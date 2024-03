Aaron Rodgers y una candidatura a vicepresidente que nunca existió: “Eso habría sido realmente interesante”

OAKLAND — El mariscal de campo no estaba allí. No se mencionó su nombre durante dos horas. Quizás no había necesidad.

La simple posibilidad de una alianza ya había cumplido su objetivo: impulsar los ciclos de noticias, avivar la especulación, generar intriga en torno a una candidatura presidencial poco probable por parte de un forastero decidido a desafiar las normas políticas. ¿Aaron Rodgers postulándose para Vicepresidente de los Estados Unidos?

Esto no solo desafiaba las normas políticas, también parecía increíble.

Resultaba casi imposible imaginar a Rodgers equilibrando las exigencias de su trabajo diario como mariscal de campo de los New York Jets con una campaña política de alto riesgo, especialmente este otoño, cuando el corazón de la temporada regular de la NFL choca directamente con el Día de las Elecciones. Aun así, Robert F. Kennedy Jr., candidato independiente a la presidencia y miembro de la familia política más famosa de Estados Unidos, afirmó a principios de este mes que Rodgers, un amigo suyo, estaba entre las personas principales en su lista de posibles compañeros de fórmula.

Rodgers nunca negó públicamente ni descartó su candidatura —según The New York Times, él “daba la bienvenida al ofrecimiento”—, prolongando, al menos por unos días, la idea de que un mariscal de campo de la NFL de 40 años y futuro miembro del Salón de la Fama podría tomarse un descanso de cargar con las esperanzas de la temporada de los Jets para viajar por todo el país y hacer campañas, reunirse con votantes, y quizás incluso participar en un debate vicepresidencial, o, de alguna manera, hacer ambas cosas simultáneamente.

La posibilidad de una fórmula Kennedy-Rodgers —escasa desde el principio— fue oficialmente descartada el martes en Oakland, donde Kennedy nombró a la abogada y filántropa Nicole Shanahan como su compañera de fórmula. Shanahan, anteriormente casada con el cofundador de Google Sergey Brin, es una nueva figura en la arena política. Recientemente aportó $4 millones para ayudar a pagar un anuncio de Kennedy que se emitió durante el Super Bowl.

Rodgers encajaba en el molde que Kennedy estaba buscando. “Nuestro atractivo es para los jóvenes”, dijo Kennedy en una entrevista reciente, y Rodgers “está probado porque ha sido criticado por la prensa” por su “escepticismo hacia la autoridad”.

Es discutible cuánto impulso Rodgers habría podido añadir a la candidatura de Kennedy. En pocos años, se ha convertido en una de las figuras más polarizadoras en el deporte, y ni siquiera algunos de los partidarios más fervientes de Kennedy, algunos de los cuales se agruparon en el Henry J. Kaiser Center for the Arts el martes para el anuncio, creyeron que Rodgers fuera una candidatura seria para vicepresidente.

“Un truco publicitario”, lo llamó Zack Nelson. El dueño de 26 años de edad de un negocio en Seattle voló para el evento y dijo que ha donado fuertemente a la campaña de Kennedy, citando el apoyo de Kennedy a las criptomonedas. “Lo único que tienes que hacer es decir ‘Aaron Rodgers podría ser nuestro vicepresidente’ y la gente picará”, continuó Nelson. “Creo que fue una jugada de relaciones públicas muy inteligente para llamar la atención. Y funcionó”.

Desde un asiento cercano, Ryan Sarnataro, un hombre de 72 años que manejó 85 millas desde Santa Cruz el martes, dijo que la posibilidad de que Rodgers se uniera a la fórmula no le impresionó en absoluto. “No me gusta que personas sin cualificaciones estén a un paso de la presidencia”, dijo.

Algunos, como Nicole Fuller, una residente de toda la vida del área de la Bahía, parecían sorprendidos al enterarse de que Rodgers estaba siendo considerado para el cargo. “No sabía que estaba siendo considerado, no tenía ni idea”, dijo. “Pero tal vez hubiera aportado esa sensación popular a esto, casi como Taylor Swift. Podríamos necesitarlo. Estamos esperando un milagro aquí”.



