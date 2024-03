Activistas kenianos tienen como misión acabar con la violencia de género mientras los ataques contra mujeres aumentan.

NAIROBI, Kenia (AP) — El teléfono de Njeri Migwi no para de vibrar. Llamadas y mensajes siguen llegando de mujeres que buscan ayuda para escapar de situaciones que ponen en peligro sus vidas. Una madre y su hijo restante buscan un lugar donde quedarse después de que su pareja presuntamente violó y mató a sus otros dos hijos, incluido un bebé de 6 meses.

Al poco tiempo, alguien llama buscando ayudar a una mujer que ha sido golpeada casi hasta la muerte.

“A veces siento que soy el gobierno, porque estoy haciendo el trabajo que deberían estar haciendo ellos”, dice Migwi, de 43 años, cofundadora de una organización comunitaria llamada Usikimye, que significa “No te quedes callado” en suajili. La organización ayuda a las mujeres a escapar de relaciones violentas, las aloja en casas seguras y les brinda asesoramiento sobre cómo reconstruir sus vidas.

Migwi está en primera línea de una guerra contra una epidemia silenciosa de violencia de género en Kenia, donde casi 60 mujeres han sido asesinadas desde el comienzo del año, según el gobierno.

Ella dice que su trabajo de apoyo y protección a sobrevivientes de violencia de género se siente como una gota en el océano en comparación con la avalancha de víctimas que buscan ayuda a diario. Solo en enero de este año, Migwi dice que 32 mujeres fueron víctimas de feminicidio, definido por las Naciones Unidas como “el asesinato intencional con una motivación relacionada con el género”.

“¿Qué haría el gobierno si 32 mujeres murieran a causa de una enfermedad en un mes? Lo declararía como un desastre nacional”, dijo Migwi.

La Encuesta Demográfica y de Salud de Kenia de 2023 encontró que más de 11 millones de mujeres —o el 20% de la población— han experimentado violencia física o sexual de parte de una pareja íntima durante sus vidas, con 2.8 millones de esas mujeres habiendo experimentado este tipo de violencia en los últimos 12 meses.

Odipo Dev, una firma de investigación keniata, señala que al menos 500 mujeres en Kenia fueron asesinadas debido a su género entre enero de 2016 y diciembre de 2023.

Migwi, sobreviviente de violencia doméstica ella misma, dice que cofundó Usikimye en 2019 para rescatar y ayudar a las mujeres keniatas que son víctimas silenciosas de violencia de género y que se sienten impotentes y atrapadas en relaciones violentas.

Ella dice que nada la habría preparado entonces para la avalancha de casos de violencia contra las mujeres con los que trata a diario, especialmente en la zona de bajos ingresos donde estableció las oficinas de la organización.

Poco después de abrir en Soweto, uno de los vecindarios más violentos de la capital de Kenia, Nairobi, Migwi se dio cuenta de que muchos casos de violencia contra las mujeres no se denuncian a la policía. También descubrió que la mayoría de los perpetradores nunca son llevados ante la justicia, lo que los hace más audaces para cometer peores atrocidades contra sus víctimas, que en última instancia llevan a la muerte.

Kenia ha estado en los titulares en meses recientes después del asesinato el 3 de enero de Wahu Starlet, una mujer de 26 años hermana e hija de predicadores evangélicos, que fue apuñalada por un hombre presuntamente perteneciente a una banda criminal cuyos miembros extorsionan y violan a mujeres a través de sitios de citas.

El sospechoso, John Matara, fue arrestado después de que él mismo se presentó en un hospital con heridas de arma blanca del enfrentamiento con Starlet. Se le acusa de violación y asesinato. Después de que se reveló su identidad, siete mujeres se presentaron alegando que las había torturado y extorsionado.

El asesinato de Starlet, junto con los de más de 31 mujeres en enero, llevaron a miles de kenianos a salir a las calles en la protesta más grande del país contra la violencia sexual y de género.

“Ninguno de los hombres que han matado a estas mujeres está en prisión … La mayoría de ellos están entre nosotros”, dice Migwi.

Durante la pandemia de COVID-19, cuando los casos de violencia de género reportados en Kenia aumentaron un 300%, el gobierno reactivó mesas especiales en estaciones de policía con oficiales especialmente capacitados para ayudar a agilizar las investigaciones de casos de violencia de género para brindar justicia a los sobrevivientes y disuadir a los perpetradores.

Pero los activistas de derechos en Kenia, muchos de los cuales hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias, dicen que esas mesas ya no están funcionando y que algunos de los oficiales a cargo estaban frustrados por el bajo salario, desquitando su frustración en los sobrevivientes mismos.

Los activistas también señalan la cultura generalizada de aceptación de sobornos entre miembros de la policía keniata, y casos en los que los oficiales han pedido sobornos a las víctimas de violencia de género para tomar medidas contra los perpetradores.

La policía de Kenia no respondió a una solicitud de comentario sobre estas alegaciones.

Migwi dice que a veces siente que está perdiendo la razón por su incapacidad para ayudar a todas las víctimas. Pero se inspira al ver a algunas de las mujeres a las que ha ayudado recuperar su voz, comenzar una nueva vida y encontrar su independencia.

Recuerda una reunión en un Club Rotario la semana pasada, donde fue invitada a dar un discurso, y conoció a Sheila Shiyonga, una mujer a la que su organización ayudó a rescatar en 2021 de la mutilación genital femenina a la que su esposo y sus padres la estaban obligando a someterse.

“Agradezco a Dios por Njeri, ella me rescató y me llevó a su casa segura donde me quedé con mis dos hijos durante seis meses. Se aseguró de que mis hijos fueran a la escuela … y me ayudó a conseguir un trabajo”, dijo Shiyonga, quien ahora trabaja como supervisora en una sucursal de una de las principales cadenas de supermercados de Kenia.

Son historias de éxito como la de Shiyonga las que motivan a Migwi y a otros activistas de derechos en Kenia a seguir luchando.

“Al ayudar a los demás, me curo a mí misma — y encuentro mi voz”, dijo Migwi.

Associated Press recibe apoyo financiero para la cobertura de salud global y desarrollo en África de la Fundación Bill & Melinda Gates. AP es el único responsable de todo el contenido. Encuentra los estándares de AP para trabajar con filantropías, una lista de patrocinadores y áreas de cobertura financiadas en AP.org.