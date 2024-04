Apple desanimó a Jon Stewart de entrevistar a Lina Khan, según él.

El presentador de “The Daily Show”, Jon Stewart, dijo que Apple le desalentó de entrevistar a la presidenta de la Comisión Federal de Comercio, Lina Khan, mientras trabajaba para la compañía de tecnología.

En una nueva entrevista con Khan que se emitió el lunes por la noche en Comedy Central, Stewart afirmó que Apple lo presionó para evitar hablar con Khan, quien asumió como jefa de la FTC en 2021.

“Quería tenerte en un podcast, y Apple nos pidió que no lo hiciéramos”, dijo Stewart. Continuó: “Literalmente dijeron ‘Por favor, no hables con ella’, sin tener nada que ver con lo que haces para ganarte la vida. Creo que simplemente… no les agradabas, eso es lo que pasó”.

Stewart tuvo una breve temporada en Apple TV de 2021 a 2023 con un programa llamado “The Problem With Jon Stewart”, que contaba con un podcast complementario. La asociación terminó el otoño pasado debido a diferencias creativas. Stewart regresó a Comedy Central como presentador a tiempo parcial de “The Daily Show” en febrero.

“¿Por qué esa sensibilidad?”, preguntó Stewart el lunes. “¿Por qué tienen tanto miedo de tener estas conversaciones en el ámbito público?”

Los representantes de Apple no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Khan agradeció a Stewart por la entrevista en Twitter el martes por la mañana.

“Gracias a @jonstewart por invitarme a hablar sobre el trabajo de la @FTC para reducir el costo de los inhaladores para el asma, la importancia de responsabilizar penalmente a los ejecutivos corporativos por infringir la ley, y cómo los monopolios pueden usar su poder para intimidar, coercer y censurar el discurso”, escribió.

Si bien la FTC bajo la dirección de Khan no ha apuntado específicamente a Apple, ha desafiado a otras empresas comúnmente agrupadas bajo el paraguas de Big Tech, señalando recientemente a Amazon, Google y Microsoft y sus incursiones en inteligencia artificial.

Mientras tanto, el Departamento de Justicia anunció el mes pasado una demanda antimonopolio que acusa a Apple de monopolizar el mercado de teléfonos inteligentes.

Y mientras trabajaba para un subcomité de la Cámara, Khan escribió un informe de 449 páginas que pedía la disolución de las grandes empresas tecnológicas, incluida Apple, comparándolas con monopolios de la era dorada.

