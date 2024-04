5 cosas a saber antes de la apertura del mercado de valores el viernes, 19 de abril

Aquí están los elementos de noticias más importantes que los inversores necesitan para comenzar su día de operaciones:

1. Al filo

2. Nuevo enfoque de Netflix

En una vista aérea, el logotipo de Netflix se muestra sobre sus oficinas corporativas el 24 de enero de 2024 en Los Ángeles, California.

Mario Tama | Getty Images

Netflix está realizando un gran cambio en su rutina de ganancias. La compañía anunció el jueves que ya no proporcionaría números de membresía trimestral ni ingreso promedio por usuario a partir del próximo año, diciendo que se enfoca en los ingresos y el margen operativo. Eso vino el mismo día en que reportó que las membresías aumentaron un 16% en el primer trimestre, a 269.6 millones, muy por encima de los 264.2 millones que Wall Street esperaba. Netflix también superó las estimaciones de ganancias e ingresos para el trimestre. Las acciones de la empresa cayeron aproximadamente un 6% en la negociación previa al mercado del viernes.

3. Etiquetas de precio altas

Esta imagen aérea muestra hogares cerca de la bahía de Chesapeake en Centreville, Maryland, el 4 de marzo de 2024.

Jim Watson | AFP | Getty Images

Las tasas hipotecarias están en su nivel más alto del año, con la tasa hipotecaria fija a 30 años rondando el 7.5%, según Mortgage News Daily. Aunque las solicitudes de hipotecas para comprar una casa aumentaron un 5% la semana pasada en comparación con la semana anterior, según el índice ajustado estacionalmente de la Asociación de Banqueros Hipotecarios, la asequibilidad se está debilitando. Mientras tanto, a pesar de un aumento en la oferta, las ventas de viviendas de marzo cayeron, en gran parte debido al aumento de las tasas de interés hipotecario. El mercado inmobiliario de primavera se está moviendo más rápido y se está volviendo más competitivo, con una casa promedio en el mercado por solo 33 días, en comparación con 38 días en febrero.

4. Reloj que avanza

Una vista muestra la oficina de TikTok después de que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó abrumadoramente un proyecto de ley que daría a ByteDance, propietaria china de TikTok, alrededor de seis meses para desinvertir los activos de TikTok en los Estados Unidos o enfrentar una prohibición, en Culver City, California, el 13 de marzo de 2024.

Mike Blake | Reuters

TikTok más que duplicó sus gastos en publicidad a más de $4.5 millones para combatir una posible prohibición en los Estados Unidos. El aumento se produce mientras el Congreso considera legislación que podría obligar a la empresa matriz ByteDance a desinvertir en la aplicación de redes sociales. TikTok ha gastado más de $2.5 millones solo en anuncios de televisión desde marzo, según datos de AdImpact. Con el proyecto de ley pareciendo tener un apoyo clave en el Senado, el aumento en el gasto en publicidad de TikTok podría ser un último intento para cerrar la discusión, ya que los legisladores estadounidenses dicen que les preocupa si ByteDance podría proteger los datos personales de los usuarios estadounidenses del gobierno chino.

5. Un nuevo asistente

Un teléfono inteligente muestra Facebook con el icono de Meta visible en el fondo en esta ilustración fotográfica. Facebook, fundado hace 20 años, se ve aquí en Bruselas, Bélgica, el 4 de febrero de 2024.

Jonathan Raa | Nurphoto | Getty Images

Meta comenzó a implementar su asistente artificial gratuito, Meta AI, en WhatsApp, Instagram, Facebook y Messenger el jueves, según el CEO Mark Zuckerberg en un video. La compañía de redes sociales también anunció el lanzamiento de su nuevo modelo de lenguaje grande, llamado Meta Llama 3, que se utilizó para construir el asistente de IA. Meta AI puede responder preguntas, crear animaciones y generar imágenes, y está asociado con Google y Microsoft para proporcionar respuestas de los motores de búsqueda de ambas compañías. “Creemos que Meta AI es ahora el asistente de IA más inteligente que puedes usar libremente”, dijo Zuckerberg en el video.

Y una cosa más…

Taylor Swift asiste a los 66º Premios GRAMMY en el Crypto.com Arena el 4 de febrero de 2024 en Los Ángeles, California.

Neilson Barnard | Getty Images

Taylor Swift lanzó su 11º álbum de estudio, “The Tortured Poets Department,” el viernes a la medianoche ET. Luego sorprendió a los fanáticos a las 2 a.m. ET con noticias de 15 canciones adicionales. El álbum cuenta con colaboraciones con Post Malone y Florence + the Machine.

— Yun Li, Natasha Turak, Sarah Whitten, Diana Olick, Brian Schwartz, Ashley Capoot de CNBC y NBC News contribuyeron a este informe.

— Siga la acción del mercado amplio como un profesional en CNBC Pro.