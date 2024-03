¿Apple está teniendo un lanzamiento de productos en primavera de 2024?

El iPad Pro y el MacBook Air son candidatos para el lanzamiento de marzo. Hay una gran cantidad de productos en la línea de Apple, incluidas algunas actualizaciones de Mac, nuevos iPads y más. Esto es lo que se rumorea que Apple entregará en marzo de 2024. Después del lanzamiento del Apple Vision Pro a principios de febrero, el universo de rumores dirige su atención hacia los próximos lanzamientos de productos de Apple. Afortunadamente, es posible que no tengas que esperar mucho para que lleguen. Con la fuerte posibilidad de grandes lanzamientos de Apple a la vuelta de la esquina, esto es lo que los filtradores y observadores de la industria creen que podría estar en camino. ¿Apple va a tener un evento en marzo? Apple es una entidad muy regular en cuanto a eventos especiales y lanzamientos de productos. Excluyendo algunos casos excepcionales, hay un ritmo bastante estándar en el calendario de eventos de Apple. Todos conocen el evento de septiembre, que es cuando se presentan los iPhones y otros productos. Además, la habitual aparición de actualizaciones de Mac al mes siguiente. Otro evento bastante estático es la WWDC, que es el lugar de Apple para mostrar sus actualizaciones del sistema operativo que saldrán con su línea de productos de otoño. Aunque centrado en software y desarrolladores, Apple también utiliza el evento para algunos lanzamientos de hardware, con los últimos años incluyendo mucha discusión sobre Apple Silicon. Hay un tercer período general de eventos para Apple, y es en primavera. Sin embargo, no es algo garantizado. En los últimos diez años, Apple ha celebrado un evento en primavera seis veces: 2015, 2016, 2018, 2019, 2021 y 2022. La falta de un evento en primavera en 2023 hace que sea un poco más probable que uno tenga lugar este año. Para la temporización, tres de esos eventos fueron a finales de marzo, dos a principios de marzo y uno en abril. Por lo tanto, un evento a finales de marzo es el favorito. También ayuda que los informes de rumores hayan referenciado una actualización en marzo para los lanzamientos de productos. Un informe del 3 de marzo afirmaba que Apple podría lanzar nuevos productos dentro de la primera semana de marzo. Como evidencia, citaba supuestas reuniones informativas y que las tiendas estarían actualizando sus materiales de marketing alrededor de la misma época. Esta discusión se trata de eventos, pero es igualmente plausible que Apple realice un lanzamiento de productos a través de un comunicado de prensa en lugar de una presentación completa. En 2020, presentó modelos actualizados de iPad Pro y un MacBook Air de 13 pulgadas en marzo, seguidos de una actualización del iPhone SE en abril y actualizaciones de MacBook Pro en mayo. En 2017, Apple hizo lanzamientos en marzo para el iPhone SE y un iPad, y en la primavera de 2014, hizo lo mismo con el iPhone 5C de 8GB y un MacBook Air. Un evento formal es el vehículo preferido de Apple para los lanzamientos, sin duda. Pero al mismo tiempo, obtiene una reacción similar de los medios mediante comunicados de prensa. El 3 de marzo, se publicaron dos informes afirmando que Apple no seguiría la vía del evento. Otro informe más persuasivo de Mark Gurman afirmaba que el lanzamiento consistiría en anuncios en el sitio web, videos en línea y campañas de marketing. M3 MacBook Air Después de la introducción de la generación de chips M3 y los nuevos modelos de MacBook Pro en octubre, parece que la línea de MacBook Air es la candidata principal para una actualización a la última gama de Silicon de Apple. MacBook Air 2020 Tanto el MacBook Air de 13 pulgadas como el de 15 pulgadas deberían ver cambios en los primeros meses de 2024. Rumores de un informe de DigiTimes de marzo de 2023 sugieren que podría haber una actualización del MacBook Air en 2024 o 2025, pero con Apple cambiando a una pantalla basada en OLED en lugar de una versión LCD. Esto puede que no suceda necesariamente, debido al costo adicional de producción que aumentará el precio del propio MacBook Air. En octubre, antes del evento “Scary Fast”, Mark Gurman sugirió que las líneas de MacBook Air y MacBook Pro recibirían actualizaciones en primavera de 2024. Aunque ya tenemos el MacBook Pro a la venta, eso deja al MacBook Air por enviar. Después del evento de octubre, Gurman revisó sus predicciones, informando en cambio que las ediciones M3 del MacBook Air de 13 