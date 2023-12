Apple detiene las ventas de Apple Watch Series 9 y Ultra 2: Aquí está la razón.

En una declaración a 9to5Mac, Apple ha anunciado que pronto suspenderá las ventas de sus modelos insignia de Apple Watch en los Estados Unidos. A partir de esta semana, los modelos Apple Watch Series 9 y Apple Watch Ultra 2 ya no estarán disponibles para su compra en Apple. El movimiento sigue a un fallo de la ITC como parte de una larga disputa de patentes entre Apple y la empresa de tecnología médica Masimo en torno a la tecnología del sensor de oxígeno en la sangre del Apple Watch. Los modelos Apple Watch Ultra 2 y Apple Watch Series 9 de Apple ya no estarán disponibles para pedir en el sitio web de Apple en los EE. UU. después de las 3 p.m. ET del jueves 21 de diciembre. El inventario en la tienda ya no estará disponible en las ubicaciones minoristas de Apple después del 24 de diciembre. La Comisión de Comercio Internacional anunció su decisión en octubre, confirmando la decisión de un juez desde enero. Esto envió el caso a la administración Biden para un período de revisión presidencial de 60 días. Durante este proceso, el presidente Biden podría vetar el fallo, aunque eso aún no ha ocurrido. El período de revisión presidencial vence el 25 de diciembre y Apple está haciendo este anuncio hoy para tomar medidas “preventivas” para cumplir con la decisión de la ITC. Apple dice que la prohibición de la ITC solo afecta las ventas del Apple Watch Series 9 y Apple Watch Ultra 2 porque esos dispositivos ofrecen capacidades de monitoreo de oxígeno en la sangre. El Apple Watch SE de gama baja, que carece de este sensor, no se ve afectado y seguirá estando disponible para la venta. La decisión de la ITC solo prohíbe a Apple vender los modelos de Apple afectados. Por ahora, esto significa que los dispositivos seguirán estando disponibles para comprar en otros puntos de venta, incluidos Amazon y Best Buy. Nuestros amigos en 9to5Toys también tienen detalles sobre algunas ofertas de Apple Watch, así que consíguelos mientras puedas. Sin embargo, la orden bloquea todas las importaciones de Apple Watch Series 9 y Ultra 2 a Estados Unidos después del 25 de diciembre. En este punto, también se le prohibiría a Apple vender esos dispositivos a revendedores. Por lo tanto, si se confirma la decisión, podría afectar posteriormente la disponibilidad de Apple Watch para otros minoristas también.

Mientras tanto, cualquier Apple Watch con un sensor de oxígeno en la sangre que ya se haya vendido no se ve afectado por las noticias de hoy. El sensor de oxígeno en la sangre se presentó por primera vez con el Apple Watch Series 6 en 2020. Los modelos de Apple Watch existentes con monitoreo de oxígeno en la sangre seguirán funcionando sin cambios. La prohibición de la ITC solo se aplica a las nuevas ventas de los modelos de Apple Watch afectados. La orden de la ITC también hace una excepción para el servicio, la reparación o el período de garantía de las unidades vendidas antes del 25 de diciembre. Aquí está la declaración completa de Apple a 9to5Mac: “Un período de revisión presidencial está en progreso con respecto a una orden de la Comisión de Comercio Internacional de EE. UU. sobre una disputa de propiedad intelectual técnica relacionada con dispositivos Apple Watch que contienen la función de oxígeno en la sangre. Aunque el período de revisión no finalizará hasta el 25 de diciembre, Apple está tomando medidas preventivas para cumplir en caso de que la decisión se mantenga. Esto incluye pausar las ventas del Apple Watch Series 9 y el Apple Watch Ultra 2 en Apple.com a partir del 21 de diciembre, y desde las ubicaciones minoristas de Apple después del 24 de diciembre.”