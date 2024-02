Un estallido de Trump sobre la OTAN podría empujar a Europa a seguir por su cuenta

Mucho antes de que Donald J. Trump amenazara el fin de semana con dejar que Rusia “haga lo que le dé la gana” contra los aliados de la OTAN que no contribuyen lo suficiente a la defensa colectiva, los líderes europeos estaban debatiendo en silencio cómo prepararse para un mundo en el que Estados Unidos se retire como pieza central de la alianza de 75 años. Incluso considerando el habitual bombast de uno de sus mítines de campaña, donde hizo su declaración el sábado, el Sr. Trump puede ser el desencadenante de un debate más público en Europa. Hasta ahora, el debate en los medios europeos se ha centrado en si el ex presidente, si regresa al cargo, sacaría a Estados Unidos de la OTAN. Pero la mayor implicación de su declaración es que podría invitar al presidente Vladimir V. Putin de Rusia a elegir una nación de la OTAN, como una advertencia y una lección para las otras 30 aproximadas sobre el hecho de atender las demandas del Sr. Trump.

Su declaración aturdía a muchos en Europa, especialmente después de tres años en los que el presidente Biden, tratando de restaurar la confianza en la alianza perdida durante sus cuatro años en el cargo, ha dicho repetidamente que Estados Unidos “defenderá cada centímetro de territorio de la OTAN”. Y aunque el portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates, calificó los comentarios del Sr. Trump de “descabellados”, para el domingo en la mañana ya habían resonado con aquellos que han sostenido que Europa no puede depender de Estados Unidos para disuadir a Rusia.

Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo, que comprende a los jefes de gobierno de Europa y define sus políticas comunes, escribió que las “declaraciones imprudentes” como las del Sr. Trump “solo sirven a los intereses de Putin”. Añadió que hacen más urgente los esfuerzos nacientes de Europa por “desarrollar su autonomía estratégica e invertir en su defensa”. Y en Berlín, Norbert Röttgen, miembro del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento alemán, dijo en la plataforma de redes sociales X: “Todos deberían ver este video de #Trump para entender que Europa puede que pronto no tenga más opción que defenderse”. Añadió: “Cualquier otra cosa sería capitulación y rendirse a nosotros mismos.”

Toda esta duda está destinada a dominar una reunión de los ministros de Defensa de la OTAN el jueves en Bruselas y después la Conferencia de Seguridad de Múnich, un encuentro anual de líderes de seguridad nacional, el viernes.

Al mismo tiempo, es probable que el vicepresidente Kamala Harris y el secretario de Estado Antony J. Blinken aprovechen el momento para celebrar la solidaridad de la OTAN que ha sido fundamental para mantener a Ucrania como una nación independiente dos años después de la invasión de Rusia. Sin embargo, es casi seguro que cualquier declaración que hagan será recibida con dudas sobre cómo será la alianza en un año.

De hecho, esa reevaluación ha estado en marcha durante meses, dicen algunos diplomáticos y funcionarios de defensa europeos, aunque solo han aludido a ella de forma oblicua, si es que lo han hecho, públicamente.

El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, ha comenzado a hablar sobre cómo Alemania debe prepararse para la posibilidad de décadas de confrontación con Rusia. El secretario general saliente de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo la semana pasada que la alianza debía prepararse para una “confrontación de varias décadas” con Rusia.

En una declaración el domingo, el Sr. Stoltenberg dijo: “Cualquier sugerencia de que los aliados no se defenderán unos a otros socava toda nuestra seguridad, incluida la de EE.UU., y pone a los soldados americanos y europeos en mayor riesgo”. Añadió, repitiendo declaraciones hechas por miembros de la OTAN en 2016: “Espero que independientemente de quién gane las elecciones presidenciales, EE. UU. seguirá siendo un aliado fuerte y comprometido de la OTAN.”

El ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, ha dicho que dentro de tres a cinco años, Rusia podría “poner a prueba” la solidaridad de la OTAN atacando a uno de sus miembros más débiles, intentando fracturar la alianza demostrando que los demás no vendrían a su defensa. “Esa no fue la evaluación de la OTAN en 2023”, dijo al periódico danés Jyllands-Posten la semana pasada, calificándola de “información nueva”.

