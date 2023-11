YouTube Music está lanzando su resumen de 2023 con tu arte de álbum personalizado.

YouTube Music se une a la fiesta, junto con Spotify y Apple Music, con su propio Resumen del 2023, ofreciendo a los usuarios una mirada personalizada a sus hábitos de escucha de música durante el año pasado. Al igual que Apple Music y Spotify, el Resumen de YouTube Music lleva a los usuarios a través de su historial de escucha, destacando a sus artistas, canciones, géneros y estados de ánimo principales. Para encontrar tu Resumen, solo abre la aplicación de YouTube Music y toca en tu foto de perfil. A partir de ahí, puedes hacer clic en “Obtener tu Resumen” para ver toda la historia o usar el carrusel para ir a una sección específica.

El Resumen comienza mostrándote cuánta música has escuchado en 2023 y cuántos artistas diferentes has revisado. Luego, revela tus cinco mejores músicos, junto con algunos detalles adicionales, como cuántas horas has pasado escuchándolos, cuántas de sus canciones has reproducido, tu racha de escucha más larga y si eres uno de sus mejores fans.

Resumen de YouTube Music | Fuente: Google

Novedad este año es “Tu portada de álbum”, una representación visual personalizada de tus hábitos de escucha. YouTube Music escoge colores de tus canciones principales y los combina con una fuente y una imagen a juego para crear una portada única que refleje tu gusto musical. Luego, el Resumen analiza tus hábitos de escucha de canciones, mostrándote el número total de canciones que has escuchado en 2023, junto con tus cinco mejores canciones, listas de reproducción y álbumes. También revisa tus estados de ánimo musicales, identificando los temas emocionales que resonaron contigo a lo largo del año, categorizados en tres periodos: inicio, medio y fin, con una lista de los cinco mejores para cada uno.

Resultados personalizados del Resumen de YouTube Music

Para concluir el Resumen, hay un desglose de géneros, que te muestra los géneros que dominaron tu experiencia auditiva, junto con un resumen final que resume tu viaje musical general en 2023. A lo largo del Resumen, encontrarás botones que te permiten descargar o compartir rápidamente tu historia personalizada, pero siempre puedes simplemente tomar una captura de pantalla si lo prefieres.

El Resumen de YouTube Music 2023 se ha estado implementando lentamente a lo largo del día, así que si aún no has recibido el tuyo, no te preocupes. Vale la pena esperar para hacer un viaje nostálgico a través de tus hábitos de escucha de música y descubrir los artistas, canciones y géneros que definieron tu año.