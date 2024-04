A Charlotte Flair le gusta IBM, Eddie George elige Apple: El Draft de Acciones de CNBC 2024

El tradicional Draft anual de acciones de CNBC arrancó el jueves en “Power Lunch”, con candidatos compitiendo por una variedad de inversiones, desde bitcoin hasta jugadas de inteligencia artificial. La competencia anual de selección de acciones enfrenta a profesionales financieros, atletas y celebridades entre sí, ya que a cada uno de los 10 equipos se les pide que elijan dos nombres de una lista de 60 inversiones. El ganador de la competencia depende de qué inversor ostente el mayor rendimiento promedio basado en los precios de cierre entre el 25 de abril de 2024 y el 7 de febrero de 2025. Aquí hay un resumen de algunas jugadas de renombre, con la lista completa de selecciones a continuación.

Meta

La jugadora de baloncesto profesional estadounidense Breanna Stewart apostó por Meta con su primera selección. La acción de la plataforma social cayó más del 10% el jueves después de que la compañía emitiera un pronóstico de ingresos del segundo trimestre por debajo de lo esperado. Las acciones de Meta actualmente se negocian un 25% más alto este año. A pesar de la caída del jueves, Stewart dijo que la acción fue una “elección fácil” para ella. “Cuando hay un jugador como Mark Zuckerberg por ahí, queremos tenerlo en nuestro equipo”, agregó.

Nvidia

Eddie George eligió al querido fabricante de chips Nvidia por sus perspectivas a largo plazo. “Realmente creo en el equipo directivo”, dijo el ex corredor de los Tennessee Titans y actual entrenador de fútbol de la Universidad Estatal de Tennessee. George agregó que el CEO de Nvidia, Jensen Huang, ha hecho un “trabajo fenomenal” hasta ahora. La empresa subió alrededor del 4% el jueves para contrarrestar la tendencia general a la baja del mercado. Las acciones de Nvidia han subido un 67% este año. “La unidad de procesamiento de gráficos es la mejor del mercado”, dijo. “Tienen una gran demanda, son líderes en IA y creo en ella a largo plazo”.

Super Micro Computer

La luchadora de la WWE, Charlotte Flair, eligió Super Micro Computer como su primera selección. “La inteligencia artificial todavía está en la vanguardia de esta revolución tecnológica, y SMCI resulta ser un jugador importante”, dijo la campeona defensora del Draft de 2023. Las acciones de Super Micro Computer se han disparado un 179% este año, pero han caído un 36% desde sus máximos de marzo. Flair citó esta caída reciente como un catalizador para la acción, que informará ganancias después de la campana el próximo martes.

Bitcoin

Oz Pearlman fue por bitcoin como su primera selección, eligiendo la única inversión no bursátil en el tablero. El mentalista y mago estadounidense admitió que la criptomoneda no es una “jugada segura”, pero podría significar un gran beneficio para los inversores dispuestos a correr un riesgo. La aprobación de varios fondos cotizados en bolsa de bitcoin ha llevado al activo a nuevos máximos históricos. El mes pasado, bitcoin se disparó a un nuevo récord por encima de los 70,000 dólares. “Creo que es una jugada donde hay un gran potencial al alza”, dijo Pearlman. “Creo que es una apuesta segura que bitcoin va a alcanzar los seis cifras. No se trata de si, sino de cuándo”.

Caterpillar

Austin Ekeler, corredor de fútbol americano de Washington Commanders, eligió la acción industrial Caterpillar como su primera selección. Las acciones de la empresa cayeron un 7% el jueves después de que sus ingresos de 15,800 millones de dólares para el trimestre más reciente no alcanzaran las estimaciones de los analistas de 16,040 millones de dólares, según LSEG. El fabricante de equipos de construcción también publicó una guía de ventas suave para el segundo trimestre. Aunque la caída de Caterpillar no influyó en la elección de Ekeler, dijo que es optimista sobre la empresa a corto plazo dado que la oferta de viviendas asequibles se está “agotando”. “Donde estamos ahora, en un entorno donde hay una deficiencia en la oferta de viviendas e infraestructura, especialmente en el departamento de viviendas, Caterpillar va a tener unos meses excelentes por delante”, dijo Ekeler.

