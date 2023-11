Adolescente israelí espera que sus primos sean liberados pronto por Hamas.

nuevo video cargado: Joven Israelí espera que sus primos sean liberados pronto por Hamas

transcripción

Back

transcripción

Joven Israelí espera que sus primos sean liberados pronto por Hamas

Sheffa Phillips-Bahat tiene dos primos pequeños que fueron tomados como rehenes de su casa en el Kibbutz Nir Oz. Más de un mes después de su secuestro, ella “no puede pensar en nada más que en recuperar a los rehenes”.

Sabes, publicaron un video de él hablando y pensamos que iba a ser liberado. Y simplemente te da una sensación de esperanza falsa. Pero también, lo ves y es — es todavía la misma persona. Puedes reconocerlo, pero sus ojos — parecen que pasó por muchas cosas tan rápido. Simplemente con mucha menos vida en ellos. Puedes notar la diferencia entre el chico feliz, bromista, riéndose que era, y quién es ahora. Por un tiempo, sentimos que cada día volvería y sería liberado, y al menos él estaría aquí, aunque los demás no lo estén. Y luego nos dimos cuenta de que eso no iba a suceder en los próximos días. Y eso llevó a otra ola de agonía. Personas que conocía, veía en cada reunión familiar y en la escuela, y simplemente desaparecieron. Quiero decir, no es algo que debería sucederle a alguien, especialmente a esa edad. No puedo pensar en nada más que en recuperar a los rehenes.

Episodios recientes en la guerra entre Israel y Hamas

Mostrar más videos de la guerra entre Israel y Hamas