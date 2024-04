Adobe Premiere Pro incorpora herramientas de inteligencia artificial para agregar y eliminar objetos de videos, extender clips y más.

Adobe debutó hoy varias nuevas funciones de inteligencia artificial para Premiere Pro, un software diseñado para la edición de video profesional. Adobe’s Premiere Pro está a punto de adquirir funciones de edición útiles impulsadas por la inteligencia artificial generativa, lo que permitirá a los editores de video hacer más con menos trabajo.

Con una función de Extensión Generativa, Premiere Pro podrá agregar cuadros para hacer que los videoclips sean más largos, lo que permitirá ediciones correctamente sincronizadas y transiciones suaves al extender una escena.

También será posible agregar o quitar objetos en videos a través de herramientas inteligentes de selección y seguimiento. Adobe afirma que los editores de video podrán hacer cosas como eliminar un elemento no deseado, cambiar el vestuario de un actor o agregar decorados como pinturas en la pared o plantas en un escritorio.

Tal vez la característica nueva más interesante sea la opción de crear nuevas imágenes de video directamente dentro de Premiere Pro utilizando una función de texto a video. Los usuarios podrán escribir texto en un cuadro de diálogo o cargar imágenes para crear videos, y los clips resultantes se podrán utilizar para B-roll, creación de guiones gráficos y más.

Adobe planea introducir estas herramientas de inteligencia artificial generativa más adelante en 2024.

Apple tiene su propio software de edición de video profesional, Final Cut Pro. Final Cut Pro es un competidor de Premiere Pro, y hasta ahora no tiene funciones de inteligencia artificial. Apple no ha anunciado ninguna función de inteligencia artificial para Final Cut Pro, pero con capacidades de inteligencia artificial que se rumorea llegarán a varias aplicaciones en iOS 18 y macOS 15, podríamos quizás ver algunas nuevas incorporaciones de funciones de inteligencia artificial para Final Cut Pro.