Boot Barn

Nev Schulman, presentador y productor de televisión estadounidense, eligió Boot Barn. “Con el cambio climático obviamente un factor importante, el clima inclemente está en aumento. Vamos a necesitar botas”, dijo el anfitrión de “Catfish” de MTV. “Las empresas vienen y van, las tendencias van y vienen, pero los pies y el trabajo duro aquí están para quedarse”. Las acciones de Boot Barn, que vende calzado y ropa occidental y relacionada con el trabajo, han subido más del 40% en lo que va del año. La empresa se ha beneficiado de una temporada ocupada para rodeos y festivales de música, así como de un aumento en las ventas de botas al estilo occidental impulsadas por el lanzamiento de “Cowboy Carter” de Beyoncé a finales del mes pasado.

Microsoft

Jillian Michaels, fundadora de The Fitness App, eligió a Microsoft. El gigante tecnológico está listo para informar sus últimas ganancias después de la campana el jueves. Giancarlo Chersich, el compañero de Michaels en la competencia, dijo que está basando la elección en la cartera de acciones de Nancy Pelosi, que incluye a Microsoft, así como la reciente venta masiva de tecnología que presenta una oportunidad de inversión para inversionistas alcistas. La acción, ampliamente considerada como una jugada de IA, ha subido un 6% este año. Los analistas esperan un crecimiento de los ingresos del 15% interanual, ligeramente por encima del pronóstico del 14.5% que la administración dio en enero.

Oracle

Joey Chestnut, un comedor competitivo estadounidense conocido como “Jaws”, señaló la acción de IA y nube Oracle como su acción favorita en el mercado. Destacó la incursión de la empresa de software en el cuidado de la salud como parte de su tesis de inversión, señalando la decisión de Oracle de trasladar su sede mundial a Nashville en un esfuerzo por estar más cerca de los gigantes de la atención médica en la zona. Oracle completó su adquisición de más de 28 mil millones de dólares de la compañía de atención médica Cerner en 2022, sumando a su presencia en el sector. Chestnut agregó que es un “gran creyente” en el cofundador Larry Ellison. Wall Street ha aplaudido a la acción, con analistas encuestados por FactSet asignándole una calificación promedio de sobreponderación y un objetivo de precio de 140.09 dólares, lo que sugiere más de un 21% de potencial alcista desde el cierre del miércoles. Las acciones de Oracle han subido aproximadamente un 9% este año.

DraftKings

En el espíritu del Draft de Acciones de CNBC, Stewart eligió a DraftKings como su selección de segunda ronda. “Las apuestas deportivas están en su punto más alto”, dijo. Las acciones ya han subido un 16% este año, pero Stewart y su compañera en la selección de acciones, Karen Finerman, creen que aún hay más crecimiento por venir para la cuota de mercado de DraftKings.

Apple

George eligió a Apple para su segunda selección. El fabricante de iPhones tiene programado informar sus ganancias del segundo trimestre fiscal el próximo jueves. Enfrentándose a una demanda decreciente y una creciente presión competitiva, las acciones de Apple han perdido casi un 12% este año, convirtiéndolas en un eslabón débil entre el muy reconocido grupo tecnológico de los “Magnificent Seven”. Pero la historia de la empresa de innovación de productos podría equilibrar estos recientes inconvenientes. Específicamente, a George le gustan los fundamentos sólidos de Apple, el equipo de gestión sobresaliente y la lealtad a la marca. El legado de excelencia sostenible de la empresa también ha pavimentado el camino para tecnologías de vanguardia como Apple Pay y el Apple Watch. “Siempre se trata de la próxima cosa con Apple”, dijo.

Aquí está la lista completa de selecciones del Draft de Acciones de CNBC

Breanna Stewart: Meta, DraftKings

Eddie George: Nvidia, Apple

Charlotte Flair: Super Micro Computer, IBM

Oz Pearlman: Bitcoin, Carvana

Austin Ekeler: Caterpillar, Intel

Nev Schulman: Boot Barn, Crocs

Jillian Michaels: Microsoft, JPMorgan

Druski: Nike, Google

Joey “Jaws” Chestnut: Oracle, Starbucks

Kenny “The Jet” Smith: Warner Bros. Discovery, Delta Air Lines