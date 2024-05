Advertencias de grandes bajas mientras las fuerzas israelíes avanzan hacia Rafah.

El ejército israelí ha tomado el control del lado palestino del cruce fronterizo de Rafah en el sur de la Franja de Gaza, dijo el ejército de Defensa de Israel (IDF) el martes. Rafah era la última ciudad en el territorio costero que las fuerzas israelíes no habían ingresado durante su masivo ataque desde los ataques del 7 de octubre en el sur de Israel. Israel cree que están ingresando armas a la Franja de Gaza a través de la frontera con Egipto. También es la primera vez desde la retirada israelí de la Franja de Gaza hace casi dos décadas que las fuerzas israelíes han vuelto a ingresar al área. Las imágenes de video del ejército mostraban tanques desplazándose hacia el área fronteriza de Rafah. Una gran bandera nacional de Israel ondeaba en uno de los tanques. “Tras obtener inteligencia que indicaba que el cruce de Rafah en el este de Rafah se estaba utilizando con fines terroristas, las tropas del IDF obtuvieron control operativo del lado gazatí del cruce”, escribió el ejército en su canal de Telegram. Esto siguió a una operación nocturna en la que las tropas terrestres junto con la fuerza aérea “comenzaron una precisa operación de contraterrorismo” para eliminar a la milicia islamista palestina Hamas y desmantelar su infraestructura en el este de Rafah, dijo el IDF. Dijo que eliminó estructuras militares de Hamas, infraestructuras subterráneas y otras instalaciones que operaba el grupo. El ejército dijo que alrededor de 20 combatientes de Hamas murieron en la operación. No se informaron de heridos israelíes, dijo el IDF. Reacción enojada a la ofensiva israelí. El movimiento islamista palestino Hamas calificó de “peligrosa escalada” la incursión de Israel en el cruce fronterizo de Rafah con Egipto contra instalaciones civiles protegidas por el derecho internacional. Agregó en un comunicado que el ataque militar empeorará la situación humanitaria en la Franja de Gaza y evitará el flujo de ayuda humanitaria de emergencia tan necesaria a Gaza. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto dijo que consideraba la medida “una peligrosa escalada que amenaza la vida de más de 1 millón de palestinos que dependen principalmente de este cruce, ya que es la principal arteria vital de la Franja de Gaza”. El cruce fronterizo de Rafah ha sido “la puerta segura” para que los enfermos y heridos salgan de Gaza para recibir tratamiento y para que la ayuda humanitaria y de emergencia ingrese en el enclave, agregó el comunicado. Preocupación internacional por los civiles atrapados. Los aliados de Israel y otros líderes internacionales han estado advirtiendo contra una ofensiva en Rafah. Un gran número de civiles palestinos han buscado refugio en la ciudad después de huir de los ataques aéreos y terrestres israelíes en otras partes de la Franja de Gaza. El jefe de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, criticó el avance del ejército israelí en la ciudad de Rafah. “Temo que esto vuelva a causar muchas bajas, bajas civiles”, dijo Borrell. Las agencias humanitarias de las Naciones Unidas han condenado el avance de Israel en Rafah. Una portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Ravina Shamdasani, comentó que para los civiles que han sido ordenados a evacuar no hay rutas seguras hacia el norte ni refugios seguros con instalaciones sanitarias y suministros de alimentos suficientes. Estos son requisitos humanitarios básicos para las evacuaciones, dijo en Ginebra. “Hay fuertes indicios de que esto se está llevando a cabo en violación del derecho internacional humanitario”, dijo. “Esta mañana es una de las más oscuras de esta pesadilla de siete meses”, dijo Jens Laerke, portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU. El conflicto continúa en otras partes de Gaza. El brazo militar de la organización terrorista palestina Hamas, las Brigadas al-Qassam, volvió a atacar el cruce fronterizo israelí de Kerem Shalom con cohetes el martes. Las Brigadas al-Qassam se atribuyeron la responsabilidad de los ataques, que desencadenaron sirenas de alerta en la zona, según las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF). Inicialmente no hubo información sobre víctimas. El domingo las Brigadas al-Qassam atacaron Kerem Shalom con alrededor de 10 cohetes, matando a cuatro soldados israelíes e hiriendo a otros. Delegación catarí llega a El Cairo. Mientras tanto, continúan las conversaciones sobre una posible tregua en Gaza en El Cairo, y una delegación catarí ha llegado a la capital egipcia, dijeron fuentes del aeropuerto. El lunes, Hamas dijo que había aprobado una propuesta de alto el fuego en la guerra de Gaza presentada por los mediadores Egipto y Qatar. Posteriormente, Qatar dijo que su delegación se dirigiría a El Cairo para reanudar negociaciones indirectas entre Israel y Hamas, con la esperanza de que las conversaciones conduzcan a un acuerdo para un alto el fuego inmediato y permanente en Gaza.