

Call of Duty: Mobile

Block Blast!

Makeover Studio: Makeup Games

Parking Jam 3D

Survivor!.io

Principales juegos pagos para iPhone

Minecraft

Heads Up!

Geometry Dash

Bloons TD 6

MONOPOLY

Papa’s Freezeria To Go!

Plague Inc.

Red’s First Flight

Five Nights at Freddy’s

Grand Theft Auto: San Andreas

Principales aplicaciones gratuitas para iPad

Max: Stream HBO, TV, & Movies

YouTube: Watch, Listen, Stream

Netflix

Google Chrome

Disney+

Goodnotes 6

TikTok

Amazon Prime Video

Temu: Shop Like a Billionaire

Peacock TV: Stream TV & Movies

Principales aplicaciones pagas para iPad

Procreate

Shadowrocket

Nomad Sculpt

forScore

Toca Life: Hospital

Bluebeam Revu for iPad

Teach Your Monster to Read

AnkiMobile Flashcards

Endless Paper

ToonSquid

Principales juegos gratuitos para iPad

Roblox

Magic Tiles 3: Piano Game

Subway Surfers

Royal Match

Among Us!

Duet Cats: Cute Cat Games

Stumble Guys

MONOPOLY GO!

Bridge Race

Gardenscapes

Principales juegos pagos para iPad

Minecraft

Geometry Dash

Bloons TD 6

Stardew Valley

MONOPOLY

Five Nights at Freddy’s

Red’s First Flight

Poppy Playtime Chapter 1

Plague Inc.

Garten of Banban 2

Obtén Garten of Banban 2 en la App Store

Principales juegos de Apple Arcade

NBA 2K23 Edición Arcade

Cooking Mama: Cuisine!

Bloons TD 6+

Angry Birds Reloaded

Sneaky Sasquatch

Warped Kart Racers

Hello Kitty Island Adventure

Snake.io+

Fruit Ninja Classic+

Solitario de MobilityWare+