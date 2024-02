Activision enfrenta una demanda de $680 millones por su liga de Call of Duty.

Activision se enfrenta a una demanda de jugadores profesionales por la liga Call of Duty de la compañía. La demanda alega que Activision monopolizó las ligas y torneos para la franquicia Call of Duty. Busca obtener al menos $680 millones en daños y fue presentada por Hector Rodríguez y Seth Abner. Hector Rodríguez es el CEO y fundador del equipo OpTic Gaming, y Seth Abner es un ex campeón mundial de Call of Duty y ex jugador de OpTic Texas. La Call of Duty League es la única liga profesional de deportes electrónicos propiedad y operada por Activision para la franquicia Call of Duty. Está compuesta por 12 equipos profesionales que abarcan un grupo global de ciudades en América del Norte y Europa.

Según la demanda, que fue presentada en el tribunal federal de California el 15 de febrero, Activision tiene un monopolio ilegal del 100% sobre ligas y torneos. Sus regulaciones sobre las ligas profesionales y el juego de torneos intentan evitar que los competidores entren en un mercado lucrativo. Mientras que sus reglas para los equipos son “provisiones contractuales draconianas”. Obligando a los propietarios de equipos y jugadores a cumplir con “términos financieros extorsionados”.

Esto incluye lo que la demanda dice que fue una tarifa de entrada obligatoria de $27.5 millones para permanecer como uno de los equipos permanentes de la liga. Activision también limita el número de equipos a 12. Esto hace imposible que otros equipos compitan si no pueden cumplir con los términos de Activision. Obligándolos a salir de la liga por completo. Activision pudo crear estas condiciones para la liga después de comprar Major League Gaming en 2016. En ese momento, MLG era la liga profesional de deportes electrónicos más grande para la franquicia Call of Duty. Para 2019, Activision había anunciado sus planes de crear la Call of Duty League. Esto puso en marcha todos los cambios que la demanda dice que “mantiene a los equipos bajo el dominio de Activision”.

Activision dice que las afirmaciones de la demanda de la Call of Duty League son “sin mérito”

Naturalmente, Activision va a tratar de proteger su inversión. Por lo tanto, no debería sorprender que un representante de Activision (según lo informado por Variety) haya calificado las afirmaciones de la demanda como sin mérito. Activision dice que está “decepcionado” de que los miembros de la CDL hayan presentado la demanda contra la compañía. La declaración también menciona que la demanda es disruptiva para todos, desde los propietarios de equipos hasta los fanáticos. Según Activision, Rodríguez y Abner solicitaron decenas de millones en pagos antes de la demanda. Pero una vez que Activision no cumplió con esas demandas, se presentó la demanda.

El componente más importante de la demanda es que Activision ha frenado un mercado antes floreciente de ligas y torneos competitivos de Call of Duty. Antes de la creación de la CDL en 2019, y aún más antes de la venta de MLG a Activision en 2016, los deportes electrónicos profesionales de Call of Duty eran una situación lucrativa y abierta. A través de MLG, más de 63 equipos calificaban para las finales. También se celebraron otras ligas por otras organizaciones. Incluyendo ESL, GameStop, UMG Gaming, Gfinity Esports, y otros.

Bajo las regulaciones de Activision después de 2019, se prohibía a los equipos profesionales que compiten en la CDL participar o apoyar otras ligas y torneos.