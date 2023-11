Apple está haciendo su parte para acabar con la vergüenza de las burbujas verdes. Es nuestro turno.” “Apple está haciendo su parte para acabar con la vergüenza de las burbujas verdes. Es nuestro turno.

Durante más de una década, los usuarios de smartphones en todas partes han enfrentado un gran problema en cómo nos comunicamos: la disparidad de las burbujas “verdes versus azules”.

Cuando los usuarios de iPhone envían mensajes de texto a otros iPhones, los mensajes aparecen azules y pueden acceder a ventajas exclusivas como emojis y animaciones divertidas. Pero si un usuario de iPhone manda un mensaje de texto a un usuario de Android, la burbuja se vuelve verde, muchas funciones se rompen, y las fotos y videos se deterioran en calidad.

Con el tiempo, la molestia y la frustración acumulada entre las burbujas azules y verdes evolucionaron en algo más que un problema tecnológico. Crearon una división sociológica más profunda entre personas que se juzgaban mutuamente por sus teléfonos. El color de una burbuja se convirtió en un símbolo que algunos creen que refleja estatus y riqueza, dado la percepción de que solo las personas adineradas compran iPhones.

Pero parte de este problema pronto se solucionará.

Este mes, Apple anunció que mejorará la tecnología utilizada para enviar mensajes de texto entre usuarios de iPhone y Android, comenzando el próximo año, adoptando un estándar que Google y otros integraron en sus aplicaciones de mensajería hace años. Apple dijo que los mensajes enviados entre iPhones y Androids seguirán siendo verdes, pero las imágenes y videos se verán de mayor calidad y, eventualmente, algunas funciones de seguridad como la encriptación podrán llegar.

Pero ahí es donde terminan las buenas noticias. La guerra cultural de las burbujas está lejos de terminar.

En las aplicaciones de citas, los usuarios de burbujas verdes a menudo son rechazados por los azules. Los adultos con iPhones han sido conocidos por burlarse en privado si una burbuja verde ensucia un chat grupal. En las escuelas, una burbuja verde es una invitación para burlas y exclusión por parte de los niños con iPhones, según Common Sense Media, una organización sin fines de lucro que se enfoca en el impacto de la tecnología en las familias.

“Esta cuestión de verde versus azul es una forma de ciberacoso”, dijo Jim Steyer, director ejecutivo de Common Sense, que trabaja con miles de escuelas que han compartido historias sobre tensiones entre niños que usan aplicaciones de mensajería.

Eso significa que ahora depende de nosotros hacerlo mejor y reducir el elitismo digital. Las soluciones, incluidas aplicaciones de mensajería de terceros que funcionan de manera consistente entre diferentes teléfonos, han existido durante años. El resto se trata de modificar nuestro comportamiento.

Ve más allá de lo predeterminado

Las empresas tecnológicas están plenamente conscientes del poder de los predeterminados. Cualquier tecnología que se cargue en un dispositivo es lo más probable que la gente use, porque requiere la menor cantidad de esfuerzo. La razón por la cual enfrentamos el problema de burbujas verdes versus azules es que nos adherimos a la aplicación de mensajería predeterminada que está vinculada a nuestros números de teléfono.

Sin embargo, tenemos opciones. Las aplicaciones de mensajería de terceros como WhatsApp y Signal han cerrado la brecha entre iPhones y Androids durante años. Estas aplicaciones también incluyen funciones como encriptación, soporte para chats grupales, la capacidad de enviar fotos y videos de alta resolución, y, sí, emojis y calcomanías divertidas.

Entonces, la próxima vez que intercambies números con alguien en una plataforma de teléfono diferente, considera pedirle a esa persona que se mantenga en contacto a través de una aplicación de mensajería alternativa. Esto podría ser un gran desafío para personas menos tecnológicas, como los familiares que apenas saben cómo usar su teléfono. En ese caso, ayúdalos a configurar sus teléfonos. La mayoría de los teléfonos Android, por ejemplo, se pueden modificar para enviar y recibir todos los mensajes automáticamente desde una aplicación de terceros.

