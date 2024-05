Warren Buffett vende 115 millones de acciones de AAPL

Buffett’s Berkshire Hathaway vendió alrededor del 13% de sus participaciones en Apple en el primer trimestre de 2024, reveló el conglomerado este fin de semana. A pesar de vender alrededor de 115 millones de acciones, Buffett reafirmó su compromiso con AAPL en el futuro.

Mientras tanto, Tim Cook, quien hizo el viaje a Omaha para la reunión anual de Berkshire el sábado, elogió a Buffett por su creencia en Apple.

Buffett vendió 115 millones de acciones de AAPL

Según CNBC, el informe de ganancias del primer trimestre de 2024 de Berkshire reveló que su participación en Apple ahora vale $135.4 mil millones, lo que indica que posee alrededor de 790 millones de acciones. Según el precio de las acciones de Apple, esto significaría que Berkshire vendió alrededor de 115 millones de acciones, según CNBC.

Aun así, Apple es la mayor inversión de Berkshire con una gran diferencia. Asimismo, Berkshire es el mayor accionista de Apple fuera de los proveedores de ETF.

Durante la reunión anual de Berkshire Hathaway el sábado, Buffett elogió a Apple y dijo que es “un negocio aún mejor” que dos de las otras grandes inversiones del conglomerado, American Express y Coca-Cola. Buffett también aseguró a los inversores: “A menos que ocurra algo dramático que realmente cambie la asignación de capital, tendremos a Apple como nuestra mayor inversión”.

Buffett no ofreció detalles específicos sobre por qué Berkshire vendió el 13% de sus participaciones en Apple en el trimestre. Sin embargo, insinuó que fue para aumentar su reserva de efectivo por motivos fiscales:

“No me molesta en lo más mínimo escribir ese cheque y realmente espero que con todo lo que Estados Unidos ha hecho por ustedes, no les moleste que lo hagamos y si lo estoy haciendo al 21% este año y lo estamos haciendo a un porcentaje un poco más alto más adelante, no creo que realmente les importe el hecho de que vendimos un poco de Apple este año”.

El CEO de Apple, Tim Cook, estuvo presente en la audiencia de la reunión anual de Berkshire en Omaha, Nebraska el sábado. Con respecto a la decisión de Berkshire de deshacerse de algunas de sus participaciones en Apple, Cook le dijo a CNBC que “es un privilegio tenerlos como accionista”.

Cuando Berkshire vendió 10 millones de acciones de AAPL en 2020, Buffett admitió más tarde que la decisión “probablemente fue un error”. En el cuarto trimestre de 2023, Berkshire vendió alrededor del 1% de sus participaciones en AAPL (10 millones de acciones), por lo que este es el segundo trimestre consecutivo en el que el conglomerado redujo su participación en Apple.