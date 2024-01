Afcon 2023: Mauritania 1-0 Argelia – Campeones de dos veces eliminados en la etapa de grupos

Argelia se estrelló fuera de la Copa de Naciones de África 2023 cuando el equipo de la Mina Mauritania logró su primera victoria famosa en finales para arrebatar un lugar en octavos de final.

El defensor central Yali Dellahi marcó el gol ganador al final del primer tiempo para sorprender a los ganadores del título del Afcon en dos ocasiones.

La derrota significa que los campeones de 2019, Argelia, salen del torneo en la fase de grupos por segunda edición consecutiva.

Terminan en el último lugar del Grupo D, mientras que Mauritania definitivamente progresará como uno de los mejores equipos en tercer lugar.

Mauritania se enfrentará a los sorprendentes ganadores del Grupo B, Cabo Verde, en los octavos de final en el Estadio Félix Houphouet Boigny en Abiyán el lunes (17:00 GMT).

Argelia se une a otros ex campeones, como Ghana, que fueron eliminados después de los resultados del martes, lo que significa que las Estrellas Negras, con solo dos puntos, no pueden calificar como uno de los cuatro mejores equipos en tercer lugar.

Los Leones de Chinguetti tuvieron que soportar una presión tardía y resistir más de 11 minutos de tiempo añadido mientras Argelia buscaba un empate que los hubiera enviado a través de la cuenta de Mauritania.

Pero los no favoritos valieron la pena con una victoria que los envió a las rondas eliminatorias junto con Burkina Faso, que quedó en segundo lugar, y Angola, que selló el primer lugar del grupo al vencer a los burkineses 2-0.

Argelia claramente superada por una magnífica Mauritania

Argelia había empatado sus dos primeros partidos de grupo en Costa de Marfil y sabía que otro empate en el Stade de la Paix les aseguraría la clasificación, ya que un punto los colocaría entre los cuatro mejores equipos en tercer lugar.

Sin embargo, a sus oponentes no les servía otro resultado que no fuera una victoria después de haber perdido sus dos primeros partidos, y ese contraste fue evidente durante todo el juego, ya que Mauritania fue mucho más objetiva y amenazante en su juego.

Tuvieron que negociar una media hora de apertura ligeramente nerviosa, cuando Houssem Aouar desperdició una oportunidad decente para Argelia, pero a partir de entonces estuvieron a la altura de los norteafricanos.

La primera oportunidad de Mauritania fue frustrada por Anthony Mandrea, pero Argelia no logró despejar el córner subs… etc. etc.