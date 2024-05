‘Debemos siempre tomar en serio a nuestro oponente’: Jefe de AIMIM Owaisi después de votar en Hyderabad | Noticias de India

HYDERABAD: El candidato de All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen de Hyderabad, Asaduddin Owaisi, emitir su voto en una casilla de votación en Hyderabad y dijo que cada oponente en las elecciones debería tomarse “seriamente”.

Después de emitir el voto, el jefe del AIMIM pidió a la gente que tome en serio cada elección, agregando que el partido ganará las elecciones de la circunscripción de Hyderabad en la Lok Sabha.

“Cada elección no puede ser igual a como era hace 5 años. Los desafíos son diferentes, y los problemas son diferentes. Esta es una elección parlamentaria muy importante e histórica en nuestro país. La gente tiene una comprensión diferente de lo que quieren para el país. Las elecciones siempre deben tomarse en serio, ya sea una elección parlamentaria o una elección de Panchayat. Una elección es una elección. Siempre debemos tomar en serio a nuestro oponente. Estamos seguros de que ganaremos las elecciones con las bendiciones del pueblo,” Owaisi dijo a los reporteros.

Además, mandó un mensaje al Primer Ministro Narendra Modi y al BJP y dijo que la gente no está de acuerdo con la ideología del BJP o con las declaraciones que PM Modi ha hecho sobre la comunidad minoritaria.

“El mensaje (a PM Modi) sería que la gente no está de acuerdo con la ideología del BJP y la gente no está de acuerdo con las declaraciones que el PM Modi ha dado sobre la comunidad minoritaria. Por favor, entiendan lo que PM Modi ha hecho con Agniveer, ahora va a seguir adelante y hacer lo mismo si vuelve al poder con BSF, CRPF, RPF y SSP. Cuatro años de servicio y estás afuera. La gente debe entender que saldrá muy pronto,” añadió.

Asaduddin Owaisi ha sido el representante electo de Hyderabad desde 2004. Anteriormente fue elegido como MLA dos veces en la antigua Andhra Pradesh unificada. Owaisi enfrenta a la líder del BJP Madhavi Latha y a Gaddam Srinivas Yadav de BRS.

La votación para la cuarta fase de las elecciones de la Lok Sabha en 96 Circunscripciones Parlamentarias de nueve estados y un territorio de la Unión comenzó el lunes a las 7:00 am.

La votación para los 175 escaños de la Asamblea Legislativa del Estado de Andhra Pradesh y los 28 escaños de la Asamblea Legislativa del Estado de Odisha también comenzó simultáneamente con las elecciones a la Lok Sabha.

De los 96 escaños de la Lok Sabha, 25 son de Andhra Pradesh, 17 de Telangana, 13 de Uttar Pradesh, 11 de Maharashtra, ocho de Madhya Pradesh y Bengala Occidental, cinco de Bihar, cuatro de Jharkhand y Odisha, y uno de Jammu y Cachemira.

Según el organismo electoral, se presentaron un total de 4,264 nominaciones para 96 circunscripciones parlamentarias en total.

La cuarta fase está siendo testigo de contiendas importantes en varias circunscripciones. Líderes como el jefe de AIMIM Asaduddin Owaisi, el jefe de Samajwadi Party Akhilesh Yadav, el jefe del Congreso de Bengala Occidental Adhir Ranjan Chowdhury, la líder de TMC Mahua Moitra, el líder del BJP Giriraj Singh, el JDU’s Rajiv Ranjan Singh (Lalan Singh), los líderes de TMC Shatrughan Sinha y Yusuf Pathan.

Los líderes del BJP Arjun Munda y Madhavi Latha, y la Jefa del Congreso de Andhra Pradesh YS Sharmila también buscan el éxito electoral.

Hasta ahora, hasta la fase 3 de las elecciones de la Lok Sabha, la votación ha concluido sin problemas y pacíficamente en 283 escaños de la Lok Sabha.