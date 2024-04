Wall Street está ansioso por la decisión de Netflix de dejar de compartir los números de suscriptores.

Netflix (NFLX) dejará de reportar cifras de suscriptores a principios del próximo año. Eso no le cae bien a Wall Street.

Actions fell as much as 9% on Friday following the news, which was revealed as part of the company’s first-quarter earnings report the day before. It’s a surprising announcement, especially for an industry that’s historically tied company performance to subscriber gains or losses.

Junto con los suscriptores, la empresa también dejará de reportar una métrica clave de rentabilidad: ingresos promedio por miembro, o ARM.

Los resultados del primer trimestre de Netflix superaron todas las expectativas, pero las previsiones de ingresos del segundo trimestre y del año completo han eclipsado los resultados. Eso, junto con los planes del servicio de streaming de eliminar las métricas de miembros, aumenta la ansiedad de los inversores sobre si el impulso de crecimiento reciente puede sostenerse a largo plazo.

“Aunque todavía es temprano, la preocupación potencial es que el crecimiento de suscriptores se ha desacelerado significativamente en 2022 (antes de la implementación de la represión al intercambio de contraseñas de Netflix),” escribió la analista del Bank of America Jessica Reif Ehrlich en una nota a los clientes el viernes. “¡Esto podría ser un presagio de un crecimiento de suscriptores en desaceleración en el futuro!”

*Mientras, NETFLIX*

Ha pasado aproximadamente un año desde que Netflix implementó por primera vez su represión de contraseñas, la que apuntó a 100 millones de usuarios globales que compartían cuentas. Los analistas dicen que el movimiento contribuyó a la mayoría de las nuevas adiciones de suscriptores del servicio de streaming en los últimos trimestres, ya que los espectadores que usaban las cuentas de amigos o familiares de repente tuvieron que obtener la suya propia.

Hasta ahora, la iniciativa ha dado sus frutos, con la empresa sumando 9.3 millones de suscriptores en el primer trimestre después de que en el cuarto trimestre se añadieran 13 millones de suscriptores.

Pero Wall Street parece convencido de que los beneficios de esta represión están empezando a disminuir.

“Creemos que ya se han capturado los frutos más fáciles,” escribió el analista de MoffettNathanson, Michael Nathanson, el viernes. “Netflix ha hablado de expandir su represión hacia usuarios de móviles previamente no tocados, aunque no está claro cuán grande es esta oportunidad y queda por verse si este esfuerzo puede ofrecer resultados similares.”

En otras palabras, el movimiento de no informar más sobre los suscriptores “puede leerse con más cautela como que el crecimiento de los suscriptores ha alcanzado su punto máximo —especialmente en mercados con un ARM más alto— y que una desaceleración podría estar en el horizonte,” advirtió.

Nathanson mantuvo su calificación Neutral en las acciones pero elevó su objetivo de precio en $5 a $505 por acción.

El analista de Citi, Jason Bazinet, coincidió, diciendo a Yahoo Finance: “La acción realmente funcionó porque la empresa ha estado superando las adiciones netas. Wall Street sabe que se basa en el intercambio de contraseñas. Lo que quieren ver es, cuando comencemos a superar algunos de estos beneficios del intercambio de contraseñas, ¿qué va a llevar el peso? ¿Cómo van a obtener estas adiciones netas?”

Historia continúa

“Es por eso que hay tanta ansiedad,” continuó. “Implica para alguien que realmente no hay una transición natural para continuar con el crecimiento de los suscriptores [después del intercambio de contraseñas].”

‘Netflix cometió un error’

Netflix dijo que tomó la decisión debido a lo que describió como una evolución de su modelo de ingresos. Básicamente, el liderazgo de la empresa piensa que el crecimiento de los miembros ya no refleja tanto su éxito o fracaso.

Nuevos lanzamientos como un nivel con publicidad y tarifas de “miembros extra” “son cosas que no están directamente relacionadas con el número de miembros,” explicó el co-CEO de Netflix, Greg Peters, durante la llamada de ganancias de la empresa.

Además, la empresa ha “evolucionado nuestros precios y planes con múltiples niveles y diferentes puntos de precio en diferentes países,” dijo Peters. Por lo tanto, dijo, “cada miembro adicional tiene un impacto empresarial diferente.”

El analista de CFRA, Ken Leon, no estuvo de acuerdo con esa posición, diciendo que cree que “Netflix cometió un error” al quitar los datos.

“Netflix dice que el negocio es más amplio con otras fuentes de ingresos. Y sin embargo, los inversores como los anunciantes quieren saber cuál es la base de suscriptores por total/regiones,” dijo. Leon mantuvo su calificación de Compra pero redujo su objetivo de precio en $10 a $640 por acción.

Sin embargo, otros se muestran optimistas de que el cambio podría ser beneficioso a medida que la empresa madura.

Según el analista de Macquarie Tim Nollen: “Los inversores se quejarán de la falta de métricas a utilizar, pero acogemos con beneplácito la decisión — recuerden que Apple hizo esto con las unidades de iPhone para centrar al Street hacia métricas fundamentales más importantes — con la esperanza de que Netflix proporcione métricas de compromiso más significativas y más información relacionada con niveles de anuncios con el tiempo.”

Netflix dejará de informar cifras de suscriptores a principios del próximo año.. (AP Photo/Richard Drew, File) (ASSOCIATED PRESS)

Alexandra Canal es reportera de Yahoo Finance. Síguela en X @allie_canal, LinkedIn y envíale un correo electrónico a [email protected].

Para los últimos informes de ganancias y análisis, expectativas y susurros de ganancias, y noticias sobre ganancias de la empresa, haz clic aquí

Lee las últimas noticias financieras y empresariales de Yahoo Finance