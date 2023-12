Zaporizhzhya declara día de duelo mientras el número de muertos asciende a nueve

El gobernador regional Yuriy Malashko anunció el 30 de diciembre un día de luto en Zaporizhzhya, ya que el número de muertos por el masivo ataque combinado de misiles y drones de Rusia a Ucrania el 29 de diciembre aumentó a nueve, escribió en Telegram.

También expresó sus condolencias a las familias y amigos de las víctimas.

Anteriormente, se informó que ocho residentes de la ciudad perdieron la vida, incluyendo a una maestra de primaria de 53 años.

También se declaró un día de luto en la Óblast de Odesa y la ciudad de Dnipro.

Rusia lanzó un masivo ataque con misiles y drones contra Ucrania durante la noche del 29 de diciembre. Se escucharon explosiones en muchas ciudades más grandes, como Kyiv y Dnipro, y en ciudades más pequeñas, como Konotop.

Al menos 26 personas murieron y 133 resultaron heridas en el mayor ataque a Ucrania de la guerra.

El Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valerii Zaluzhnyi, dijo que las fuerzas de defensa aérea derribaron 87 misiles de crucero y 27 drones Shahed, de un total de 158 misiles y más de 30 drones suicidas Shahed.

Ucrania y una coalición de otros países solicitaron una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU por el masivo ataque de los rusos el 29 de diciembre, según el Ministro de Relaciones Exteriores ucraniano Dmytro Kuleba.

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine