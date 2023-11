Yellen afirma que sus conversaciones con el jefe de finanzas chino sentaron las bases para la reunión de Biden con Xi Yellen dice que sus conversaciones con el jefe de finanzas chino prepararon el terreno para la reunión de Biden con Xi

SAN FRANCISCO (AP) — La Secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, dijo el viernes que ella y su homólogo chino acordaron trabajar hacia una “relación económica saludable”, durante dos días de conversaciones que, según dijo, ayudaron a sentar las bases para una reunión productiva la próxima semana entre el presidente Joe Biden y el presidente chino Xi Jinping.

Yellen dijo que aún existen muchas discrepancias entre los dos países, pero ella y el Viceprimer Ministro chino He Lifeng se comprometieron a trabajar juntos “en desafíos globales, desde problemas de deuda hasta temas económicos relacionados con el cambio climático.”

Y ambos países, dijo, “acogen con satisfacción el objetivo de una relación económica saludable que proporcione un campo de juego nivelado para las empresas y los trabajadores de ambos países y beneficie a ambos pueblos.”

Añadió que planea regresar a China el próximo año después de hacer su primer viaje allí como secretaria del tesoro en julio.

Biden y Xi se reunirán el miércoles al margen de la cumbre de Cooperación Económica de Asia-Pacífico en San Francisco, el primer compromiso en un año entre los líderes de las dos economías más grandes del mundo.

Sus ministros de finanzas mantuvieron conversaciones en San Francisco esta semana con el objetivo de avanzar en una serie de cuestiones económicas y comerciales en un momento en que la competencia se ha intensificado notablemente entre sus países.

Un comunicado del Departamento del Tesoro sobre las reuniones dijo que ambas partes acordaron aumentar las comunicaciones sobre cuestiones económicas y enfatizaron el compromiso de no romper los lazos económicos.

“El deseo mutuo, tanto de China como de los Estados Unidos, es crear un campo de juego nivelado y relaciones económicas significativas y mutuamente beneficiosas”, dijo Yellen. “Ese es nuestro enfoque principal.”

Yellen se ha reunido con una serie de funcionarios chinos a lo largo de este año.

En enero, tuvo su primera reunión cara a cara con el ex Viceprimer Ministro Liu He en Zurich. Viajó a China en julio para discutir las políticas económicas entre las naciones e instó a los funcionarios del gobierno chino a cooperar en el cambio climático y otros desafíos globales y no permitir que las fuertes discrepancias sobre el comercio y otras irritaciones arruinen las relaciones.

___

Hussein informó desde Washington.