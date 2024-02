Wall Street sigue apostando por Pinterest, Citi mejora a Liberty Global.Translation: Wall Street sigue apostando por Pinterest, Citi mejora a Liberty Global.

Este es la cobertura en vivo de las llamadas de analistas y cotilleos de Wall Street de CNBC Pro. Actualice cada 20-30 minutos para ver las últimas publicaciones. Con más del 60% de los informes de ganancias trimestrales en marcha, los analistas continuaron buscando ganadores y perdedores de las empresas del S & P 500. Pinterest sacudió el mercado el jueves por la noche cuando publicó una guía de ganancias por debajo de las expectativas, lo que envió las acciones a la baja más del 9% en las operaciones previas a la apertura del mercado. Sin embargo, en su mayoría los analistas no se han disgustado con la compañía de descubrimiento visual, basándose en las oportunidades esperadas. En otros lugares, Citi aumentó los precios objetivos de Liberty Global antes del informe de ganancias de telecomunicaciones la próxima semana, y Morgan Stanley ve oportunidades en el líder en aeroespacial TransDigm. 6:17 a.m. TransDigm sigue siendo la mejor recomendación de Morgan Stanley en la industria aeroespacial Las acciones de TransDigm cerraron un 1,6% más bajas el jueves después de que la compañía redujera su pronóstico de ganancias para el año. A pesar de la decepción por la guía débil, Morgan Stanley sigue siendo optimista sobre las acciones. La firma reiteró su calificación de sobrepeso en TransDigm como su mejor recomendación en el mercado aeroespacial. “En nuestra opinión, el bajo rendimiento relativo [ayer] estuvo impulsado por vientos en contra del gasto financiero esperado para la perspectiva de EPS emparejada con el sólido rendimiento de las acciones del 11.5% en lo que va del año frente al S & P 500 del 4.8% en lo que va del año”, escribió la analista Kristine Liwag en una nota del viernes. Liwag dijo que es positiva respecto a los mercados primarios de la compañía. El crecimiento posterior al mercado comercial de TransDigm podría aumentar al rango medio de los adolescentes debido a la interrupción de la producción del modelo 737 Max de Boeing. Liwag también mantuvo su precio objetivo de $1,275, lo que implica que las acciones podrían subir un 13% desde el cierre del jueves. – Hakyung Kim 6:05 a.m. ET Citi aumenta la calificación de la empresa de telecomunicaciones a comprar Citi dice que hay un “bajo umbral” para Liberty Global antes de sus resultados anuales completos de 2023 el 15 de febrero. Los analistas del banco elevaron las acciones de neutral a comprar y aumentaron el precio objetivo a $24 desde $20. El nuevo precio objetivo sugiere un potencial al alza del 25.1% desde el cierre del jueves. Según las estimaciones de Citi, la compañía de telecomunicaciones podría desbloquear valor entre $2.1 mil millones y $3.1 mil millones de sus empresas operativas, incluidas Ziggo, Sunrise, Telent y VMO2. “En general, creemos que LBTY tiene suficientes palancas para desbloquear valor en los próximos 12-18 meses mientras también mejora su balance y posición de liquidez en al menos algunas de las [empresas operativas]”, dijo el analista Georgios Ierodiaconou en una nota del jueves. Ierodiaconou señaló que 2024 probablemente será un año mixto para Liberty, frente a previsiones de una disminución en su flujo de efectivo libre, pero verá algunos beneficios con vientos de cola de costos energéticos. “En general, creemos que el umbral para la creación de valor es lo suficientemente bajo y LBTY tiene la capacidad de concretar esto en los próximos años. A diferencia de otros operadores de telecomunicaciones con importantes descuentos en términos de valoración, LBTY está en condiciones de actuar y, por lo tanto, la sincronización de esto es importante”, dijo el analista. Las acciones han subido un 7.2% en lo que va del año, más de un 25% desde sus mínimos en noviembre de 2023. – Hakyung Kim 5:52 a.m. ET Analistas mantienen la confianza en Pinterest a pesar de la decepción con la guía de ventas Aunque las acciones de Pinterest bajaron el viernes por la mañana después de un decepcionante pronóstico de ingresos y un informe trimestral de la empresa, los analistas siguen siendo optimistas sobre la compañía. Las acciones bajaron casi un 10% en las operaciones previas a la apertura del mercado mientras los inversores digerían el decepcionante pronóstico de ingresos, además de una falta de ingresos en el cuarto trimestre. Sin embargo, los analistas de algunas de las firmas más grandes de Wall Street siguen confiando en las acciones de Pinterest. Goldman Sachs, UBS, Bank of America y Citi reiteraron sus calificaciones de compra en Pinterest. El analista de UBS, Stephen Ju, citó la fuerte caída en acciones como “una oportunidad atractiva”. También se mostró optimista sobre la nueva asociación de la compañía con Google anunciada durante una llamada con analistas. “Aunque actualmente hay límites con Google al atraer anunciantes en territorios donde Pinterest aún no monetiza, esta asociación puede expandirse para incluir otras regiones con el tiempo”, escribió Ju en una nota del viernes. Reiteró su precio objetivo de $48 en acciones, lo que sugiere alrededor del 18% de alza desde el precio de cierre de las acciones el jueves. Goldman también cree que la asociación con Google Ads Manager cerrará la brecha entre la base de usuarios y el compromiso de Pinterest “en un impulsor de monetización”. “En nuestra opinión, PINS [la gerencia] sigue enfocada en construir escala en un grupo más amplio de presupuestos publicitarios (diversidad de anunciantes, nueva iteración de productos y mejor monetización de las señales de intención) para impulsar una trayectoria de ingresos mejorada en los próximos trimestres y años por delante”, dijo el analista Eric Sheridan en una nota el viernes. Justin Post, de Bank of America, también prevé “múltiples vientos de cola para ayudar al crecimiento y márgenes” este año para Pinterest. Un contexto macroeconómico en mejora debería ayudar al crecimiento y la fijación de precios de los anuncios, señaló. Post también espera que comiencen a aparecer beneficios del acuerdo con Google en unos cuantos trimestres. “Dado nuestro punto de vista sobre la aceleración y la expansión del margen, vemos la valoración como atractiva en comparación con la historia (a un precio exporst de $37, las acciones se valoran a 19x nuestro EBITDA de 2025, ligeramente por debajo del promedio histórico de 20x)”, señaló Post en una nota del viernes a sus clientes.” – Hakyung Kim