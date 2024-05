El software del ratón de Logitech ahora incluye soporte ChatGPT, añade directorio ‘ai_overlay_tmp’ a carpetas de inicio de usuarios – 512 Píxeles

Recientemente me di cuenta de una nueva carpeta en el nivel raíz de mi directorio Home, llamada ai_overlay_temp:

En preparación para un episodio de Mac Power Users, he estado jugando con un montón de software de inteligencia artificial, y asumí que algo que descargué generó esta carpeta. La eliminé, solo para frustrarme cuando la carpeta volvió a aparecer por sí sola.

Agregar una nueva carpeta al directorio Home es un Pecado Capital de la Programación de Mac, así que estaba en una misión para encontrar la causa. Después de buscar en línea, parece que esta carpeta fue generada por Logi Options+, el software que vino con mi ratón, el Logitech MX Master 3S.

La versión 1.70 de Logi Options+ se lanzó la semana pasada con, no es broma, herramientas de inteligencia artificial que puedes iniciar en cualquier lugar donde esté tu cursor:

En el mundo acelerado y tecnológicamente habilitado de hoy, todos están aprendiendo a trabajar de manera diferente con avances en la Inteligencia Generativa.

Dominar la construcción de comandos mejora tu eficiencia y creatividad. Por eso desarrollamos Logi AI Prompt Builder, una solución que ahorra tiempo y clics. Reformula, resume y crea recetas de comandos personalizadas con ChatGPT más rápido, sin interrumpir prácticamente tu flujo de trabajo.

No puedo decir cuánto no quiero que EL SOFTWARE DE MI RATÓN incluya funciones vinculadas a ChatGPT… aún más un ratón con un botón incorporado para iniciar un comando.

Estas funciones se inician en un proceso propio denominado “Logi AI Prompt Builder”, como puedes ver aquí:

Lo mejor que puedo decir es que no hay forma de desactivar estas funciones, y se cargan automáticamente cuando se ejecuta el software Logi Options+. Algunas personas han sugerido ejecutar la versión “Offline” de Options+ para evitar estas funciones.

Actualización: También puedes hacer malabares para desactivar las funciones de inteligencia artificial en las versiones regulares de Options+.

Eso parece haberlo solucionado para mí, pero solo después de eliminar todo lo relacionado con Logitech de mi sistema, incluida una carpeta de soporte de 700 MB enterrada en mi carpeta Home. (¡Gracias, Hazel!)

Por supuesto, no necesitas el software de Logitech para usar un ratón Logitech una vez que los ajustes iniciales están en su lugar. Para futuros experimentos, he decidido probar SteerMouse y mantener el software de Logitech fuera de mi sistema.

Como puedes ver, se puede usar para ajustar parámetros en mi MX Master 3S muy bien, sin ningún software inflado con inteligencia artificial:

Sé que la inteligencia artificial está de moda en este momento y tener un trato para incluir ChatGPT en tu software es moderno, pero incluir una herramienta como esta en lo que básicamente es un controlador de ratón es ridículo. No me opongo a usar la inteligencia artificial en el software. Simplemente me opongo cuando aparece como una función inesperada y mal implementada en software que no la necesita.

Al menos los desarrolladores de Mac de Logitech hicieron un trabajo tan malo con esto, que fue fácil de detectar.