Annie Nightingale, pionera británica en la música de discoteca, fallece a los 83 años.

Annie Nightingale, que en 1970 se convirtió en la primera disc jockey del sexo femenino en la BBC Radio 1 y permaneció como una personalidad popular allí hasta su último programa, a fines del año pasado, falleció el 11 de enero en su casa en Londres. Tenía 83 años.

Su familia anunció el fallecimiento en un comunicado, pero no citó una causa.

“Esta es la mujer que cambió la cara y el sonido de la transmisión de televisión y radio británica para siempre”, hizo hincapié Annie Mac, una conocida locutora de BBC Radio, en Instagram después de la muerte de la Sra. Nightingale.

La Sra. Nightingale se hizo conocida en círculos musicales en la década de 1960 como columnista en periódicos británicos. Y fue un rostro familiar para estrellas como los Beatles, a quienes entrevistó en el Hipódromo de Brighton en 1964.

“Como a Derek Taylor le gustaba, era bienvenida en Apple”, dijo el historiador de los Beatles, Mark Lewisohn, refiriéndose al oficial de prensa de los Beatles y la empresa que fundaron en 1968.

En 1967, se postuló para ser locutora en BBC Radio 1, la emisora de música pop que acababa de iniciar en reacción al surgimiento de populares estaciones piratas.

Pero se encontró con la sexista política de contratación de la estación. Le dijeron que su lineup de locutores todo masculino representaba “sustitutos de maridos” para las amas de casa que escuchaban, y que la voz de una mujer carecería de la autoridad de la de un hombre.

“Fue un gran shock”, dijo la Sra. Nightingale a The Independent en 2015. “Casi me causó risa. ¿A qué te refieres con que no hay mujeres? ¿Por qué no?”

Pero en octubre de 1969, la BBC le ofreció una prueba al aire. Antes de su primera aparición, le dijo al Manchester Evening News: “Estoy segura de que muchas chicas serían locutoras maravillosas, si se les diera la oportunidad”.

Al año siguiente fue contratada para un programa de revisión de discos durante la semana, “What’s New,” y dos años después se convirtió en conductora de un programa de rock progresivo por la noche, “Sounds of the 70s”. Más adelante en la década, se convirtió en la presentadora de un programa dominical de solicitudes de música y un programa de entrevistas musicales. Presentó una variedad de otros programas hasta el año pasado.

“Desde el primer día, elegí los discos que quería tocar y seguí haciéndolo desde entonces”, dijo en su autobiografía, “Hey Hi Hello: Five Decades of Pop Culture From Britain’s First Female DJ” (2020). “Prefería las noches, donde no tendría que introducir canciones de la lista de reproducción que no me gustaban. Eso hubiera sido como mentir para mi.”