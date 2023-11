Una aplicación gratuita para rastreo de paquetes con todas las mejores características

El rastreador de paquetes AfterShip es una aplicación gratuita que hace exactamente lo que dice su nombre: rastrea sus paquetes. Puede ver todos sus pedidos en un solo lugar, cuándo llegarán y qué tan cerca están geográficamente de usted. Las notificaciones push son rápidas y le alertan cuando sus artículos están en camino.

Además, a diferencia de casi todas las demás aplicaciones de seguimiento de paquetes para iOS, AfterShip Package Tracker es totalmente gratuito, sin compras dentro de la aplicación.

AfterShip Package Tracker es totalmente gratuito y con todas las funciones

Mantenerse al tanto de todo lo que usted y/o los miembros de su familia ordenan en línea puede volverse rápidamente inmanejable. (Es especialmente malo si se adentra en una frenesí de compras aprovechando las ofertas de Apple en Viernes Negro o algo por el estilo.) Con diversos minoristas que utilizan varios socios de envío, y todos ellos utilizando diversas aplicaciones de confiabilidad muy variable, puede resultar desesperadamente difícil saber qué se supone que debe llegar y cuándo.

Sin embargo, si no quiere que sus preciados productos estén arrumbados en el portal por horas, a merced de los piratas de portales y el mal tiempo, ser capaz de rastrear con precisión los horarios de entrega se vuelve necesario. Y esa necesidad dio lugar a una serie de aplicaciones de seguimiento de entregas, que intentan aliviar el dolor de los compradores en línea asediados por correos electrónicos y notificaciones push de minoristas y empresas de envío.

Las aplicaciones excelentes requieren mucho tiempo y dinero para desarrollarse. Por lo general, tiene que pagar por adelantado o a través de una suscripción; las aplicaciones que se regalan suelen pagarse vendiendo anuncios o rastreando sus datos personales.

Rastree paquetes de FedEx, UPS, DHL y más de 700 transportistas más

En ese sentido, AfterShip Package Tracker es una anomalía. Es totalmente gratuito, con un informe de privacidad de la aplicación bastante limpio y sin anuncios ni compras dentro de la aplicación. Y sin embargo, la aplicación hace que sea extremadamente fácil rastrear paquetes enviados a través de FedEx, UPS, DHL, el Servicio Postal de EE. UU. y más de 700 otros transportistas en varios países. Y funciona con Amazon, eBay, AliExpress y otras grandes empresas.

¿Cómo es posible esto? Porque la aplicación de seguimiento de paquetes amigable para el consumidor es básicamente solo un pasatiempo secundario para el negocio principal de la empresa. ¿Cuál es ese? Lo admitiré, después de mirar el sitio web de AfterShip, no entiendo del todo. (Tiene algo que ver con datos y logística.)

El modelo de negocio aparentemente es algo así como como los restaurantes de comida rápida regalan servilletas y cubiertos de plástico gratis o como las gasolineras permiten usar su líquido limpiador para parabrisas.

Un rastreador de paquetes fácil de usar

Mantén un ojo en todo lo que se avecina.

Foto: D. Griffin Jones/Cult of Mac

Para usar AfterShip Package Tracker, solo copie un número de seguimiento de un correo electrónico o aplicación de compras y abra la aplicación AfterShip. Permita que pegue el número de su portapapeles, y AfterShip buscará el envío. Asigne un nombre descriptivo al paquete y agréguelo a su lista

Si conecta su cuenta de Gmail u Outlook, la aplicación extraerá automáticamente los números de seguimiento de su correo electrónico que detecte. Lamentablemente, no funciona con iCloud, así que aún no he podido probar esta función.

Recibirá notificaciones cada vez que haya una actualización en su paquete. Toque uno para ver el historial completo de actualizaciones, el día estimado de llegada y dónde se encuentra el paquete en un mapa.

En mi experiencia, las notificaciones push de AfterShip suelen llegar antes que las notificaciones de Amazon sobre el mismo paquete.

Si es un adicto a Amazon, o si envía paquetes por trabajo, hará un buen uso del widget de pantalla de inicio de AfterShip. Puede ver sus tres principales pedidos de un vistazo, y con un solo toque, saltar directamente a agregar un nuevo envío.

Descargar desde: App Store