¿Y si no quiero migrar a YouTube ahora que la aplicación de Google Podcasts está mejor?

Hace un año, la aplicación Google Podcasts era más popular que el asfalto de Georgia. Fue descargada más de 500 millones de veces, o medio billón, y hoy ya no está. El gigante de los motores de búsqueda recogió la aplicación de Podcasts y le otorgó un lugar honorífico en el Cementerio de Google, un sitio para todos los proyectos de Google descontinuados. para sus sesiones de escucha.

¡Sí, bueno, la aplicación de música dedicada de YouTube tiene una función de podcast que se lanzó a los usuarios en países seleccionados en abril de 2023. Apareció un botón tipo burbuja llamado Podcasts en la parte superior de la pantalla de inicio de YouTube Music donde se encuentran el resto de los filtros como “Energize”, “Workout” y “Commute”. Mientras que la incursión de YouTube Music en el mundo de los podcasts fue agradable de ver, fue una sorpresa desagradable lo que los señores de Google dijeron a principios del otoño de 2023: “YouTube Music está programado para reemplazar completamente a Google Podcasts en 2024”.

Al menos, hay un proceso de migración que facilitará esto para aquellos que quieran exportar sus suscripciones de podcast a YouTube Music.

¿Pero qué pasa si no quiero migrar a YouTube Music ahora que la aplicación Google Podcasts ha sido cerrada? ¿Y si he llegado al límite con Google y su comportamiento de matanza recurrente?

¡Vamos a explorar algunas alternativas más allá de Apple Podcasts o Google Podcasts (RIP)!

¿Qué hace que una buena aplicación de podcast?

Antes de continuar con nuestras exploraciones de alternativas a Google, es importante resaltar qué hace buena a una aplicación de podcast dedicada.

Por lo general, se reduce a lo siguiente y no deberías conformarte con menos:

Automatización: Las aplicaciones de podcast deberían permitirte suscribirte a programas, actualizando automáticamente tu feed con nuevos episodios. Sí, necesito automatización, no quiero buscar manualmente nuevo contenido de los programas a los que estoy suscrito. Descargas: Los usuarios deberían tener control sobre la configuración de descarga, incluyendo descargas manuales o limitando las descargas de nuevos episodios por programa, y configurando el espacio de almacenamiento máximo. Es bueno tener un nuevo episodio descargado automáticamente, pero las cosas pueden salirse de control si estás suscrito a demasiados programas. Listas de reproducción: No se debería subestimar la capacidad de crear y organizar listas de reproducción para organizar programas favoritos, como listas para escuchar por la mañana, shows de fin de semana o largos viajes. Sonido: La mayoría de las aplicaciones incluyen una función de mejora de audio para realzar las voces humanas en los podcasts. Mientras que esta es una característica redundante para aquellos que utilizan auriculares con buen ANC (cancelación activa de ruido), un aumento de volumen es útil. Si estás atrapado con unos auriculares no tan buenos, estás en el centro de Karachi, Pakistán (considerada la número uno en la lista de las Ciudades más Ruidosas del Mundo) y quieres escuchar lo que tu creador favorito tiene para decir, un aumento de volumen es imprescindible. Recortador: Muchas aplicaciones ofrecen un recortador de silencios para eliminar automáticamente largas pausas en los episodios. Velocidad: “Algunos podcasters hablan muy rápido”. Otros… bueno, ellos, eh… otros, al ser seres humanos, son propensos a, eh… bueno, otros, tienen un tempo diferente y… eh, es… así es como hablan, y hablan… lento. Por eso, las opciones flexibles de velocidad de reproducción son imprescindibles. ¡Muy bien, veamos qué vale la pena echarle un vistazo!

Pocket Casts (iOS, Android)

La aplicación Pocket Casts es muy popular. “Pocket Casts es la plataforma de podcast más poderosa del mundo, una aplicación creada por oyentes, para oyentes” – eso es lo que dicen los desarrolladores sobre su propia creación. Aunque no estamos aquí para otorgar coronas, es seguro decir que esta aplicación es buena.

La experiencia general es una mezcla de simplicidad y funciones robustas, y hay un tema Extra Dark especial para los entusiastas de las pantallas OLED. Además, soporta plataformas como CarPlay, AirPlay, Chromecast, Sonos y más, lo que te permite obtener tu dosis diaria de podcasts de diversas maneras, ubicaciones y entornos.

Sus potentes funciones de reproducción incluyen una cola “Up Next” que se sincroniza en todos los dispositivos, recorte de silencios para ahorrar tiempo de escucha, control de velocidad variable, aumento de volumen para un audio de voz más claro, opciones de transmisión y soporte para capítulos con ilustraciones incrustadas. ¡También hay una forma de saltar las introducciones de los episodios!

Los usuarios pueden esperar una sincronización en la nube que garantiza tus suscripciones, cola de reproducción, historial de escucha y filtros actualizados. La aplicación automatiza las descargas de episodios para escuchar sin conexión, ofrece filtros personalizados para episodios, administra el almacenamiento de manera eficiente y te notifica de nuevos episodios.

