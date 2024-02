Antigüedad moderna: El arte cicládico en el Met.

Nueva York ha sumado una joya más a su brillante corona cultural, y ocupa poco más que una pared de tamaño medio en el Museo Metropolitano de Arte.

Encontrarás la pared en el Belfer Court, el primer espacio a la derecha al entrar en las Galerías Griegas y Romanas desde el Gran Salón. Camina demasiado rápido y podrías perderlo. Ralentiza y prepárate para impresionarte con la mayor exhibición de esculturas antiguas de las islas griegas conocidas como las Cícladas que se haya visto en Nueva York. Se titula “Arte Cicládico: La Colección Leonard N. Stern en Préstamo de la República Helénica”.

Cinco grandes vitrinas, generalmente tres pares de estantes cada una, cubren la pared, con sus interiores de fieltro rojo resaltando el reluciente mármol blanco cincelado de 120 figuras y recipientes. Los estantes están dominados por unos 70 pequeñas y vivaces figuras femeninas o ídolos, en su mayoría alrededor de 16 pulgadas de altura y en una pieza rara que alcanza poco más de cuatro pies. Estas son la gloria del arte cicládico, distinguidas por sus formas estilizadas, brazos cruzados y rostros en blanco, excepto por pequeñas narices en forma de cuña, también por su sutil sensualidad y quietud reverberante. Son como diapasones.

Las vitrinas también contienen algunas cabezas individuales relativamente grandes, sin cuerpos, que se asemejan a versiones en miniatura de las cabezas gigantes de la Isla de Pascua. Y hay numerosos recipientes: jarrones, cuencos, platos y algunas paletas, incluidas dos que son estrechas, delicadas y ligeramente curvadas y parecen cortadas de una sola hoja de puerro. Cinco piezas adicionales ocupan cinco vitrinas individuales cercanas, y otras 36 piezas se pueden ver en una vitrina en la Colección de Estudio Griega y Romana en el entrepiso, con vistas al Leon Levy and Shelby White Court.

Las 161 obras fueron realizadas en las Cícladas, un grupo de pequeñas islas en el mar Egeo al este de Grecia entre aproximadamente 5300 a.C., o el período neolítico tardío, y 2300 a.C., el comienzo de la Edad de Bronce, un período de tiempo también conocido como Cícladas I y II tempranos. Las figuras en especial se encuentran entre los mayores logros de la humanidad, graves y frías, pero instantáneamente familiares e incluso esencialmente realistas, como esqueletos. Parece que podrían plegarse, como maniquíes de dibujante.

Comenzaron a ser recogidas a principios de la década de 1980 por Leonard A. Stern, director ejecutivo de Hartz Mountain Industries, quien en su adolescencia quedó cautivado por el arte cicládico en el Met. Stern ha donado su colección a Grecia, y en un acuerdo alcanzado entre él, el Met y el gobierno griego, la mayoría de ellas permanecerán en exhibición en el museo durante los próximos 25 años, con obras selectas que regresarán periódicamente a Grecia, y una posible extensión del préstamo por 25 años más. La exhibición ha sido comisariada por Sean Hemingway, jefe del Departamento de Griego y Romano del Met, y Alexis Belis, uno de sus conservadores asistentes.

La escultura cicládica comienza la gran tradición de la escultura griega que se considera culminante en la escultura clásica de la Edad de Oro griega, centrada en Atenas, casi dos milenios después. También son un importante origen de la abstracción occidental. Al igual que la escultura africana, fueron saqueos coloniales, ubicados antes del cambio de siglo en el Musée d’Ethnographie du Trocadéro en París, donde influyeron en artistas modernos como Constantin Brancusi, Amedeo Modigliani y Picasso.

Las bases de las posturas y poses de las figurillas casi nunca cambian: Sus brazos se cruzan por la mitad del torso, uno encima del otro, justo debajo de austeras indicaciones de senos. Estos brazos suelen terminar en cuatro hendiduras cortas y poco profundas, dedos que parecen pinceles o borlas, pero que indican manos. Los triángulos invertidos incisos a lo largo de los bajos abdominales femeninos recuerdan a las partes inferiores de bikini. Las curvas generalmente entran en juego en el área del muslo y la pantorrilla.