En su esencia, el debate en Europa se refiere a si los miembros de la alianza pueden tener la seguridad de que el paraguas nuclear de EE. UU., el mayor disuasivo contra la invasión rusa, continuará cubriendo a los 31 miembros de la OTAN. Gran Bretaña y Francia tienen sus propios arsenales nucleares. Si, en el próximo año, los países miembros de la OTAN en Europa empiezan a dudar de si Estados Unidos seguirá comprometido con el artículo V del tratado de la OTAN, que declara que un ataque a uno constituye un ataque a todos, inevitablemente reviviría el debate sobre quién más en Europa necesitaba sus propias armas nucleares: comenzando por Alemania.

Durante la última Guerra Fría, esa discusión fue bastante abierta, de formas que hoy puede parecer impactante. Konrad Adenauer, el primer canciller de la República Federal de Alemania, declaró en 1957 que las armas nucleares tácticas, el tipo de armas que Rusia ha amenazado usar en Ucrania, eran “nada más que un desarrollo adicional de la artillería”. Añadió: “Por supuesto, no podemos prescindir de ellas.” En una reunión de 1962 añadió que la defensa de Berlín “debe ser luchada desde el principio con armas nucleares.”

Durante seis décadas, EE. UU. ayudó a contener tales sentimientos con el despliegue de armas nucleares estadounidenses en toda Europa. Siguen allí hasta el día de hoy. Pero el valor de ese disuasivo se puso en duda a medida que el Sr. Trump, públicamente y en privado, presionaba a sus asesores para que se retiraran de la OTAN en 2018.

En ese momento, el equipo de seguridad nacional del Sr. Trump, incluido el secretario de Defensa, Jim Mattis, y dos asesores de seguridad nacional sucesivos, H.R. McMaster y John R. Bolton, se apresuraron a evitar que el Sr. Trump sabotease la piedra angular de la estrategia de defensa europea. Su preocupación era que la influencia estadounidense en Europa se vería socavada y Rusia se sentiría empoderada.

Todo esto, por supuesto, fue anterior a la guerra en Ucrania. Ahora las preguntas que parecían teóricas para los europeos -comenzando por si el Sr. Putin estaba dispuesto a intentar recuperar los territorios que creía que eran legítimamente rusos, volviendo a la época de Pedro el Grande- parecen vívidas, quizá amenazantes para la vida.

Cuando Olaf Scholz, el actual canciller de Alemania, se preparaba la semana pasada para reunirse con el Sr. Biden en Washington, escribió en The Wall Street Journal que “la victoria rusa en Ucrania no solo sería el fin de Ucrania como estado libre, democrático e independiente, sino que también cambiaría drásticamente el rostro de Europa”. Sería “un modelo para otros líderes autoritarios en todo el mundo”.

En Washington, el Sr. Scholz hizo hincapié en que Alemania ahora es el segundo mayor proveedor de ayuda militar a Ucrania y forma parte de la decisión europea de proporcionar 54.000 millones de dólares durante los próximos cuatro años para la reconstrucción del país. Este año, Alemania finalmente alcanzará el objetivo de gastar el 2 por ciento de su producto interno bruto en defensa, el objetivo fijado para todos los países de la OTAN, aunque años más tarde de lo prometido.

Las promesas que Europa ha hecho a Ucrania superan las promesas actuales de Washington, en un momento en que no está claro si los republicanos en el Congreso seguirán bloqueando el apoyo adicional. El Sr. Trump no mencionó nada de esto en sus amenazadoras declaraciones del sábado, por supuesto. El hecho de que Europa esté a la altura del desafío, aunque sea un poco tarde, no encaja en su discurso de campaña.

Pero lo que resonará en las capitales de toda Europa será el relato de lo que describió como un encuentro con un presidente no identificado “de un país grande”. En su relato, el líder le preguntó: “Bueno, señor, si no pagamos y somos atacados por Rusia, ¿nos protegerá?” Y el Sr. Trump recordó que dijo: “No, no te protegería. De hecho, los animaría a hacer lo que les diera la gana. Tienen que pagar.”

La historia, que fue vista como inverosímil en muchas capitales europeas, a los 75 años de la alianza, retrataba a la OTAN más como un grupo protector que como una alianza.

Y si el Sr. Trump gana en noviembre o no, el hecho de que semejante visión de la OTAN se haya arraigado en un número significativo de estadounidenses representa un cambio que, a la larga, afectará la opinión de la alianza transatlántica en Europa durante muchos años.

Christopher F. Schuetze y Steven Erlanger contribuyeron con la información desde Berlín, y Matina Stevis-Gridneff desde Bruselas.