Apple expulsa aplicación de la App Store que daba a los usuarios acceso ilegal a películas y programas de televisión.

Buscando poner a prueba su visión, los usuarios de iPhone ingresaron a la App Store para instalar una aplicación llamada Kimi. La descripción de la aplicación decía: “Compara y haz clic en las dos imágenes para mejorar fácilmente tus habilidades de observación”. Pero resultó que lo que aquellos que instalaron la aplicación estaban observando eran programas de televisión y películas populares a las que tenían acceso ilegal gracias a la aplicación.

Hasta esta mañana, la aplicación permanecía en la App Store pero fue expulsada por Apple después de un informe de The Verge. La aplicación ocupaba el octavo lugar en la lista de aplicaciones de entretenimiento gratuitas de Apple y el puesto 46 en la lista de aplicaciones gratuitas. Pero había cosas extrañas sobre la aplicación. Por ejemplo, como señaló The Verge, los comentarios de los usuarios no parecían ser apropiados para una aplicación que afirmaba poner a prueba la visión de los usuarios. En cambio, los comentarios de los usuarios presumían de cómo usaban la aplicación para ver “Frozen II” y un comentario comparaba Kimi con Netflix. Los datos de Appfigures revelaron que la aplicación se lanzó en septiembre de 2023 y había generado 25,000 instalaciones desde entonces. No había indicación de que Kimi intentara ocultar su verdadero propósito en la App Store, ya que al abrir la aplicación por primera vez se reveló una página de inicio con pestañas en la parte superior que decían “Películas”, “Programas de televisión” y más. Bajo el encabezado de Películas populares, se enumeraban títulos que los usuarios podían ver.

Después de abrir la aplicación Kimi por primera vez, esto es lo que verían los usuarios

No está claro si la aplicación está utilizando torrents para permitir a los usuarios transmitir películas y programas de televisión, pero parece probable considerando la cantidad de dinero que llevaría alojar estas selecciones. Así es como Popcorn Time hizo su cosa en 2015 cuando era conocido como “Netflix para piratas” antes de ser eliminado de la App Store. Dado que Popcorn Time era de código abierto, la aplicación Movie DB.Net utilizó una bifurcación del código de Popcorn Time para crear una aplicación torrent que se incluyó en la App Store e incluso recibió luz verde de Apple para completar tres actualizaciones. La aplicación ya no está listada en la App Store. Kimi tenía algunas herramientas útiles, como una pestaña de “Clasificación” que mostraba a los usuarios qué películas o programas de televisión se estaban viendo más en la aplicación. Pero después de que The Verge hiciera preguntas directas sobre la aplicación a Apple, la gente de Cupertino eliminó Kimi de la App Store de iOS, la App Store de iPadOS y la tienda de aplicaciones de macOS.

Y para dejarlo claro en esta era de teorías de conspiración, Apple eliminó la aplicación Kimi. No tienes un problema de visión que requiera que uses la aplicación Kimi para poner a prueba tu visión. Eso es si la aplicación Kimi realizara tales pruebas en lugar de conectarte a contenido para ser visto ilegalmente.