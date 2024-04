Actualización de la Campaña de Exploración PEL 83 Número 5

TORONTO, 21 de abril de 2024 (GLOBE NEWSWIRE) – Sintana Energy Inc. (TSX-V: SEI, OTCQB: SEUSF) (Sintana o la Compañía) se complace en proporcionar la siguiente actualización sobre la campaña de exploración en curso en los bloques 2813A y 2814B ubicados en el corazón de la Cuenca Orange de Namibia, que está emergiendo como una de las regiones de petróleo y gas más prospectivas del mundo. Los bloques están regidos por la Licencia de Exploración de Petróleo 83 (PEL 83), que es operada por una subsidiaria de Galp Energia (Galp) de Portugal. Sintana mantiene un interés indirecto del 49% en Custos Energy (Pty) Ltd. (Custos), propietario de un 10% de interés en PEL 83. NAMCOR, la Compañía Nacional de Petróleo de Namibia, también mantiene un 10% de interés de trabajo.

Hacemos referencia a los comunicados de prensa de Galp (disponibles en galp.com) y Custos (disponibles en newsdirect.com) señalando que, en relación con las actualizaciones anteriores proporcionadas durante el primer trimestre de 2024, Galp (el operador de la licencia con un 80% de interés) junto con sus socios NAMCOR y Custos, ha completado con éxito la primera fase de la campaña de exploración de Mopane con la conclusión de las operaciones de prueba del pozo Mopane-1X.

El pozo Mopane-1X descubrió, en enero, importantes columnas de crudo que contenían petróleo ligero en arenas de reservorio de alta calidad en dos niveles diferentes: AVO-1 y AVO-2. Posteriormente, la plataforma se trasladó a la ubicación de Mopane-2X, donde en marzo se descubrieron importantes columnas de petróleo ligero en arenas de reservorio de alta calidad en objetivos de exploración y evaluación; AVO-3, AVO-1 y un objetivo más profundo. En particular, el pozo Mopane-2X encontró que AVO-1 estaba en el mismo régimen de presión que en el pozo de descubrimiento Mopane-1X, aproximadamente a 8 km al este, confirmando su extensión lateral.

Las mediciones de las troneras de los reservorios muestran buenas porosidades, altas presiones y altas permeabilidades en grandes columnas de hidrocarburos. Las muestras de fluido presentan una viscosidad de petróleo muy baja y contienen concentraciones mínimas de CO2 y no de H2S. Los flujos alcanzados durante la prueba del pozo han alcanzado los límites máximos permitidos de aproximadamente 14 mil barriles equivalentes de petróleo por día, lo que posiciona a Mopane potencialmente como un importante descubrimiento comercial. En el complejo de Mopane, y antes de perforar pozos adicionales de exploración y evaluación, las estimaciones de hidrocarburos in situ son de 10 mil millones de barriles equivalentes de petróleo o más.

Todos los datos adquiridos de la campaña de perforación actual de Mopane serán analizados e integrados en un modelo de reservorio actualizado. El modelo servirá como base para refinar el plan de perforación a corto plazo de Galp para explorar, evaluar y desarrollar el amplio complejo de Mopane.

PEL 83 está ubicado inmediatamente al norte de PEL 39, sede de los descubrimientos de Shell (LON:) en Graff-1, La Rona-1 y Jonker-1. Además, está situado al norte y al este de PEL 56, donde TotalEnergies (EPA:) anunció su gigantesco descubrimiento de petróleo en Venus-1.

La exitosa culminación de la campaña de exploración en Mopane, incluida una prueba de pozo que alcanza el límite máximo permitido, demuestra aún más el alcance y el potencial de PEL 83, con Mopane solo conteniendo un potencial superior a los 10 mil millones de barriles de petróleo original in situ, lo que lo convierte en uno de los mayores descubrimientos a nivel mundial. dijo Knowledge Katti, Presidente y Director Ejecutivo de Custos.

Los resultados de la campaña de exploración inicial en PEL 83 son un verdadero hito para todas las partes interesadas, incluidas las personas de Namibia, nuestros socios locales y Sintana. Estamos encantados de ser parte de este descubrimiento de clase mundial y queremos expresar nuestro sincero agradecimiento y aprecio por los esfuerzos y la tenacidad de los socios de la asociación conjunta, incluido Custos. dijo Robert Bose, CEO y Miembro del Consejo de Sintana. La oportunidad de nuestra entrada y la naturaleza incomparable de nuestra cartera continúan demostrándose a medida que la Cuenca Orange emerge como la próxima gran provincia de hidrocarburos en el mundo. añadió.

La Compañía se dedica a actividades de exploración y desarrollo de petróleo y exploración en cinco grandes y altamente prospectivas licencias de exploración de petróleo en tierra y en mar en Namibia, y en la Cuenca Magdalena de Colombia.

Mapa de la región

