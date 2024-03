5 Convicts Who Know Navalny’s Prison Confirm the Horrendous Conditions – 5 convictos familiarizados con la prisión de Navalny confirman las condiciones infernales

Encerrado en una prisión ártica, es probable que Aleksei A. Navalny haya pasado sus últimos días en algunas de las condiciones más inhumanas dentro del extenso sistema penitenciario de Rusia, según cinco hombres que han cumplido sentencias en la misma colonia penal que el líder opositor ruso.

Los hombres describieron en entrevistas telefónicas un frío insoportable, comida repugnante, condiciones insalubres y golpizas en la Colonia Penal No. 3 de la remota región de Yamalo-Nenets, donde el Sr. Navalny llegó en diciembre para cumplir el resto de su condena de 19 años en prisión. Los ex reclusos dijeron que las condiciones eran especialmente brutales en las celdas de aislamiento donde se cree que Mr. Navalny estuvo confinado el día que fue declarado muerto.

Pero lo que hizo que la prisión, conocida como IK-3 o la Troika, fuera temida incluso por los reclusos más endurecidos de Rusia, fue la excepcional presión psicológica y soledad, dijeron. Era un sistema ideado para quebrar el espíritu humano, haciendo que la supervivencia dependiera de la obediencia total e incondicional a la voluntad de los guardias.

“La aniquilación total y absoluta”, dijo un ex recluso llamado Konstantin, quien pasó tiempo en las celdas de aislamiento de la prisión. “Cuando lo pienso, todavía me entra un sudor frío”, dijo, agregando que ha luchado con enfermedades mentales desde su liberación.

El New York Times entrevistó a cuatro hombres que habían cumplido condenas en la Troika en la última década, algunos tan recientemente como semanas antes de la llegada del Sr. Navalny. El Times también ha hablado con una persona que estaba en la colonia en el momento de la muerte de Mr. Navalny, así como un amigo de un ex recluso reciente. Se están reteniendo sus nombres completos y algunos detalles personales para protegerlos de represalias.

Mr. Navalny, quien será enterrado el viernes en un cementerio de Moscú, describió su tiempo en la Troika en publicaciones ocasionales en redes sociales con sarcasmo, ingenio y subestimación que habían ayudado a convertir al ex bloguero en el rostro de la oposición al presidente Vladimir V. Putin.

Logró mantener un tono optimista incluso cuando aparecía cada vez más demacrado y pálido en sus raras comparecencias en la corte, que recientemente se llevaron a cabo principalmente de forma remota, por videollamada. El gobierno dijo que Mr. Navalny murió el 16 de febrero por causas naturales, después de caer repentinamente durante una caminata matutina. Su movimiento político dice que fue asesinado por órdenes de Mr. Putin. No se ha presentado evidencia concreta para respaldar ninguna versión de los eventos.

“Pocas cosas son tan reconfortantes como un paseo por Yamal a las 6:30 a.m.”, escribió Mr. Navalny en una publicación en enero, describiendo los ejercicios matutinos obligatorios a menos 26 grados Fahrenheit en la península de Yamal. “Y no creerías el encantador viento fresco que sopla en el patio, a pesar de la valla de cemento.”

Mr. Navalny fue sometido repetidamente a confinamiento solitario después de ser encarcelado en 2021. Se suponía que estaría cumpliendo su 27ª estancia en una celda de aislamiento el día que fue declarado muerto, según una portavoz de su movimiento político.

Estas celdas fueron diseñadas “para quebrar a las personas moralmente, hasta que aceptes todas las condiciones de la administración de la prisión”, dijo un ex convicto de la Troika, un asesino que había pasado tiempo en las celdas de aislamiento de Troika. “Fue un infierno.” Los ex reclusos también dijeron que los hombres en solitario tenían que guardar sus camas desde la hora de levantarse hasta la hora de dormir, obligándolos a estar de pie o sentados la mayor parte del día.

