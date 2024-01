Clics: Nuevo teclado de hardware para iPhone

Ni siquiera he tenido un teléfono inteligente con teclado físico, pero en cuanto vi esto, quise uno: Clicks es un nuevo estuche de teclado de hardware de $139 para el iPhone 14 Pro, 15 Pro y 15 Pro Max (ese costará $159, los teléfonos Max tienen precios máximos). Uno de los creadores del proyecto es Michael “MrMobile” Fisher, quien, por supuesto, creó un video de YouTube para el proyecto. (Uno de sus co-creadores es CrackBerry Kevin, así que hay algunas credenciales serias de “aficionado al teclado de teléfono de hardware” en el equipo.)

No sé cuánto terminaré usándolo, pero parece divertido, útil y ingenioso, y soy simplemente un fanático de los proyectos de hardware independientes. Clicks es incluso un gran nombre. No hay Bluetooth involucrado, se conecta a través de Lightning o USB-C, al igual que cualquier teclado de hardware puede hacerlo a través de un cable. Si nunca has conectado un teclado de hardware a un iPhone antes, podrías sorprenderte de la cantidad de atajos de teclado que existen (Comando-Espacio para Spotlight, Espacio y Mayús-Espacio para desplazar hacia abajo y hacia arriba en Safari, Comando-H para ir a la pantalla de inicio, y más).

Nunca adivinarás de qué color hice mi reserva.