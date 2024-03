Apple lanza macOS Sonoma 14.4.1 con corrección para error en el concentrador USB.

Apple lanzó hoy macOS Sonoma 14.4.1, una actualización menor para el sistema operativo macOS Sonoma que se lanzó en septiembre pasado. macOS Sonoma 14.4.1 se lanzó tres semanas después de macOS Sonoma 14.4.

La actualización macOS Sonoma 14.4.1 se puede descargar de forma gratuita en todos los Macs elegibles utilizando la sección de Actualización de software de la Configuración del sistema. También hay un lanzamiento de macOS 13.6.6 para aquellos que todavía utilizan macOS Ventura.

Según las notas de lanzamiento de Apple, la actualización macOS Sonoma 14.4.1 soluciona un problema que podía causar que los concentradores USB conectados a pantallas externas no fueran reconocidos. También aborda un problema que podía hacer que las aplicaciones con Java se cerraran inesperadamente, y soluciona un problema que podía causar que los plug-ins de Audio Unit para aplicaciones de música profesional no se abrieran.

Estos tres errores son problemas significativos que los usuarios de Mac han estado quejándose desde el lanzamiento de macOS 14.4. Oracle advirtió a los usuarios sobre el problema de Java la semana pasada, informando a los clientes que los usuarios de Mac con chip de Apple que dependen de Java deberían esperar antes de actualizar a macOS 14.4 si es posible, y hubo varios informes sobre problemas con concentradores y monitores de clientes que habían instalado 14.4.

Esta actualización proporciona correcciones de errores para su Mac, que incluyen:

– Es posible que no se reconozcan los concentradores USB conectados a pantallas externas

– Los plug-ins de Audio Unit protegidos por derechos de autor diseñados para aplicaciones de música profesional pueden no abrirse o pasar la validación

– Las aplicaciones que incluyen Java pueden cerrarse inesperadamente

Para obtener información sobre el contenido de seguridad de las actualizaciones de software de Apple, visite este sitio web: https://support.apple.com/kb/HT201222

Más sobre todas las funciones incluidas en la actualización de macOS Sonoma se puede encontrar en nuestra recopilación especializada.