Ubicada en la tundra, la Troika está diseñada para albergar a unos 1,000 presos en algunas de las condiciones más remotas, estrictas y duras de Rusia, que los ex reclusos dicen que pueden llegar a la tortura. La notoriedad de la prisión se remonta a la Unión Soviética, cuando se convirtió en un destino no oficial para los jefes del crimen organizado condenados del país. Bajo el mando del Sr. Putin, ha albergado a algunos de sus oponentes políticos, incluido el ex magnate del petróleo Platon Lebedev.

El frío extremo es la dificultad más generalizada de la Troika. Los ex reclusos dijeron que las mantas de prisión gastadas a menudo eran la única fuente de calor en las noches árticas. Dos de los ex reclusos dijeron que algunas de las celdas de aislamiento tenían radiadores pintados en las paredes en lugar de calefacción. La comida era particularmente mala, incluso según los estándares de las prisiones rusas.

“Era horrible, una porquería incomible”, dijo Konstantin, el ex recluso, usando una serie de expletivos.

Las autoridades de la prisión también ejercían un estricto control sobre cada aspecto de la vida de los reclusos, confiando en una extensa red de informantes. Los ex reclusos dijeron que esta vigilancia alimentaba la paranoia y la ansiedad.

“No puedes mantener nada oculto allí, todo está conectado, todos saben todo sobre todos”, dijo Aleksandr, un ex recluso que había cumplido condena en Troika por drogas. Dijo que esto le hizo percibir a todos los demás reclusos como una amenaza, destruyendo un sentido de comunidad que a menudo sirve como la principal fuente de apoyo en otras cárceles rusas.

“Tenías que resignarte al hecho de que nadie te ayudaría, que estabas solo”, agregó Aleksandr.

Estas condiciones pueden acelerar la muerte de un preso al socavar crónicamente la salud física y mental de una persona. Los ex reclusos dijeron que la mortalidad en la cárcel era alta y la muerte seguía siendo una sombra constante incluso después de la liberación.

Una mujer de San Petersburgo llamada Alisa dijo que le costó reconocer a su amigo Mikhail después de que terminara una condena de cuatro años en la Troika en 2022 por una condena por fraude.

“Era un joven encantador”, dijo Alisa, quien enviaba paquetes a Mikhail en la prisión. “Regresó sin dientes y con la psique quebrantada. Cuando me vio en la calle, ni siquiera me reconoció.”

Alisa dijo que Mikhail murió un año después de su liberación.

El aislamiento y la atmósfera de paranoia de la Troika han dificultado recurrir a los reclusos para establecer los detalles de la muerte de Mr. Navalny.

Una persona que estuvo en Troika el mes pasado dijo que los guardias bloquearon el acceso al servicio telefónico de la prisión el día en que se informó la muerte de Mr. Navalny. Los estrictos protocolos también han significado que pocos de los convictos de la Troika tengan teléfonos celulares ilícitos, dejándolos prácticamente desconectados del mundo después de la muerte de Mr. Navalny.

La persona que estuvo en la cárcel en el momento de la muerte de Mr. Navalny dijo que se enteró al día siguiente a través del rumor de la prisión. Dijo que no sabía dónde estaba Mr. Navalny antes de morir, ya que la estricta rutina diaria significaba que los hombres que vivían en un barracón de la prisión rara vez interactuaban o incluso veían a los de los otros.

La prisión también tiene alrededor de una veintena de celdas de aislamiento y otras celdas de castigo repartidas por sus instalaciones.

“Puedes pasar 10 años allí, y no ver ni saber nada de nadie más”, dijo la persona. Al preguntarle sobre la reacción de los convictos a la muerte de Mr. Navalny, dijo: “A nadie le importa nadie más allí, porque todos solo piensan en sí mismos y cuándo pueden salir de allí.”

Sin embargo, señaló que cualquier interrupción en la rutina, como la llegada de funcionarios federales a la prisión tras la muerte de un recluso, sería bienvenida como un pequeño alivio. Recordó un momento en 2022 cuando otro recluso había muerto.

“Puede sonar insensible, ya sabes, pero su muerte detuvo los golpes y aligeró un poco la rutina diaria”, dijo la persona. “Y esto, por supuesto, es positivo para los convictos.”

Oleg Matsnev contribuyó a la investigación.