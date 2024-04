Apple podría haber detenido la producción de accesorios FineWoven.

Según informes, Apple ha cesado la producción de sus fundas FineWoven para iPhone y las correas de Apple Watch. Anunciado junto con la serie iPhone 15 en septiembre de 2023, Apple reemplazó sus fundas de cuero con el nuevo material FineWoven.

Sin embargo, los usuarios han criticado el nuevo material por su escasa durabilidad y sensación al tacto, lo cual es especialmente evidente después de unas semanas de uso.

FineWoven reemplazó al cuero en la línea de accesorios de Apple

Apple anunció FineWoven como un reemplazo del cuero para hacer sus productos más respetuosos con el medio ambiente. En su lanzamiento, la compañía destacó el material “durable de microtwill” y la sensación “similar a gamuza” de FineWoven. Apple afirma que FineWoven está hecho con un 68% de material reciclado post consumo y tiene emisiones de carbono significativamente más bajas que el cuero.

Tras la introducción de FineWoven, la compañía dejó de vender accesorios de cuero por completo.

Apple no ha anunciado oficialmente la interrupción de su línea FineWoven de fundas para iPhone. Pero según el filtrador Kosutami, Apple ha interrumpido por completo su producción. Aún puedes comprar una funda o correa de Apple Watch de este material directamente en la tienda en línea de la compañía, pero probablemente solo hasta agotar existencias.

FineWoven se ha ido.

Ya que su durabilidad era mala.

La línea de producción completa se detuvo y eliminó.

Apple se mudaría a otro material—Otra vez, no el cuero.

Así que nos vemos todos en el infierno del cuero.

(Empresa de Reciclaje) pic.twitter.com/KVaBZC6z6S

— Kosutami (@Kosutami_Ito) 21 de abril de 2024

La compañía aparentemente planea moverse a un material diferente, no cuero, en el futuro. Presumiblemente, Apple anunciará el material de reemplazo junto con el lanzamiento del iPhone 16 más adelante este año.

El material de reemplazo del cuero de Apple ha recibido críticas

En las semanas y meses posteriores a la disponibilidad de la cubierta FineWoven, ha habido un aumento de quejas de usuarios sobre su escasa durabilidad y calidad inferior. Las quejas se han centrado en que el material se desprende de los bordes y que la tela muestra arañazos como un CD viejo.

Esto podría haber sido un factor clave detrás de la interrupción de la producción de los accesorios FineWoven de Apple.

Esta noticia no debería preocuparte mucho si tienes una funda de iPhone 15 FineWoven o una correa de Apple Watch. Si no estás contento con su calidad, intenta contactar a Apple para obtener un reemplazo. Y si has estado buscando comprar uno durante un tiempo, es probable que encuentres buenas ofertas en minoristas de terceros en las próximas semanas.