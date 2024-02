¿Pueden los Juegos Olímpicos rejuvenecer una de las regiones más pobres de Francia?

La transformación de la imagen de Seine-Saint-Denis por los Juegos Olímpicos de París

Los parisinos ya están quejándose de las multitudes en los Juegos Olímpicos de este verano. Imaginan a turistas sudorosos abarrotando los vagones del metro, convirtiendo el infierno de desplazarse por la ciudad en un caos aún mayor. Están planeando sus escapadas de verano o, en el peor de los casos, un horario de “télétravail” para trabajar desde casa.

Pero no Ivan Buyukocakm. Mirando hacia un rincón conocido por tráfico de drogas cerca de la tienda de kebabs de su familia en el distrito de bajos ingresos al norte de París, ve los próximos Juegos Olímpicos como el preludio de algo totalmente distinto: oportunidad.

“Están rehaciendo las calles y remodelando edificios”, dijo Buyukocakm, mientras una mujer en una chaqueta fina arrastraba un carrito de la compra en dirección a un proyecto de viviendas ruinoso. “La zona va a mejorar. La vida podría mejorar.”

French officials have made a lofty promise for the 2024 Olympics: To leverage the 4.5 billion euros being spent on infrastructure for the games to transform one of the country’s most notorious suburbs, Seine-Saint-Denis.