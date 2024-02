Apple prueba función para la versión de Android de Apple Music que permite transferir canciones entre aplicaciones de streaming.

Apple parece estar tomando una página de Google realizando una prueba A/B para aquellos con la última versión beta de la aplicación Apple Music para Android. La función que se está probando implica el uso del servicio de terceros “SongShift”, que transfiere listas de reproducción de música y bibliotecas de música entre plataformas y te permite compartirlas con amigos. Por ejemplo, puedes usar “SongShift” para mover tus listas de reproducción de Apple Music a Spotify o viceversa. La prueba A/B que algunos suscriptores de Apple Music en Android están viendo (y otros no) parece involucrar una integración de “SongShift” dentro de la aplicación Apple Music en Android. Algunos usuarios de Reddit están viendo una ventana emergente en la aplicación Apple Music para Android que pregunta si quieres “agregar música guardada y listas de reproducción que hayas hecho en otros servicios de música a tu biblioteca de Apple Music”. Esto también se puede hacer a través del menú de configuración en la aplicación Apple Music para Android.

Los usuarios de Apple Music para Android podrían ver una ventana emergente que los invite a probar la nueva función de SongShift.

En resumen, Apple está facilitando que los usuarios de Android transfieran sus listas de reproducción y biblioteca de música desde otro servicio de transmisión de música a Apple Music. Para dejarlo claro, la función está apareciendo en este momento para algunos beta testers que usan la versión de Android de la aplicación Apple Music. Incluso aquellos que recibieron la ventana emergente, o tienen la función en el menú de configuración de la aplicación, no pueden abrir una versión completamente funcional de ella ya que se necesita más trabajo antes de que la función esté lista para su lanzamiento. Cabe destacar que la aplicación SongShift solo está disponible para iOS y no para Android. Si deseas poder transferir tu música entre plataformas en iOS, puedes instalar la aplicación tocando en este enlace. Si bien no está claro si Apple planea ofrecer a los usuarios de la versión de iOS de Apple Music la misma función que está planeando para la versión de Android, tradicionalmente ambas variantes de la aplicación Apple Music para iOS y Android tienen las mismas funciones.