Alrededor de 100 víctimas de Larry Nassar reciben un acuerdo de $100 millones del FBI por demorar el caso durante más de un año, dice una fuente

El Departamento de Justicia de EE.UU. ha acordado pagar aproximadamente $100 millones para resolver reclamaciones con cerca de 100 personas que afirman haber sido agredidas sexualmente por el médico deportivo Larry Nassar, según una fuente con conocimiento directo de las negociaciones informó a The Associated Press el miércoles.

El acuerdo aún no se ha finalizado y no se ha pagado nada, dijo la fuente bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hablar antes de un anuncio formal.

Una investigación interna encontró que los agentes del FBI manejaron mal las denuncias de abuso por parte de mujeres más de un año antes de que Nassar fuera arrestado en 2016.

El acuerdo fue reportado por primera vez por The Wall Street Journal. Un portavoz del Departamento de Justicia declinó hacer comentarios.

Nassar fue médico deportivo de la Universidad Estatal de Michigan, así como doctor en USA Gymnastics con sede en Indianápolis. Está cumpliendo décadas de prisión por agredir a atletas femeninas, incluidas gimnastas olímpicas ganadoras de medallas, bajo el pretexto de tratamiento.

Abogados presentaron reclamaciones contra el gobierno, centrándose en un periodo de 15 meses cuando agentes del FBI en Indianápolis y Los Ángeles tenían conocimiento de las denuncias contra Nassar, pero aparentemente no tomaron ninguna acción, a partir de 2015. El inspector general del Departamento de Justicia confirmó errores fundamentales.

Los asaltos de Nassar continuaron hasta su arresto en otoño de 2016, confirmaron las autoridades.

Los sobrevivientes de los asaltos incluyen a las célebres deportistas olímpicas Simone Biles, Aly Raisman y McKayla Maroney.

“Lamento que tantas personas diferentes hayan fallado, una y otra vez”, dijo el director del FBI, Christopher Wray, a los sobrevivientes durante una audiencia en el Senado en 2021. “Y me duele especialmente que hubo personas dentro del FBI que tuvieron la oportunidad de detener a este monstruo en 2015 y fallaron”.

La oficina del fiscal general de Michigan finalmente manejó los cargos de asalto contra Nassar, mientras que los fiscales federales en el oeste de Michigan presentaron un caso de imágenes de abuso sexual infantil contra él.

La Universidad Estatal de Michigan, que también fue acusada de perder oportunidades durante muchos años de detener a Nassar, acordó pagar $500 millones a más de 300 mujeres y niñas agredidas. USA Gymnastics y el Comité Olímpico y Paralímpico de los EE.UU. llegaron a un acuerdo de $380 millones.