Un seguidor vitorea durante el evento de Robert F. Kennedy anunciando a Nicole Shanahan como su compañera el martes. (Josh Edelson/AFP vía Getty Images)

Sue Peters, una neurocientífica de Nueva York que voló para el anuncio del martes, no tenía reservas sobre ninguno de los potenciales compañeros de fórmula de Kennedy, incluyendo a Rodgers. “Confío en (Kennedy)”, dijo. “Sentí que (el expresidente Donald) Trump rompió el molde y abrió el camino para que Bobby se postule para presidente como alguien que no tiene historia en la política. No creo que un vicepresidente necesite tener experiencia en política, tampoco”.

Un partidario de Kennedy — que admitió ser novato en política— se escapó de su lugar detrás del escenario antes del anuncio para agarrar algunos gorros “KENNEDY 24” en el vestíbulo. Por unos momentos, se detuvo y examinó los murales de tamaño natural que decoraban la entrada, un collage de fotos que abarcaban toda la vida de Kennedy. Uno mostraba al candidato, tal vez con 4 o 5 años, arrullado en los brazos de su padre. Antes del martes, Metta World Peace (anteriormente Ron Artest) no sabía que Robert F. Kennedy Sr. estaba haciendo su propia campaña presidencial cuando fue asesinado en 1968.

Al igual que Rodgers, el veterano de la NBA de 20 años y ex campeón se ha vuelto amigo de Kennedy en el último año. Voló desde Los Ángeles el martes por la mañana para mostrar su apoyo, hablando tres veces en el podio, animando a la multitud antes de que Kennedy y Shanahan subieran al escenario.

Al preguntarle sobre Rodgers, a quien no conoce personalmente, World Peace consideró la posibilidad de que un atleta profesional se postule para vicepresidente durante mitad de una temporada. “Hombre, eso habría sido muy interesante”, finalmente dijo. “Y muy genial”.

¿Cómo llegamos aquí, a un mundo en el que un exestrella del fútbol americano reinventado como un provocador a tiempo parcial termina en la lista corta de candidatos a vicepresidente de un candidato que resulta ser sobrino de John F. Kennedy?

Algo ha cambiado para Rodgers en los últimos años, al menos públicamente: ha perdido interés en morderse la lengua o en ofrecer los mensajes prefabricados en los que muchos atletas profesionales —especialmente los mariscales de campo franquicia— se apoyan cuando se ven presionados frente a micrófonos o cámaras. Como lo ha expresado Rodgers: simplemente se cansó de quedarse atrás, guardar silencio y permitir que otros moldearan la narrativa en torno a él.

Quería tener su opinión.

Rodgers ha causado controversia en repetidas ocasiones —a veces pareciendo dar la bienvenida, incluso disfrutando del huracán que se desata; en otros momentos, sintiéndose frustrado por cómo cree que lo están retratando. Ha incursionado en teorías de conspiración en “The Pat McAfee Show”, un púlpito acogedor donde Rodgers sabe que los anfitriones no lo desafiarán.

Incluso cuando, como sucedió en enero, Rodgers falsamente alegó que el nombre del presentador de televisión Jimmy Kimmel podría estar entre los revelados en documentos judiciales relacionados con el condenado traficante de personas Jeffrey Epstein. Kimmel amenazó con demandar. Rodgers intentó retractarse de los comentarios, pero nunca se disculpó.

“No lo estoy llamando (pedófilo) y ustedes tampoco deberían”, dijo Rodgers en el show de McAfee más tarde. “Hagamos eso cristalino. No siento emoción o gozo por que alguien haga eso. Así que no hagan eso en mi nombre. No lo hagan en absoluto. Esos son graves acusaciones destinadas a personas que están en esa lista”.

Recientemente fue a X a negar un informe de CNN que afirmaba que había compartido teorías de conspiración sobre la masacre de Sandy Hook, sus únicos comentarios públicos desde que se informó que era uno de los principales candidatos a compañero de fórmula de Kennedy, a quien ha dicho que apoyará este otoño si Kennedy llega a la boleta electoral. Al igual que Kennedy, Rodgers ha expresado repetidamente un escepticismo hacia las vacunas, burlándose en un momento de Travis Kelce como “Mr. Pfizer” después de que el tight end All-Pro de los Chiefs protagonizara un comercial abogando por las vacunas contra la COVID y la gripe. Rodgers retó luego a Kelce y al Dr. Anthony Fauci a unirse a él y a Kennedy para un debate sobre el tema.

