West Red Lake Gold anuncia la actualización de recursos minerales para el depósito de la Mina Rowan por parte de Investing.com.Translated to Spanish: West Red Lake Gold anuncia la actualización de recursos minerales para el depósito de la Mina Rowan por parte de Investing.com.

VANCOUVER, Columbia Británica, 26 de abril de 2024 (GLOBE NEWSWIRE) – West Red Lake Gold Mines Ltd. (West Red Lake Gold o WRLG o la Compañía) (TSXV: WRLG) (OTCQB: WRLGF) anuncia una actualización de la Estimación de Recursos Minerales (ERM) efectiva a partir del 1 de marzo de 2024, en su Depósito de la Mina Rowan, propiedad al 100% de la Compañía, ubicada en el Distrito del Oro de Red Lake en el Noroeste de Ontario, Canadá.

Recursos indicados de 476,323 toneladas con una ley media de 12.78 gramos por tonelada (“g/t”) de oro (“Au”), para un total de 195,746 onzas (“oz”) Au. Recursos inferidos de 410,794 toneladas con una ley de 8.76 g/t Au, para un total de 115,719 oz Au.

PUNTOS CLAVE:

La ERM de 2024 ha agregado una parte significativa de onzas indicadas de mayor confianza a grados un 40% más altos que la ERM de 2022. En comparación con la ERM de 2022 de Rowan, hubo una disminución en los recursos minerales inferidos de aproximadamente 827,000 onzas a 116,000 onzas y un aumento en los recursos minerales indicados de cero a aproximadamente 196,000 onzas. La disminución en el contenido de metal inferido se atribuye principalmente a: 1) conversión de recursos inferidos a indicados, 2) un enfoque de modelado más riguroso y 3) parámetros de estimación de recursos más estrictos implementados para tener en cuenta los altos grados de oro típicamente vistos en Rowan. La integración de datos de perforación orientados y análisis geoquímicos de arriba a abajo permitió al equipo reconstruir la interpretación geológica en Rowan, lo que resultó en un recurso de mayor grado mucho más ajustado que debería ser más efectivo para cualquier cálculo futuro de reserva y diseño de minería subterránea (Figura 1). Se planea un programa de perforación de $4.5M y está completamente financiado para hasta 15,000 m de perforación en Rowan en 2024, enfocado en el crecimiento y la expansión de recursos en el depósito principal de la Mina Rowan (Figura 3).

Shane Williams, Presidente y CEO, declaró: “El modelo de ERM de Rowan de 2024 representa una reinterpretación completa de los controles estructurales en la mineralización y refleja un enfoque de estimación más conservador en línea con las mejores prácticas de la industria. Cuando se perforan sistemas de oro de alto grado estructuralmente complejos que contienen cantidades significativas de oro grueso, es esencial tener un sólido entendimiento de la geología y los controles en la mineralización temprano en el proceso. Estamos muy alentados al ver que una parte significativa de los recursos indicados de mayor confianza provienen de esta actualización de ERM, y a grados un 40% más altos que la ERM de 2022. El objetivo para este año en Rowan será el crecimiento, y seguimos viendo un potencial significativo para expandir este depósito en profundidad y a lo largo de la veta”.

ESTIMACIÓN DE RECURSOS MINERALES DE ROWAN 2024:

La actualización de ERM de 2024 para Rowan incorporó 62 perforaciones adicionales para 20,211.4m de núcleo de perforación de diamante NQ orientado desde la ERM de diciembre de 2022. Se crearon un total de veintiséis (26) dominios minerales para limitar la mineralización. Para obtener información más detallada sobre el modelo de ERM de Rowan 2024, consulte el Informe Técnico titulado Estimación de Recursos Minerales Actualizada para la Propiedad Rowan, Ontario, Canadá con fecha del 26 de abril de 2024 y presentado simultáneamente con este comunicado de prensa el 26 de abril de 2024, preparado para WRLG por Sims Resources, LLC (el Informe Técnico), del cual se pueden encontrar copias en SEDAR+ en www.sedarplus.ca.

