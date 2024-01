Acuerdo Migratorio Controvertido Entre Albania e Italia Avanza

Un tribunal albanés el lunes dio luz verde a un acuerdo que permite a Italia enviar a centros de detención en Albania a los migrantes rescatados en el Mediterráneo por barcos italianos mientras se consideran sus solicitudes de asilo.

El acuerdo forma parte de los esfuerzos de múltiples frentes del gobierno italiano para frenar la migración, en particular las travesías por el Mar Mediterráneo, enviando el mensaje de que a muchos migrantes no documentados no se les permitirá entrar directamente en Italia, ni siquiera temporalmente.

El acuerdo fue firmado en noviembre por los líderes de ambos países, pero desafiado por legisladores de la oposición en Albania, quienes argumentaron que violaba la Constitución del país.

El lunes, la Corte Constitucional albanesa decidió lo contrario, allanando el camino para que el acuerdo sea discutido en el Parlamento, donde el Partido Socialista del primer ministro Edi Rama tiene 75 de los 140 escaños.

En Italia, el acuerdo ya ha sido aprobado por la Cámara Baja del Parlamento y ha sido enviado al Senado, donde los aliados políticos de derecha de la primera ministra Giorgia Meloni mantienen una mayoría controladora.

Al presentar el acuerdo el año pasado, la Sra. Meloni lo calificó como un “modelo de cooperación entre los países de la UE y los no pertenecientes a la UE en la gestión de los flujos migratorios” y dijo que estaba en un “audaz espíritu europeo”.

El acuerdo permitiría la construcción de dos centros alrededor del puerto de Shengjin que pueden alojar a un máximo de 3.000 migrantes a la vez.

En un centro, los migrantes interceptados en el mar se registrarían para el asilo y presentarían sus casos a jueces italianos de forma remota. En el otro, esperarían las respuestas a las solicitudes, que a menudo pueden llevar meses. Los migrantes cuyas solicitudes de asilo sean rechazadas serían expulsados por Albania a sus países de origen.

Niños, mujeres embarazadas y otros etiquetados como “vulnerables”, incluidos los enfermos y discapacitados, no irían a los centros, sino que serían llevados directamente a Italia para su procesamiento, ha dicho el gobierno.

A cambio del apoyo del primer ministro albanés en materia de migración, la Sra. Meloni ha dicho que hará todo lo que esté en su mano para apoyar la entrada de Albania en la Unión Europea.

Más de 157,000 migrantes llegaron a las costas de Italia el año pasado, la mayoría de ellos de África o Asia, cifra que aumentó desde las 105,000 del año 2022, según datos del Ministerio del Interior. Incontables migrantes mueren en el intento de llegar a un lugar seguro.

El lunes, la Organización Internacional para las Migraciones dijo que casi 100 personas habían “muerto o desaparecido” en el Mediterráneo desde principios del 2024, más del doble que los que murieron en el mismo período el año pasado. En el 2023, más de 3,000 vidas se perdieron en el Mediterráneo, dijo el grupo.

Además del acuerdo alcanzado con Albania, la Sra. Meloni también ha cerrado acuerdos con Túnez y Libia para limitar la migración. Pero ha argumentado que la Unión Europea debe compartir la carga de gestionar a los migrantes que llegan a Italia.

El lunes, la Sra. Meloni se reunió con líderes africanos en Roma para promover el desarrollo económico en África y desalentar a los jóvenes de emigrar.

El acuerdo con Albania recuerda uno que el gobierno británico ha buscado en el que volaría a los solicitantes de asilo a Ruanda antes de que se evaluaran sus solicitudes, pagando los costos de su reubicación si los migrantes permanecen allí. Los tribunales británicos han rechazado la propuesta, pero el enfoque es todavía una prioridad para el primer ministro Rishi Sunak.

Cuando el acuerdo con Albania se anunció en noviembre, Dunja Mijatovic, comisionada de derechos humanos del Consejo de Europa, advirtió sobre “una preocupante tendencia europea hacia la externalización de las responsabilidades de asilo”.

“Las medidas de externalización aumentan significativamente el riesgo de exponer a refugiados, solicitantes de asilo y migrantes a violaciones de derechos humanos”, dijo la Sra. Mijatović en un comunicado. “El desplazamiento de responsabilidades más allá de las fronteras por parte de algunos estados también incentiva a otros a hacer lo mismo, lo que corre el riesgo de crear un efecto dominó que podría socavar el sistema europeo y global de protección internacional”.

El acuerdo Italia-Albania ha sido respaldado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien lo calificó como “un ejemplo de pensamiento innovador, basado en una justa distribución de responsabilidades con terceros países”.

Pero el acuerdo propuesto ha sido ampliamente criticado por grupos de derechos humanos.

Algunos críticos han planteado preocupaciones legales sobre la jurisdicción italiana en Albania y han advertido que sería difícil asegurar que los migrantes en Albania reciban los mismos derechos que tendrían si estuvieran en Italia.

Los legisladores de la oposición en Italia han criticado los costos estimados de construcción y gestión de los dos centros en Albania. Matteo Mauri, un legislador del partido opositor Demócrata, estimó que el acuerdo costaría a Italia 653 millones de euros, unos $700 millones, en los primeros cinco años, por lo que dijo era un número poco significativo de migrantes.

“No solo el acuerdo es completamente inútil y de legitimidad dudosa según la legislación de la Unión Europea”, dijo el Sr. Mauri, sino que también es “inmensamente costoso”. El dinero, dijo en una entrevista telefónica, podría ser gastado en Italia en centros de procesamiento existentes en lugar de en Albania.

Con las elecciones europeas que se avecinan en junio, el Sr. Mauri calificó el acuerdo como una “operación de propaganda política del primer ministro”, quien ha convertido la contención de la migración en una piedra angular de su partido, el ultraderechista Hermanos de Italia.

En audiencias en el Senado italiano a principios de este mes, algunos expertos dijeron que el acuerdo podría convertirse en un modelo que se replicaría en Libia y Túnez. Otros expresaron dudas sobre el mensaje que Italia estaba enviando a Europa.

Stefano Manservisi, profesor de gobernanza transnacional en el Instituto Universitario Europeo con sede en Florencia, calificó el acuerdo como “una construcción barroca” que creaba un doble sistema de recepción.

“Italia dice que la inmigración debe ser gestionada a nivel europeo, y ahora resta parte de este problema del debate europeo”, dijo. “Por un lado, Italia dice que recibe poca ayuda del sistema europeo, pero por otro crea un sistema que no puede beneficiarse de ningún apoyo europeo”.

Fatjona Mejdini contribuyó a este reportaje desde Albania.