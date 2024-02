Verizon finalmente cambiará a Google Jibe para el soporte de RCS en Android

Rich Communication Services (RCS) ha recibido mucha atención en el último año debido a varios factores. Sin embargo, el más notable fue la decisión de Apple, mejor tarde que nunca, de finalmente agregar soporte para RCS a su aplicación iMessage, poniendo fin una vez por todas a la campaña “Get the Message” de Google destinada a lograr que Apple hiciera justamente eso. La inclusión de Apple del soporte para RCS en su jardín amurallado probablemente signifique que la comunicación entre dispositivos Android y iPhones debería ser un poco más suave. Sin embargo, todavía hay incógnitas sobre cómo funcionará todo esto cuando se trata de los operadores. Por ejemplo, Verizon utiliza su propio backend de RCS “Advanced Messaging”, en lugar de utilizar la plataforma Jibe de Google como lo hacen AT&T y T-Mobile.

Sin embargo, esto está a punto de cambiar. En un tweet/publicación de la compañía, Verizon anunció que pasará a la plataforma Jibe de Google, y con ella también adoptará Rich Business Messaging (RBM), que puede permitir que las empresas, como aerolíneas, envíen pases de abordar directamente a tu aplicación de mensajes.

We’re leveling up our Android customers’ RCS messaging experience with Google’s Jibe platform and bringing RCS Business Messaging to help people connect with business in more meaningful ways. pic.twitter.com/9tR7l4Da0f

— Verizon News (@VerizonNews) February 1, 2024Como señaló 9to5Google, este movimiento ofrece varias ventajas que deberían aliviar las quejas anteriores de los usuarios de Verizon con respecto a errores al enviar o recibir mensajes. Estas incluyen el uso de Jibe Cloud, que simplifica la gestión de servicios de RCS por parte de los operadores a través de la infraestructura alojada por Google, y Jibe Hub, que facilita la interoperabilidad entre diferentes redes de RCS.

La comunicación sin problemas entre operadores es absolutamente crucial, ya que ha sido un punto doloroso importante para los usuarios. Verizon no ha dado un cronograma específico para el cambio, pero este movimiento es un paso significativo hacia una experiencia de RCS más unificada y rica en funciones para los usuarios de Android en su red.