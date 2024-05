Los evaluadores de búsquedas de Google como yo carecen de salarios justos y beneficios.

“

Probablemente buscas cosas en Google con frecuencia. Pero es poco probable que pienses en los subcontratistas como yo que hacen que tus resultados de búsqueda sean seguros y valiosos.

En una mañana típica de la semana, me siento frente a mi computadora en mi hogar en Choctaw, Oklahoma, para comenzar un día de trabajo como evaluador de búsqueda de Google, evaluando la calidad de los resultados de búsqueda, tanto en vivo como experimentales, para alimentar las recomendaciones y clasificaciones del motor de búsqueda. Inicio sesión en el portal de Google para ver mi primera tarea asignada, si es que tengo alguna, lo cual se ha vuelto menos confiable desde finales del año pasado. Si no tengo tarea, debo esperar a que aparezca una nueva, lo que puede llevarme horas no remuneradas de mi día. Una vez que comienzo una tarea, no hay indicación de cuántas otras están en espera, y no hay herramientas para comunicarme con nadie. Solo estoy yo, un temporizador y un resultado de búsqueda que debo etiquetar como bueno o pobre en cuestión de minutos, menos tiempo del necesario para hacer el trabajo correctamente.

En la actualidad, la mayoría de los resultados de búsqueda que evalúo son generados por inteligencia artificial, y se me dice que los verifique buscando en Google. Así es: verifico los resultados de búsqueda generados por IA con resultados de búsqueda de Google para poblar futuros resultados de búsqueda.

Así es como se fabrica la salchicha de resultados de búsqueda de Google: Realizamos personas como yo. Los malos resultados que filtramos van desde el fraude (redirigiéndote a un sitio web de estafas cuando intentas comprar tus Nikes) hasta el peligroso (decirte que es seguro tomar cierto medicamento para tu condición de salud cuando definitivamente no lo es).

Sin embargo, no recibimos salarios y beneficios justos. Google recientemente hizo oficial esto, revirtiendo una decisión tomada en 2019, cuando la filial de Alphabet anunció que requeriría a los proveedores pagar a su “fuerza laboral extendida” una tarifa mínima de $15 por hora más beneficios de salud. Esto siguió a protestas de empleados sobre cómo la empresa trata a personas como yo: decenas de miles de trabajadores temporales contratados a través de proveedores y subcontratados a Google.

El mes pasado, Google silenciosamente eliminó ese requisito, un golpe para los trabajadores y los esfuerzos de organización de nuestro sindicato, así como para la reputación de Google como un gigante tecnológico más amable y gentil.

“Estas actualizaciones nos ponen a la par con otras grandes empresas y simplemente aclaran que Google no es, y nunca ha sido, el empleador de los empleados de nuestros proveedores”, declaró un portavoz a Reuters, agregando que la mayoría de los proveedores de la gigante tecnológica operan en estados que exigen un salario mínimo de al menos $15.

En cambio, muchos de mis colegas y yo nunca recibimos esa tarifa prometida. Casi dos años después de comenzar con $14 por hora, sigo ganando la misma cantidad. Y este año, incluso antes de eliminar el requisito del proveedor, Google contrató a otros evaluadores de calidad por $12 e incluso $10 por hora. Al parecer, el anuncio sobre protecciones laborales en 2019 fue solo para mostrar. Y ahora que la economía ha cambiado y se deben recortar costos para preservar las ganancias de los accionistas, Google está quitándose completamente la máscara.

La empresa ha dicho que eliminó el requisito de tarifa mínima porque quiere dejar en claro que no es un “empleador conjunto” junto con los proveedores que nos contrataron. Es una distinción legal de creciente importancia ahora que el gobierno está debatiendo sobre los derechos de las empresas que intentan negar a grandes grupos de trabajadores los beneficios y salarios que se les deben a los empleados a tiempo completo.

Google está jugando a la defensiva ahora. Incluso ha introducido capacitación obligatoria para empleados a tiempo completo sobre cómo interactuar con los contratistas para garantizar que la empresa pueda evitar legalmente reclamos de “co-empleo” y cualquier obligación de negociar colectivamente con nosotros en torno a nuestras condiciones laborales, según capturas de pantalla que he visto.

Sin embargo, en nuestro trabajo como evaluadores de calidad, Google maneja todo. Trabajamos en sus plataformas y seguimos sus directrices. Google asigna nuestros límites de tiempo y determina las calificaciones con las que se nos evaluará. Nuestro trabajo en sus herramientas siguiendo sus reglas ha ayudado a la empresa a obtener miles de millones en ingresos de búsqueda.

Y ahora que la empresa se está centrando en los esfuerzos de IA, los evaluadores de calidad como yo son críticos para garantizar que los resultados de búsqueda no estén plagados de malos resultados y desinformación. Somos la columna vertebral invisible de Google, y merecemos un salario justo.

No son solo los contratistas los que sienten el cambio en el ánimo de Google. Despidos continuos sin precedentes en los últimos años han afectado a miles. La misma semana en que Google eliminó el requisito de tarifa mínima, despidió a más de 50 empleados directos que ejercieron su derecho a protestar contra su acuerdo de computación en la nube con Israel.

Después del paro de Mujeres en 2018, y las protestas de 2019 contra los acuerdos de Google con grupos militares y gubernamentales, la empresa mostró disposición para abordar las preocupaciones de los trabajadores.

Últimamente, sin embargo, los líderes de Google están mostrando el verdadero rostro de la empresa. Menos de una semana después de los últimos despidos y el abandono de la tarifa mínima, las acciones de Alphabet se dispararon después de que la empresa reportara un fuerte crecimiento de ingresos y anunciara su primer dividendo y una nueva ronda de recompras de acciones de $70 mil millones. El CEO Sundar Pichai está cerca o en la categoría de multimillonario. La empresa tiene una reserva de efectivo de más de $100 mil millones.

Parece que Google ha abandonado su compromiso con los trabajadores. Los accionistas parecen aprobar.

Las acciones contra los contratistas y los empleados a tiempo completo tienen un efecto intimidante en nuestros esfuerzos por mejorar nuestras condiciones. Pero como secretaria del Sindicato de Trabajadores de Alphabet-CWA, puedo decirte que no tenemos miedo. Nos hemos presentado en la sede de Google en California y en reuniones del concejo municipal en todo el país para solicitar nuestros derechos, y estamos listos para seguir luchando por salarios justos y mejores condiciones.

Entonces, la próxima vez que busques algo en Google, piensa en mí en Oklahoma. Recuerda que una de las mayores empresas del mundo no considera que el trabajo que hago para construir el internet que usas a diario valga la pena proteger.

Toni Allen es una subcontratista de búsqueda de Google y secretaria del Sindicato de Trabajadores de Alphabet-CWA.

“