Castro (iOS)

Aquí tienes una exclusiva para iOS – Castro. Esta aplicación se presenta como “El reproductor para oyentes frecuentes”, y si hubiera una función que convirtiera todos los episodios de podcast en una fiesta de heavy metal cantada por Fidel Castro – que no existe – estaría interesado.

Castro permite a los oyentes personalizar su experiencia de podcast seleccionando solo los episodios que desean escuchar, eliminando así el desorden de contenido no deseado. La aplicación permite organizar fácilmente los episodios en una cola personalizada para horas de escucha fluida.

Esto se complementa con características como la compatibilidad con CarPlay para escuchar mientras conduces, soporte para capítulos para una navegación sencilla y recorte de silencios para acelerar las sesiones de escucha.

El sistema de cola de esta aplicación permite organizar los podcasts con la función de arrastrar y soltar. La aplicación ofrece un modo oscuro y dado que estamos hablando de “oscuro”, hay un temporizador de suspensión dedicado. Te permite pausar la reproducción después de un tiempo establecido para que puedas quedarte dormido mientras escuchas sin reproducir accidentalmente todo el episodio mientras duermes.

Hay Castro Plus, una suscripción opcional, que desbloquea capacidades avanzadas como Trim Silence para acelerar los episodios más rápido, Enhance Voices para un audio más claro en entornos ruidosos, y Sideloading para importar archivos de audio directamente.

Overcast (iOS)

Otra exclusiva de iOS en la lista: conoce a Overcast, que está “orgullosamente hecho en Nueva York”. Lo verdaderamente impresionante es que no hay “ninguna gran empresa o financiamiento de VC aquí – Overcast es la única aplicación de podcast importante escrita por una sola persona”, como se presenta en la App Store.

Overcast ofrece una combinación de sofisticación y simplicidad. Está la función Smart Speed, que acorta eficientemente el tiempo de escucha sin alterar el sonido natural del audio, y Voice Boost, garantizando niveles de volumen consistentes en todos los podcasts con su motor de remasterización de calidad de transmisión.

Por supuesto, la aplicación permite la descarga para reproducción sin conexión, junto con funciones para descubrir nuevos podcasts con recomendaciones personalizadas.

La integración de Overcast con el Apple Watch permite la reproducción independiente y la transmisión celular, y está el soporte obligatorio para CarPlay. ¡Genial!

La privacidad es una piedra angular de Overcast, que opera sin depender de análisis de terceros, servicios de publicidad o códigos de seguimiento, garantizando que los datos del usuario permanezcan confidenciales. La aplicación se mantiene a través de anuncios de promoción de podcast, con la opción para que los usuarios compren Overcast Premium, eliminando los anuncios para una experiencia de escucha más limpia.

Podcast Addict (Android)

Sí, el hábito de los podcasts puede convertirse en una adicción. Ingresa a la exclusiva de Android Podcast Addict. Con una clasificación de 4.6/5 (de 575K reseñas) y más de 10 millones de descargas, esta aplicación es simplemente adorada por aquellos que tienen un Pixel, un Galaxy, o cualquier otro teléfono basado en Android ahí fuera. Hay una razón para eso: Podcast Addict ofrece una amplia biblioteca de contenido gratuito, que incluye millones de podcasts, programas de radio en vivo, audiolibros, canales de YouTube y fuentes RSS, junto con la conveniencia de copias de seguridad en la nube a través de Google Drive.

No te arrepentirás de tener configuraciones de audio personalizables como:

Ajuste de velocidad de reproducciónOmisión de silenciosAumento de volumenConfiguraciones de audio monoDescargas para escuchar sin conexión

Admite calificaciones y reseñas directas, se integra perfectamente con Android Auto para escuchar en el auto y ofrece soporte para Chromecast para transmitir a dispositivos externos. Las características adicionales incluyen soporte para capítulos, marcadores, un temporizador de suspensión, opciones de mezcla y listas de reproducción, y un reproductor de video.

¡Lo mejor de todo es que Podcast Addict es gratuito, con un pequeño banner publicitario en la parte inferior de la pantalla!

Elige sabiamente (pero dale una oportunidad)

Si no te interesan los podcasts, puede que necesites un poco más de persuasión. Si bien hay muchos podcasts geniales por ahí, no recomendaré ningún programa en particular, eso depende de ti descubrirlo.

Pero la próxima vez que estés viajando, o estés dando un paseo soleado por el parque, dale una oportunidad. Ya sé, ya sé, eso significa que no estarás escuchando las mismas doce canciones que escuchas todos los días mientras participas en las actividades mencionadas anteriormente, pero bueno – no se puede hacer una tortilla sin romper huevos.

La tortilla de podcast es divertida, nutritiva y… adictiva.

¿Dónde encontrar la aplicación de podcast perfecta?

¡Es fácil! Simplemente navega por tu tienda de aplicaciones preferida y encuentra la que mejor se adapte a ti.

Si ya tienes un favorito de la lista anterior, dispara sin dudar: