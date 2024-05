3 Acciones Principales para Comprar Ahora que Podrían Ayudarte a Retirarte como Millonario

Es posible volverse millonario invirtiendo en acciones. Pero para lograrlo, necesitarás obtener fuertes retornos durante muchos años. Y para hacerlo, querrás invertir en negocios con ventajas competitivas poderosas y atractivas oportunidades de crecimiento a largo plazo.

Para ayudarte en tu búsqueda de estos generadores de fortuna, aquí hay tres compañías excepcionales para considerar invertir hoy.

1. Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway de Warren Buffett (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) es una de las acciones de mejor rendimiento de todos los tiempos. Desde 1964 hasta 2023, el venerable conglomerado de inversiones generó retornos asombrosos del 4,384,748% para sus accionistas. Y su precio de la acción ha subido otro 11% hasta ahora en 2024.

Berkshire es una fortaleza financiera con flujos de ingresos confiables y más de $160 mil millones en reservas de efectivo al final de 2023. Con más de 60 negocios operativos en industrias que van desde seguros hasta transporte, energía y retail, el gigante de $867 mil millones de Buffett es quizás la empresa más diversificada del mercado hoy en día.

Las subsidiarias de Berkshire fueron elegidas por Buffett por sus sólidas posiciones competitivas y atractivas perspectivas de expansión. Colectivamente, producen ganancias operativas anuales que superan los $37 mil millones.

A Buffett le gusta invertir este efectivo en nuevas oportunidades que crean valor, ya sea adquiriendo negocios por completo o comprando sus acciones en el mercado de valores. La cartera de Berkshire tiene grandes posiciones en empresas de primer nivel como Apple, Coca-Cola y Occidental Petroleum.

Es importante destacar que Berkshire tiene un plan de sucesión bien elaborado para cuando el legendario inversor finalmente se retire. Los lugartenientes de confianza de Buffett, Todd Combs y Ted Weschler, gestionarán la cartera de inversiones de la empresa después de que él se retire, y el veterano ejecutivo de Berkshire, Greg Abel, sucederá a Buffet como CEO. Con la próxima generación de su equipo directivo ya en su lugar, Berkshire está bien situada para recompensar a sus accionistas con ganancias que generan riqueza durante muchos años.

2. CrowdStrike

A medida que las empresas trasladan más de sus operaciones a la nube, las soluciones efectivas de ciberseguridad se vuelven aún más vitales. En este ámbito cada vez más peligroso, CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) se interpone entre sus clientes y las amenazas cibernéticas que les harían daño.

CrowdStrike sobresale en proteger dispositivos conocidos como endpoints. Piensa en laptops, tablets y electrodomésticos de Internet de las Cosas (IoT). La tendencia hacia fuerzas laborales distribuidas está haciendo que la seguridad efectiva de los endpoints sea indispensable para más empresas, y estimula la demanda de los servicios líderes en la industria del centinela cibernético.

La experiencia en inteligencia artificial (AI) de CrowdStrike le da una ventaja sobre la competencia. Su plataforma Falcon constantemente se vuelve más inteligente a medida que analiza más de 2 billones de eventos cibernéticos cada día. Cuando este guardián impulsado por AI detecta una nueva amenaza, actualiza de inmediato su red para proteger a sus clientes del daño.

El negocio de CrowdStrike, a su vez, está en auge. Sus ingresos y flujo de efectivo libre saltaron un 36% y un 39%, respectivamente, a $3.1 mil millones y $938 millones en su año fiscal que terminó el 31 de enero.

El director financiero Burt Podbere ve un camino hacia $10 mil millones en ingresos recurrentes anuales en los próximos años. Sin embargo, CrowdStrike parece estar preparada para ambiciones aún más grandes. El líder en ciberseguridad espera que su mercado total abordable crezca hasta alcanzar los asombrosos $225 mil millones para 2028.

3. Nvidia

La rápida adopción de la AI en varias industrias promete ser una de las oportunidades más lucrativas para los inversores. La tecnología de vanguardia de Nvidia (NASDAQ: NVDA) impulsa las aplicaciones de AI más avanzadas, y la demanda de sus chips líderes en la industria está en aumento.

Gigantes tecnológicos como Microsoft, Alphabet y Tesla dependen de las unidades de procesamiento gráfico (GPUs) de Nvidia para alimentar sus plataformas de computación en la nube y operaciones de AI. La demanda de los chips del titán de los semiconductores es tan fuerte que está teniendo dificultades para satisfacerla. Las ventas de Nvidia se dispararon un 265% interanual a $22.1 mil millones en el trimestre que terminó el 28 de enero. Su ingreso operativo, a su vez, se disparó un impresionante 983% a $13.6 mil millones.

Se espera que las ventas de chips de AI sigan siendo sólidas en el futuro previsible. Se prevé que los gigantes de la nube gasten en gran medida para modernizar sus centros de datos a medida que se cambian a sistemas de computación acelerada que pueden ejecutar cargas de trabajo de AI de manera más eficiente. En total, se estima que el mercado de chips de AI podría crecer hasta alcanzar la asombrosa cifra de $400 mil millones para 2027, frente a unos $45 mil millones en 2024, según el fabricante de chips Advanced Micro Devices.

Nvidia es el proveedor de elección para estos grandes compradores de chips. Sus nuevos procesadores Blackwell deberían ofrecer ganancias sustanciales de rendimiento y ahorros de costos en comparación con los chips de generaciones anteriores. Críticamente, los beneficios de Blackwell incluyen el potencial para reducir la cantidad de energía consumida por las aplicaciones de AI hasta en 25 veces.

Además, Nvidia está invirtiendo agresivamente en software que puede facilitar que sus clientes entrenen y ejecuten modelos de AI. Hace solo unos días, Nvidia llegó a un acuerdo para adquirir Run:ai, que proporciona herramientas que ayudan a las empresas a optimizar su infraestructura informática para cargas de trabajo de AI. Los esfuerzos de Nvidia para reforzar sus ofertas de software deberían fortalecer aún más su posición competitiva dentro de la industria de la AI en rápida expansión.

