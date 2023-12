Apple parece haber cerrado silenciosamente Beeper Mini, sin sorprender a nadie.

Apenas hace dos días te hablamos de Beeper Mini, una aplicación para Android que envía iMessages. A diferencia de otros servicios que enrutan tus mensajes a un servidor de Mac (lo que requiere que tengan tu token de inicio de sesión), Beeper afirmaba haber descompilado el sistema de enrutamiento de iMessage de Apple y poder engañar a los servidores para pensar que un mensaje venía de un producto de Apple real.

Beeper no obtiene detalles de inicio de sesión y no ejecuta servidores, simplemente hizo que los servidores de iMessage de Apple pensaran que los mensajes de Beeper Mini en realidad venían de Mensajes en un iPhone.

Funcionó muy bien, y la empresa estaba bastante segura de que estaba en el lado correcto de la ley y que Apple no podía bloquear fácilmente Beeper Mini sin bloquear iPhones reales. Incluso llegaron a hacer gran parte de su código de código abierto.

Parece que esa confianza fue mal colocada, ya que a Apple le llevó tan solo dos días cerrar efectivamente la aplicación. Según lo informado por TechCrunch, los mensajes en Beeper Mini comenzaron a recibir errores que decían “fallo al buscar en el servidor: agotamiento del tiempo de búsqueda”. TechCrunch le preguntó al CEO de Beeper, Eric Migikovsky, sobre la posibilidad de que Apple hubiera encontrado una manera de romper la conexión con su aplicación y obtuvo la respuesta: “Sí, todos los datos indican eso”.

Apple no ha emitido ninguna declaración al respecto, y todavía no parece que nadie sepa exactamente cómo ha logrado diferenciar entre dispositivos Apple auténticos y aquellos que ejecutan Beeper Mini. No está claro si hay algo que Beeper pueda hacer para evitar el bloqueo.

Lo que nos lleva de nuevo a quienes buscan de alguna manera habilitar iMessages en teléfonos Android. O bien pones en riesgo tu privacidad y seguridad (como en el reciente desastre de Nothing Chats / Sunbird) o confías en un hack que Apple casi con certeza va a cerrar de inmediato.

Si quieres una mejor experiencia de mensajería entre tu iPhone y aquellos con teléfonos Android, tendrás que esperar hasta que RCS llegue a los dispositivos de Apple el próximo año.