pulgadas y del de 15 pulgadas llegarán en marzo. Con los nombres en clave J613 y J615, los modelos serían una actualización de especificaciones, es decir, una que tenga chips e internos actualizados sin otros cambios importantes en las características. iPad e iPad Pro Apple no realizó un cambio significativo en sus gamas de iPad o iPad Pro en 2023. El único cambio que ocurrió fue la introducción de un nuevo Apple Pencil USB-C. Esto hace que principios de 2024 sea ideal para actualizaciones de iPad. iPad Pro de 12,9 pulgadas de 2022 en el Magic Keyboard Comenzando con el iPad Air, una afirmación de noviembre del analista Ming-Chi Kuo ofreció que podrían llegar dos modelos de iPad Air, con un modelo de 10,9 pulgadas acompañado de una versión de 12,9 pulgadas. Rumores en octubre ofrecieron pronunciamientos similares. En teoría, esto se asemeja al tamaño de la alineación del iPad Pro, pero no tendrá la retroiluminación mini-LED del iPad Pro. Aun así, podría beneficiarse de utilizar un sustrato Oxide similar. Kuo también predijo que habría dos modelos de iPad Pro con OLED que reemplazarán a las versiones mini-LED que ya existen. Ofreciendo nuevos diseños de factor de forma, las tabletas continuarán utilizando el último chip M3, con la pantalla OLED misma utilizando un diseño tandem con sustratos de Oxide de baja temperatura (LTPO). En diciembre, las proclamaciones de Gurman reforzaron la actualización del iPad Air de mayor tamaño, así como los modelos de iPad Pro con pantalla OLED, sin cambios de tamaño. También se anunciaron actualizaciones para el Apple Pencil y el Magic Keyboard. Más adelante en diciembre, Gurman añadió que el iPad Pro recibiría una renovación, pero no reveló en qué consistiría la renovación. En ese informe, también ofreció información sobre el resto de la gama de iPad, con la expectativa de una actualización tanto para el iPad mini como para el iPad de nivel de entrada. En lugar de un cambio completo, consistirá en una actualización de especificaciones para ambos modelos con los últimos chips de la serie A. Una filtración anónima del 20 de abril hizo afirmaciones sobre las dimensiones de los nuevos modelos de iPad Air y Pro. En comparación con los modelos actuales, el nuevo iPad Pro de 11 pulgadas sería casi 2 cm más largo, 1 cm más corto en ancho y solo 5,1 mm de grosor. El iPad Pro de 12,9 pulgadas cambiaría para ganar 1 cm en longitud, 0,6 cm en ancho y adelgazarse a un grosor de 5 mm. Para el Air, el modelo de 11 pulgadas sería igual que el actual. El modelo de 12,9 pulgadas mediría 280,6 mm de largo, 214,9 mm de ancho y 6 mm de grosor, lo que le daría una huella más pequeña que el iPad Pro pero un poco más de grosor. Mac mini El Mac mini suele ser uno de los primeros dispositivos en actualizarse en una generación de Silicon de Apple, pero hasta ahora se ha perdido la actualización con el chip M3. El único problema es que no ha habido muchos rumores sobre la compacta Mac de escritorio en los últimos meses. Mac mini Hubo pruebas supuestamente de un Mac mini M3 en agosto de 2023, mientras que una predicción de Gurman de que no aparecería en otoño resultó ser correcta más adelante en el año. En ese momento, Gurman consideró al Mac mini M3 como algo seguro que “eventualmente llegará”, pero podría llegar potencialmente a finales de 2024. En cuanto a cómo podría verse, una afirmación de enero de 2023 hecha por Kuo predice que el Mac mini de 2024 se parecerá a modelos anteriores en cuanto a diseño. Es posible que Apple agrupe el Mac mini junto con otras actualizaciones de Mac para un anuncio en la WWDC, pero también es posible que se realice un lanzamiento anterior utilizando la gama de chips M3 disponibles. Apariciones poco probables Si bien hay listas de productos que podrían hacer su aparición en primavera, también hay una colección que es poco probable que salga a la superficie. Modelos anteriores del iPhone SE Para empezar, si bien hay muchos rumores sobre el iPhone SE 4 ganando elementos como el Action Button y un nuevo diseño, los informes de rumores también dicen constantemente que el lanzamiento ocurrirá en 2025, no en 2024. También hay muchos productos que se han lanzado recientemente para ser potenciales candidatos para una versión actualizada alrededor de marzo. Específicamente, cualquier cosa que haya aparecido desde la WWDC 2023 en adelante, ya que son demasiado recientes y podrían provocar un caso grave de arrepentimiento del comprador. Los potentes buques insignia de Apple, el Mac Pro y el Mac Studio, vieron las últimas actualizaciones en…