TABLA 1. Resumen de los Recursos Minerales de Rowan 2024 a partir del 26 de abril de 2024

Declaración de Recursos Minerales – Depósito de la Mina RowanClasificaciónToneladas (t)Grado de Oro (g/t)Onzas Troy de Oro (oz Au)Indicado476,32312.87195,746Inferido410,7948.76115,719

Notas: 1) Las definiciones de CIM (2014) se siguieron para Recursos Minerales. 2) Los Recursos Minerales se estimaron con un límite de corte de oro de 3.80 g/t utilizando un precio del oro a largo plazo de $1,800 USD por onza. 3) La densidad utilizada para la estimación en todos los dominios fue de 2.8 g/cm3. 4) Actualmente no se estiman Reservas Minerales en el Proyecto Rowan. 5) Los Recursos Minerales que no son Reservas Minerales no tienen viabilidad económica demostrada. 6) Los Recursos Minerales se informan dentro de estructuras de vetas con el límite de corte declarado de 3.80 g/t Au. 7) La fecha efectiva de los Recursos Minerales es el 1 de marzo de 2024.

FIGURA 1. Imagen de vista plana comparando los dominios de ERM de 2022 con los dominios de ERM de 2024.

DISCUSIÓN

El Sistema de Vetillas Rowan ha sido el foco de la mayoría de la exploración en la Propiedad desde el descubrimiento inicial de cuatro vetas estrechas subparalelas en la superficie en Discovery Hill. Desde entonces, estas vetas han sido trazadas desde el subsuelo en tres niveles y perforadas extensamente, incluidas 62 perforaciones para 20,211.4m en 2023. La perforación completada en el depósito de la Mina Rowan en 2023 se centró en validar los datos históricos en el Recurso Inferido, y también en rellenar lagunas aparentes en el conjunto de datos analíticos que fue producto de técnicas de muestreo muy selectivas implementadas durante campañas de perforación anteriores. En general, el depósito consiste en numerosas vetas de cuarzo estrechas de alto grado que definen un corredor de tendencia este-noreste, aproximadamente 150 m de ancho. Este corredor corta principalmente las unidades metavolcánicas máficas a intermedias inferiores de la agrupación Ball a escala de propiedad en el eje de la antiforma, y parece disiparse una vez que intersecta la discordancia con la agrupación meta-sedimentaria de Slate Bay al este (Figura 2).

[ADVERTENCIA: Este contenido es publicado por un tercero y no representa una oferta ni una recomendación por parte de Investing.com. Consulte el descargo de responsabilidad aquí o

Los mejores grados de oro a menudo ocurren cuando existe oro nativo grueso y visible. Esto ocurre dentro de zonas de vetas / estrechas cuerdas de cuarzo de 10 cm a 30 cm hasta un metro de ancho de color azulado a gris, vítreas. Raramente estas vetas individuales exceden los 60 cm de ancho, con halos de alteración tienden a ser localizados. En general, no se han encontrado zonas anchas de silicificación difusa. La pirita y la pirrotina en una proporción de traza al 1% son comunes dentro de estas vetas / cuerdas. Menos común pero un mejor indicador positivo del grado de oro es la presencia de esfalerita, galena, arsenopirita y calcopirita. Generalmente, los sulfuros totales representan menos del 2%. Las pruebas metalúrgicas indican características favorables de recuperación.

La interpretación previa del Sistema de Vetillas Rowan (Kita, 2022) era que las vetas se emplazaron después de D2 y eran esencialmente inalteradas y altamente continuas durante cientos de metros. Tal interpretación fue respaldada por la consistencia de múltiples ocurrencias de vetas estrechas en perforaciones que abarcaban largas distancias en la dirección de la veta. Con el beneficio de un espaciado de perforación más estrecho y núcleos orientados tras las campañas de perforación de WRLG de 2023, esta interpretación ya no es sostenible. La continuidad estrictamente planar de la veta ya no se podía demostrar ya que las vetas de tendencia este-oeste parecían alinearse a lo largo de tendencias este-noreste. Tal disposición requiere largos trenes de pliegues menores y transposición a la estructura dominante. Esto se apoya aún más en: (i) texturas fuertemente recristalizadas en las vetas de cuarzo, (ii) paralelismo dominante con la fuerte foliación penetrante S2, (iii) la distribución de polos a la foliación medida en núcleos orientados y (iv) pliegues menores observados localmente, que muestran que las vetas están superpuestas por la fuerte deformación dúctil D2.

