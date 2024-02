Ucrania cambia a defensa estratégica para desgastar a Rusia – Syrskyi

El ejército ucraniano ha pasado a operaciones defensivas con el objetivo de agotar a las fuerzas rusas que intentan penetrar más profundamente en Ucrania, dijo el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, en una entrevista con el canal alemán ZDF, publicada el 13 de febrero.

Syrskyi describió la situación en el campo de batalla como “compleja”, señalando que el ejército ruso lleva a cabo ofensivas a lo largo de todo el frente. Informó de combates especialmente intensos cerca de Kupiansk, en la región de Járkov, donde las posiciones ucranianas han estado bajo asaltos ininterrumpidos durante cuatro meses.

Actualmente, el ejército ucraniano se centra en la defensa, manteniendo líneas fortificadas y confiando en ventajas tecnológicas, incluidos drones y equipos de guerra electrónica, agregó Syrskyi.

También señaló que, según los últimos datos, las bajas combatientes rusas son de siete a ocho veces más altas que las ucranianas.

Al mismo tiempo, enfatizó que el valor supremo son las vidas de los soldados y oficiales de las unidades de combate, sugiriendo que a veces es mejor abandonar una posición que arriesgar a perder a todo el personal.

El 8 de febrero, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy nombró a Syrskyi como nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, reemplazando a Valerii Zaluzhnyi.

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine