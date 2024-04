Alan Bates dice en la investigación de la Oficina de Correos que era ‘evidente’ que la organización estaba ‘persiguiéndolo’ | Noticias de negocios

El defensor de las víctimas de la Oficina de Correos Alan Bates ha dicho en la investigación sobre el escándalo de TI de Horizon que era “bastante obvio” que la organización “estaba detrás de mí, de una forma u otra”.

El Sr. Bates también fue descrito como “ingobernable” por una figura senior anterior en la organización, según documentos revelados en la investigación sobre el escándalo de TI de Horizon.

Compareciendo ante la investigación hoy, el Sr. Bates dijo que la Oficina de Correos “no le gustaba que me enfrentara a ellos” y argumentó que terminaron su contrato como resultado.

Últimas noticias de la investigación de la Oficina de Correos:

Su papel en sacar a la luz el escándalo alcanzó nuevos niveles de conciencia a principios de enero, cuando fue interpretado por el actor Toby Jones en el drama de ITV “Mr Bates vs The Post Office”.

El interés público y político en la miscarriage de justicia a gran escala sufrida por los subpostmasters fue transformado por el drama televisivo.

Cientos de subpostmasters fueron procesados por robo y falsificación contable, mientras que muchos más fueron excluidos y obligados a dejar sus comunidades habiendo pedido grandes sumas o perdido sus hogares en un intento por cubrir pérdidas, muchas de las cuales resultaron ser errores en el software contable Horizon utilizado por la Oficina de Correos.

Lo que la Oficina de Correos sabía a principios de la década de 2000

La investigación escuchó hoy que el Sr. Bates estaba en contacto regular con el servicio de asistencia técnica de la Oficina de Correos y a principios de la década de 2000 escribió a funcionarios de la organización detallando sus numerosos problemas con el sistema Horizon.

En dos años y nueve meses, mientras el Sr. Bates y sus asistentes dirigían su sucursal de la Oficina de Correos en Llandudno, Gales, hicieron 507 llamadas a la línea de ayuda, de las cuales 85 estaban relacionadas con problemas de Horizon y de balance.

Una pérdida generada por la sucursal del Sr. Bates fue formalmente anulada en la Oficina de Correos a través de un formulario estándar con una casilla de “eliminar según corresponda”.

En ese momento, el Sr. Bates recordó escuchar a un gerente de la Oficina de Correos decir: “Oh, es otro – las pérdidas de Horizon”.

No fue hasta 2015 que la Oficina de Correos dejó de procesar a subpostmasters utilizando datos incorrectos de Horizon.

No se ofreció disculpa hasta 2019 después de un exitoso desafío en el Tribunal Superior presentado por el Sr. Bates y otras víctimas de subpostmasters.

Cómo trató la Oficina de Correos a Mr. Bates

Después de señalar persistentemente problemas a los funcionarios y negarse a reembolsar una pérdida generada por Horizon, el Sr. Bates fue despedido, por carta, sin motivo dado para el despido.

Un gerente de la Oficina de Correos le había instruido al Sr. Bates que reparara la pérdida de aproximadamente £1,000 mostrada en su contabilidad por el sistema informático.

Al preguntarle cuál era el motivo del despido, el Sr. Bates dijo: “Básicamente, creo que fue porque a) no les gustaba que me enfrentara a ellos desde un principio; b) les resultaba incómodo; y c) no creo que pudieran responder a estas preguntas y tenían la sensación de que iba a seguir en una línea similar en el futuro”.

Más de £1 millón reclamado como “ganancia” pudo haber venido de víctimas

David Smith, entonces director gerente de contabilidad de sucursales en la Oficina de Correos, también describió al Sr. Bates como “ingobernable” en un documento interno sobre la integridad del sistema Horizon.

El documento detallaba casos donde se planteaban problemas con Horizon.

Refiriéndose a los problemas del Sr. Bates, el documento decía: “Bates tuvo discrepancias… fue despedido porque se volvió ingobernable”.

La Oficina de Correos dijo que “lamenta” que los documentos no se hayan revelado a la investigación de TI de Horizon “tan pronto como todas las partes hubieran deseado”.

Una portavoz de la Oficina de Correos dijo: “Estamos totalmente comprometidos a apoyar la investigación para establecer la verdad y hemos revelado casi medio millón de documentos hasta la fecha, lo que refleja tanto la escala sin precedentes de los problemas en el escándalo como nuestra voluntad de transparencia”.