Si las aplicaciones de terceros no parecen atractivas, hay otras formas de enviar mensajes de texto. Muchos jóvenes se reúnen en aplicaciones como Discord, Snapchat e Instagram, que tienen capacidades de mensajería que funcionan de manera consistente entre diferentes tipos de teléfonos.

Se reduce a si te preocupan más tus preferencias tecnológicas o tus relaciones con las personas, según Irina Raicu, directora de ética en internet del Centro de Ética Aplicada Markkula de la Universidad de Santa Clara.

“Suave y fácil significa sin fricción ni esfuerzo, pero a veces necesitarás hacer más esfuerzo simplemente porque alguien tiene un teléfono diferente al tuyo”, dijo. “Las relaciones requieren esfuerzo”.

Deja el elitismo

En un meme popular en TikTok y YouTube, un hombre hace una pregunta a mujeres al azar en la calle: “Es un 10, ¿pero tiene un teléfono Android? ¿Cuál es su nueva calificación?” La mayoría de las mujeres responden con “1” o “0” y hacen comentarios como “La burbuja verde, no es buena, es como barata”.

Centrémonos en el estereotipo. Es cierto que los teléfonos Android pueden ser más asequibles que los iPhones porque varias empresas hacen una gama más amplia de ellos, incluidos modelos de presupuesto que cuestan tan poco como $100. Pero la marca de teléfonos Android más vendida, Samsung, hace teléfonos emblemáticos Galaxy que cuestan de $800 a $1,100, aproximadamente lo mismo que los iPhones de Apple.

Tampoco hay evidencia de que todos los que compran iPhones sean adinerados. Uno de cada cinco estadounidenses cree que un iPhone nuevo vale la pena endeudarse, según una encuesta de WalletHub, una empresa de investigación de finanzas personales.

Las personas eligen sus teléfonos por varias razones, incluyendo características como el tamaño de la pantalla, la calidad de la cámara y la duración de la batería. Aunque el presupuesto puede ser un factor, una burbuja verde no es un fuerte indicador del ingreso o el estatus social de una persona.

Da ejemplo

En reuniones sociales, muchos adultos todavía se molestan por los colores de las burbujas. Cuando una conversación cambia la burbuja a verde, no solo las fotos y los videos se ven terribles, sino que las funciones divertidas como agregar calcomanías a los mensajes ya no funcionan correctamente, y se vuelve imposible salir de un chat grupal. (Los mensajes representados como burbujas verdes también carecen de cifrado, una función de privacidad importante, aunque esto no suele ser lo que molesta a la gente).

Estas quejas pueden influir en nuestros hijos para que se comporten de manera más negativa, dijo el Sr. Steyer. Durante varios años, los adolescentes con teléfonos Android han compartido historias sobre cambiar a iPhones porque no podían participar en los chats grupales de iMessage sobre tareas y actividades extracurriculares.

Es responsabilidad de los adultos demostrar a los niños que muchos de estos problemas tecnológicos pueden abordarse y recordarles que el teléfono de una persona es solo un teléfono, no mucho más.

Esos adultos deberían incluir a los ejecutivos de Apple y Google, que se han sumido en la guerra de burbujas para intentar persuadir a los usuarios a unirse a sus plataformas, dijo el Sr. Steyer.

En una conferencia tecnológica el año pasado en la que participó Tim Cook, el director ejecutivo de Apple, un usuario de iPhone en la audiencia preguntó si Apple realizaría mejoras en su aplicación de mensajería para poder enviar videos más claros a su madre, que usaba un teléfono Android. El Sr. Cook respondió con desdén diciéndole al interrogante que comprara un iPhone para su madre, una respuesta que muchos críticos consideraron elitista.

Apple y Google declinaron hacer comentarios.

“Sobreponerse a esto, mostrar cierta madurez aquí”, dijo el Sr. Steyer. “No quieren acosar ni avergonzar a otras personas por el color de su burbuja o el tipo de su teléfono”.