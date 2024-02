Apple libera versiones candidatas de iOS 17.4 y iPadOS 17.4 para desarrolladores.

Apple hoy lanzó versiones candidatas de iOS 17.4 y iPadOS 17.4 para desarrolladores con fines de prueba, lo cual se da una semana después de que Apple lanzara las cuartas betas. Las RC son las versiones finales del software que se lanzarán al público la próxima semana siempre y cuando no se encuentren errores durante este proceso de prueba final.

Los desarrolladores registrados pueden optar por las betas abriendo la aplicación de Configuración, yendo a la sección de Actualización de Software, tocando en la opción “Actualizaciones Beta” y activando la beta de iOS 17 o iPadOS 17 para Desarrolladores. Se requiere un ID de Apple gratuito o de pago asociado a una cuenta de desarrollador para descargar e instalar la beta.

iOS 17.4 introduce cambios significativos en la forma en que opera la App Store y las aplicaciones en la Unión Europea, allanando el camino para tiendas de aplicaciones alternativas, sistemas de pago alternativos, soporte de motores de búsqueda de terceros y acceso NFC para bancos y proveedores de pago de terceros. Estas características están limitadas a la UE y no estarán disponibles en otros países.

Sin embargo, hay cambios en las aplicaciones de juegos, y con el lanzamiento de iOS 17.4, Apple permitirá aplicaciones de juegos en la nube como Xbox Cloud Gaming y Nvidia GeForce NOW. Los mini juegos, chatbots y plug-ins ahora también pueden usar el sistema de compra en la aplicación. Junto con estas actualizaciones, iOS 17.4 agrega nuevos caracteres de emoji, transcripciones para podcasts en la aplicación Podcasts, soporte para usar SharePlay con el HomePod, Actividades en Vivo del Cronómetro y más. Las notas de lanzamiento de Apple para la actualización se encuentran a continuación.

Emoji

– Nuevos emoji de hongo, fénix, lima, cadena rota y cabezas que se sacuden ahora están disponibles en el teclado de emoji

– 18 emojis para personas y cuerpo permiten la opción de mirarlos en ambas direcciones

Apple Podcasts

– Las transcripciones te permiten seguir un episodio con texto que se resalta sincronizado con el audio en inglés, español, francés y alemán

– El texto del episodio se puede leer completo, buscar una palabra o frase, tocar para reproducir desde un punto específico y utilizar con funciones de accesibilidad como Tamaño del Texto, Aumento de Contraste y VoiceOver

Esta actualización incluye las siguientes mejoras y correcciones de errores:

– El reconocimiento musical te permite agregar canciones que has identificado a tus Listas de Reproducción y Biblioteca de Apple Music, así como a Apple Music Clásico

– Siri tiene una nueva opción para anunciar mensajes que recibes en cualquier idioma compatible

– La Protección de Dispositivos Robados soporta la opción para aumentar la seguridad en todos los lugares

– La Salud de la Batería en Configuración muestra el recuento de ciclos de la batería, la fecha de fabricación y el primer uso en los modelos iPhone 15 y iPhone 15 Pro

– La Identificación de Llamadas muestra el nombre de negocio verificado por Apple, logo y nombre del departamento cuando esté disponible

– Actualizaciones de Negocios en Mensajes para Negocios proporcionan información confiable sobre el estado del pedido, notificaciones de vuelo, alertas de fraude u otras transacciones en las que optas participar

– Los números de tarjeta virtual de Apple Cash te permiten pagar con Apple Cash en comercios que aún no aceptan Apple Pay escribiendo tu número desde Wallet o utilizando AutoFill de Safari

– Corrige un problema donde las imágenes de contacto están en blanco en Encuentra Mi

– Corrige un problema para usuarios con Doble SIM donde el número de teléfono cambia de primario a secundario y es visible para un grupo con el que han enviado mensajes

Algunas funciones pueden no estar disponibles en todas las regiones o en todos los dispositivos de Apple. Para información sobre el contenido de seguridad de las actualizaciones de software de Apple, por favor visita este sitio web: https://support.apple.com/kb/HT201222

Detalles completos sobre todo lo nuevo en iOS 17.4 se pueden encontrar en nuestra guía de funciones de iOS 17.4.