Las caras suaves, tipo máscara, con sus narices en cuña, se sientan sobre cuellos largos y cónicos. A menudo, sus cabezas se inclinan hacia atrás, mirando hacia arriba, meditativamente, si no con adoración, hacia las estrellas. En otros casos, las caras miran hacia adelante y transmiten matices más contemporáneos. Por ejemplo, algunas podrían casi ser caricaturas de mujeres en trajes de baño mojados en la playa, temblando un poco, intentando que sus hijos salgan del agua. Siempre me sorprende cómo algunas figuras pueden traer a la mente los dibujos animados de The New Yorker.

Los propósitos de las figuras cicládicas siguen siendo en gran medida misteriosos. Fueron hechos en una época anterior a la escritura, y la gran mayoría de ellos fueron desenterrados por personas que buscaban algo que vender. Estos buscadores tenían poco respeto por las sutilezas de la disciplina arqueológica, como cuándo, dónde, con qué y cuán profundo (en el suelo) se encontraron las piezas. Algunas de ellas fueron descubiertas colocadas horizontalmente en tumbas y tumbas, como parte de rituales funerarios. Otras pueden haber servido como ídolos de fertilidad o en santuarios privados. También podrían haber sido juguetes, lo que habla de su inmenso encanto y accesibilidad. Siguen siendo una de las formas de arte antiguas más populares.

Encontrar figurillas cicládicas por primera vez puede ser un rito de paso significativo para los amantes del arte de hoy. La vista puede enseñarte en un instante inolvidable que gran parte de lo que llamamos moderno realmente no es nada nuevo. Pero parte de la modernidad cicládica es relativamente reciente: las figuras no eran originalmente de mármol blanco desnudo, la mayoría estaban pintadas, de ahí las paletas. Se pueden encontrar rubores tenues y escamas infinitesimales de color en algunas de las figuras y hay áreas prominentes de pinceladas de color naranja pálido y rojo en algunas de las placas.

Ver tantas figuras juntas produce su propio tipo de sorpresa. Aprendemos que esta fórmula figurativa acomodaba un rango inusual de proporciones, emociones y lenguaje corporal, fomentando una especie de conocimiento connoisseur elemental. No puedes evitar notar y comparar.

En los dos estantes superiores de la primera vitrina, casi puedes ver el estilo tomando forma. Dos figuras sin cabeza tienen cuerpos en forma de guitarra o violín; otras dos tienen los brazos en las caderas, abriendo pequeños espacios en los codos, y una de estas tiene senos que evocan ladrillos colocados en forma cercana. Una figura de fondo redondo sugiere un juguete de bop inflable con brazos curvos encantadores y manos que parecen dobladas en sus axilas.

A veces, los brazos cruzados parecen fósforos, a veces son más carnosos, incluso relajados, casi naturalistas. Los brazos se deslizan hacia arriba y hacia abajo del torso de manera algo precaria, se asemejan a fajas en algunas piezas y a cinturas inferiores caídas en otras. La máxima disposición de los brazos se encuentra en la última de las grandes vitrinas rojas: una figura sin torso, por lo que los brazos cruzados están justo debajo de la barbilla, como si nuestra ídolo estuviera llevando troncos pequeños para hacer un fuego.

La Colección Stern de Arte Cicládico convierte el Belfer Court en una de las mejores galerías del Met. La tradición que comienza con los escultores cicládicos generalmente se considera que alcanzó su apogeo muchos siglos después, cuando sus descendientes de la Edad de Oro finalmente llegaron a un tratamiento preciso aunque idealizado de la forma humana. Dudo que esté solo en pensar que este realismo idealizado no tenía algo que quizás la tradición escultórica de Grecia nunca estuvo mejor que en manos de sus antepasados cicládicos.

Arte Cicládico: La Colección Leonard N. Stern en Préstamo de la República Helénica

Metropolitan Museum of Art, 1000 Fifth Avenue, Manhattan; (212) 535-7710; metmuseum.org.