92 enfrentamientos de combate se llevan a cabo en el frente durante el último día, la mayoría de ellos en el frente de Avdiivka – Estado Mayor General.92 choques de combate tienen lugar en el frente durante el último día, la mayoría de ellos en el frente de Avdiivka – Estado Mayor General.

Un total de 92 enfrentamientos combativos tuvieron lugar en la primera línea en el último día. Rusia lanzó 1 ataque con misiles y 6 ataques aéreos, y llevó a cabo 33 ataques desde sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple.

Source: General Staff of the Armed Forces of Ukraine en Facebook, información a las 18:00 del 18 de diciembre.

Quote: “Durante el último día, las fuerzas de defensa aérea ucranianas destruyeron un misil guiado Kh-59.”

Detalles: En el frente de Kupiansk, los defensores ucranianos repelieron cuatro ataques rusos cerca de Synkivka y al este de Petropavlivka en la región de Járkov.

En el frente de Lyman, los rusos intentaron sin éxito romper las defensas de las tropas ucranianas. Las fuerzas de defensa repelieron 10 ataques rusos cerca de Makiivka en la región de Lugansk y al este de Terni y Spirne (región de Donetsk).

En el frente de Bakhmut, las tropas ucranianas repelieron 17 ataques rusos cerca de Bohdanivka, Klishchiivka y Andriivka (región de Donetsk).

En el frente de Avdiivka, los defensores ucranianos repelieron 9 ataques rusos cerca de Avdiivka y 13 ataques cerca de Sieverne, al sur de Tonenke, Pervomaiske y Nevelske (región de Donetsk).

En el frente de Marinka, las fuerzas de defensa ucranianas continúan conteniendo a los rusos cerca de Novomykhailivka en la región de Donetsk. Los rusos, con el apoyo de aeronaves, llevaron a cabo 12 ataques sin éxito allí.

En el frente de Shakhtarsk, los rusos no llevaron a cabo acciones ofensivas (de asalto).

En el frente de Zaporizhzhia, las Fuerzas de Defensa repelieron 13 ataques rusos al oeste de Novopokrovka y Robotyne en la región de Zaporizhzhia.

Las Fuerzas de Defensa continúan manteniendo posiciones en la orilla izquierda del río Dniéper en la región de Jerson y continúan infligiendo fuego a las tropas rusas.

