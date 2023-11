Venta del Viernes Negro del Apple Watch presenta precios históricamente bajos en la Serie 9 ($329) y SE ($189)Venta del Viernes Negro del Apple Watch presenta precios históricamente bajos en la Serie 9 ($329) and SE ($189)

Las ofertas del Black Friday están en pleno apogeo hoy, con los mejore precios del año disponibles para los AirPods y el iPad en este momento. Las principales ofertas también han llegado para el nuevo Apple Watch Series 9 en Amazon, que tiene casi todos los modelos a los precios más bajos de todos los tiempos.

Los precios comienzan en $ 329.00 para el Apple Watch Series 9 de 41 mm GPS y $ 359.00 para el Apple Watch Series 9 de 45 mm GPS. Ambos tienen descuentos de $ 70 y precios mínimos históricos en estos dispositivos portátiles de 2023 y encontrará los mismos descuentos de $ 70 en dispositivos celulares.

Si buscas un Apple Watch más económico, Amazon tiene el Apple Watch SE GPS de 40 mm por $ 189.00, en lugar de $ 249.00. Este es otro precio mínimo histórico, y estamos rastreando varios precios más bajos en toda la línea de Apple Watch SE.

Puede encontrar todas las ofertas del Black Friday de Apple actualmente disponibles en nuestra publicación dedicada. Para todo lo demás, estamos siguiendo todas las mejores ofertas relacionadas con Apple de la temporada en nuestro resumen del Black Friday, por lo que asegúrese de revisar nuevamente durante todo el mes para obtener una lista actualizada de todos los descuentos más notables que encontrará para el Black Friday 2023.

