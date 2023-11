Vídeo: Un ataque israelí golpea el vecindario de Jabaliya en Gaza, donde se encuentra un campamento de refugiados.

Un análisis de imágenes de satélite y videos en redes sociales realizado por The Times muestra que un ataque aéreo en el que Israel afirmó haber apuntado a un líder senior de Hamas el martes ha destruido una zona densamente poblada en el vecindario de Jabaliya, donde se encuentra el campamento de refugiados más grande de Gaza.

El director médico de un hospital cercano reportó cientos de personas heridas y decenas de muertos. La magnitud de la destrucción plantea interrogantes sobre si el número de víctimas civiles es proporcional a los objetivos militares declarados por las Fuerzas Armadas israelíes.

Videos e imágenes verificados por The Times muestran, en el impacto del ataque, a civiles, incluyendo niños, siendo rescatados de los escombros y llevados lejos. Algunos parecen sin vida. “Hay cadáveres por todas partes”, dijo Mahmoud Abusalama, un fotógrafo local presente en el lugar que compartía imágenes en su canal de Instagram. “Todos están buscando a su familia”.

Una transmisión en vivo de Facebook mostró a las víctimas del ataque siendo atendidas en un hospital cercano. “Tenemos que elegir a quién tratamos porque no podemos atender a todos”, dijo un médico.

El ejército israelí afirmó que el ataque había matado a “un gran número de terroristas”, incluyendo a un comandante senior de Hamas identificado como Ibrahim Biari, alegando que había participado en la planificación de los ataques terroristas contra Israel el 7 de octubre. Un portavoz de Hamas negó que un comandante estuviera en la zona objetivo.

La evaluación de The Times sobre los daños mostró varios edificios grandes reducidos a escombros. Hasta 2023, más de 116,000 personas estaban registradas en el campamento de refugiados, que cubre un área de solo 1.4 kilómetros cuadrados.

El campamento de Jabaliya se encuentra en el norte de Gaza, una zona para la cual las Fuerzas Armadas israelíes han emitido órdenes de evacuación. “Dar una advertencia no absuelve a las partes de la obligación de proteger a los civiles”, dijo Omar Shakir, director de Israel y Palestina de Human Rights Watch. “Los civiles que no evacuen”, agregó, “aún deben ser protegidos”.

Marc Garlasco, asesor militar de PAX Protection of Civilians, un programa neerlandés afiliado al Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, le dijo a The Times que los cráteres en la escena eran consistentes con el daño causado por Joint Direct Attack Munitions o JDAM, utilizadas por el ejército israelí. Estos kits de municiones convierten bombas no guiadas en armas de precisión guiadas por GPS.

Los expertos señalan que el bombardeo de Israel en áreas densamente pobladas plantea preocupaciones en relación con el derecho humanitario internacional. “El derecho internacional prohíbe los ataques en los que el daño esperado a los civiles y a las propiedades civiles es desproporcionado a las ganancias militares previstas”, dijo el Sr. Shakir.

Ainara Tiefenthäler contribuyó en la edición de video. Abeer Pamuk contribuyó con la traducción.