Rodgers engañó a los periodistas sobre su propio estatus de vacunación antes de la temporada 2020 y luego dio positivo por COVID. Fue multado por los Packers por no seguir los protocolos de la liga. “Me doy cuenta de que estoy en el punto de mira de la muchedumbre a la que le gusta lo políticamente correcto en este momento”, dijo en el show de McAfee poco después, “así que antes de que pongan el último clavo en mi ataúd de la cultura de la cancelación, creo que me gustaría aclarar tantas de las mentiras flagrantes que hay ahí sobre alguien que es un pensador crítico”.

Es como a menudo se llama a sí mismo Rodgers.

“No soy, ya sabes, algún terraplanista antivacunas”, dijo a McAfee en 2020. “Soy alguien que es un pensador crítico”.

Rodgers ha dicho que su franqueza le ha costado amistades, compañeros de equipo y patrocinadores. La turbulencia lo ha seguido como una sombra, tanto en el campo como fuera de él. Estuvo su divorcio desordenado y de varios años con los Packers la primavera pasada, que lo llevó a Nueva York, donde fue recibido como un salvador. Su primera temporada con los Jets terminó en el primer cuarto del primer juego. El equipo flaqueó.

En una aparición reciente en el podcast de Joe Rogan, Rodgers señaló que es “menos venerado ahora” que hace unos años. La conversación luego volvió a la controversia del COVID. “Te mantienes firme por algo, te mantienes valientemente por lo que crees, o el lado opuesto de eso es no decir nada y ser un cobarde”, dijo Rodgers. “No estaba dispuesto a hacer eso.

“No quise que lo que pasé se pasara por alto”, continuó. “Además, no me importa. Me ha permitido ganar mucho dinero jugando un deporte en el que soy realmente bueno, y estoy agradecido por eso. Tengo una plataforma. Algunas personas quieren que te calles y lances un balón de fútbol, y está bien, pero creo que tiene que haber una determinada voz de la razón…”

Eso es lo que atrajo a Kennedy a Rodgers en primer lugar.

“El instinto de Aaron Rodgers de elegir el servicio a los demás sobre su propio interés financiero, su compromiso con la salud física y mental de Estados Unidos, su trabajo para legalizar tratamientos de veteranos y sobrevivientes de trauma con terapias psicodélicas, y su constante historial de mantener el coraje de sus convicciones me inspiran y me conmueven”, escribió Amaryllis Fox, la gerente de campaña de Kennedy, en X a principios de este mes.

Por ende, cuando The New York Times publicó la historia de que estaba entre las principales elecciones de Kennedy para VP, Rodgers estaba en Costa Rica en su retiro anual de ayahuasca.

No hay evidencia de que los Jets supieran que esto era una posibilidad. Solo se puede imaginar lo rápidamente que se quedaron perplejos en las instalaciones del equipo cuando “Rodgers considerado para la elección de VP de Kennedy” recorrió la pantalla de noticias. En las reuniones de la liga de la NFL de esta semana en Orlando —antes de que Kennedy descartara oficialmente a Rodgers al nombrar a Shanahan como su compañera de fórmula—, los principales ejecutivos del equipo parecían minimizar la posibilidad de que su estrella estuviera considerando una incursión breve y poco probable en la política.

“No lo tomé (a) muy en serio”, dijo el gerente general Joe Douglas.

¿Rodgers se acercó al equipo en absoluto, informándoles que él y Kennedy habían hablado?

“No tuvo que”, dijo el entrenador Robert Saleh.

Fútbol, entonces. Douglas ha pasado la mayor parte de su capital de la temporada baja fortaleciendo la débil línea ofensiva de los Jets, que, en parte, llevó a la lesión de talón de Aquiles de Rodgers en septiembre pasado. “Espero que sienta que tiene algunos candidatos para el Director de Seguridad Nacional y el Secretario de Defensa ahora que hemos fortalecido la línea ofensiva”, bromeó el gerente general.

Rodgers, afirmó el dueño Woody Johnson, está “listo para rugir” y está en camino de regresar.

Eso es bueno para los Jets. Han esquivado una distracción. Pero conociendo a este mariscal de campo, vendrán más.

Zack Rosenblatt contribuyó a este informe.

(Foto de Rodgers: Ryan Kang/Getty Images)